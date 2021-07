L’acheteur de l’album Wu-Tang Clan appartenant à Martin Shkreli deviendra public

Il était une fois …. le même avocat qui a négocié une mystérieuse vente d’un album unique du Wu-Tang Clan confisqué par le criminel « Pharma Bro » Martin Shkreli était impliqué dans des problèmes juridiques autour de ce même hip- groupe de houblon et enregistrement.

L’avocat new-yorkais, Peter Scoolidge, s’est identifié mardi comme la personne qui a géré l’achat par un acheteur non divulgué, pour un prix également secret, auprès du gouvernement américain du disque du Wu-Tang Clan « Once Upon a Time in Shaolin ». . »

Bien que le montant de l’achat n’ait pas été divulgué, les procureurs ont déclaré que la vente couvrait le solde d’un jugement de confiscation de près de 7,4 millions de dollars que Shkreli avait été condamné à payer en 2018, des mois après sa condamnation par le tribunal fédéral de Brooklyn pour fraude en valeurs mobilières.

En avril, le solde de la confiscation s’élevait à environ 2,3 millions de dollars, soit environ 300 000 $ de plus que ce que Shkreli aurait payé pour l’album lorsqu’il l’a acheté via une vente aux enchères en ligne en 2015.

« C’est l’accord le plus intéressant sur lequel j’ai jamais travaillé », a déclaré Scoolidge dans un communiqué publié mardi sur CNBC. Il a réitéré que le contrat de vente avec le gouvernement interdisait la divulgation du nom de l’acheteur – ou des acheteurs.

Ce que Scoolidge n’a pas mentionné mardi, c’est qu’il représentait auparavant l’artiste de Long Island Jason Koza, qui a poursuivi Shkreli, le co-fondateur du Wu-Tang Clan Robert « RZA » Driggs, le coproducteur de l’album Tarik « Cilvaringz » Azzougarh, et une maison de vente aux enchères en ligne. en relation avec les illustrations utilisées dans le livre relié en cuir de 174 pages qui a été vendu à Shkreli dans le cadre de l’album.

Scoolidge n’a pas non plus mentionné qu’il avait également représenté dans le passé Azzougarh dans le cadre du même album.

Mais Scoolidge a déclaré à CNBC mercredi qu’Azzougarh l’avait embauché vers le début de 2018 pour représenter le producteur sur les problèmes liés à la confiscation de l’album par Shkreli.

« Tarik a appris qui j’étais grâce au premier procès et m’a contacté », a déclaré Scoolidge.

L’avocat a également déclaré mercredi que l’acheteur jusqu’ici secret de l’album « va s’identifier à l’avenir, je dirais dans les 30 à 60 prochains jours ».

Mais l’implication de Scoolidge dans la vente de l’album et ses antécédents de problèmes liés au Wu-Tang Clan impliquant le même disque, soulèvent la question de savoir si le groupe ou des membres individuels ont été impliqués dans l’achat de leur album au gouvernement.

Scoolidge a refusé de commenter cette possibilité.

Un porte-parole du Wu-Tang Clan n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur la vente de l’album, ou sur la question de savoir si des membres du groupe étaient impliqués dans le dernier achat du gouvernement.

« Once Upon a Time in Shaolin » n’est pas seulement un album de disques, dont il n’existe qu’un seul exemplaire.

C’est également considéré comme une œuvre d’art et une propriété intellectuelle très étrange.

L’album de deux CD, qui aurait pris six ans à produire, présente Cher, parmi d’autres invités. Une grande partie de l’album a été produit à Marrakech, au Maroc, où vit Azzougarh.

L’album a été vendu emballé dans une boîte en argent avec un sceau de cire du Wu-Tang Clan, ainsi que le livre relié en cuir contenant des notes de pochette.

Azzougarh, au moment de la vente annoncée de l’album par la maison d’enchères en ligne Paddle8, a noté que les termes de la vente empêcheraient son acheteur de commercialiser le disque pendant des décennies. Plusieurs décennies.

« Après 88 ans, le droit d’auteur, qui comprend les droits publics et commerciaux, est automatiquement transféré au propriétaire de l’œuvre », il a dit à Forbes en 2015.

« Cependant, ce sera toujours son choix à ce moment-là [point] de le relâcher ou de ne pas le relâcher. »

Shkreli a été révélé en tant qu’acheteur secret de l’album dans un article de Bloomberg Businessweek fin 2015.

Des mois plus tôt, il était devenu tristement célèbre à l’échelle nationale avec sa décision, en tant que PDG de la société pharmaceutique alors connue sous le nom de Turing Pharmaceuticals, d’augmenter de plus de 5 000% le prix d’un médicament antiparasitaire utilisé par les patients atteints du VIH, les nouveau-nés et les femmes enceintes.

Shkreli a doublé la controverse en trollant sans pitié les gens sur Twitter et en soutenant le candidat présidentiel de l’époque, Donald Trump, affirmant qu’il publierait gratuitement « Il était une fois à Shaolin » au public si Trump était élu.

Shkreli, qui a des antécédents de mensonge, n’a fini par diffuser que de courtes portions de l’album en ligne après que Trump a remporté les élections de 2016.

Plus tôt, en février 2016, Koza, avec Scoolidge comme avocat, avait déposé une plainte devant le tribunal fédéral de Manhattan contre Shkreli, RZA, Azzougarh et Paddle8, alléguant une violation du droit d’auteur dans l’utilisation de ses illustrations dans le livre accompagnant l’album.

Koza a déclaré que ses dessins des membres du Wu-Tang Clan avaient été téléchargés sur un site de fans consacré au groupe, puis utilisés dans le livre sans sa permission.