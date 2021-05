L’acheteur de Hero Tesco éloigne courageusement le véhicule en feu des autres quelques instants avant que la boule de feu n’éclate dans un parking occupé

Un acheteur HERO Tesco a bravement éloigné un véhicule en feu des acheteurs quelques instants avant qu’il n’éclate en boule de feu dans un parking Tesco.

Le conducteur a risqué de se blesser en éloignant le véhicule en flammes des autres voitures et des clients du supermarché de Plymouth, dans le Devon, ont déclaré des témoins.

Des images de la scène montrent la voiture bleue complètement engloutie par les flammes

Les panaches de fumée pourraient être repérés à des kilomètres de distance

L’acheteur Katrin Ruth Cummins, qui a tourné une vidéo horrible de l’incident, a déclaré à PlymouthLive que le propriétaire de la voiture se tenait derrière le véhicule.

On pensait qu’ils attendaient l’arrivée d’une ambulance, après le déclenchement de l’incendie – peu après 16 heures.

Les images montrent la voiture bleue complètement engloutie par les flammes alors qu’un énorme nuage de fumée noire se répand dans le ciel samedi après-midi.

« [We were] sur le point d’aller à Lidl et nous avons vu un incendie au bout du parking de Tesco », a déclaré Cummins, parlant de la scène avant que l’incendie ne s’éteigne.

«Le feu est vraiment grand», a-t-elle ajouté.

« Je pensais que le feu [was coming] du magasin de charité, nous l’avons donc vérifié pour savoir s’il s’agissait d’une voiture.

« Ensuite, le propriétaire de la voiture se tenait derrière sa voiture et attendait que l’ambulance vienne. »

Au fur et à mesure que la vidéo effectue un zoom arrière, il devient évident que les panaches de fumée peuvent être repérés à des kilomètres de distance.

Les résidents locaux qui ont repéré la fumée ont félicité le «courageux» conducteur d’avoir éloigné la voiture en feu des acheteurs et des autres voitures, pour protéger les autres.

« La voiture a pris feu alors qu’elle se trouvait dans une aire de stationnement près de l’entrée », a déclaré un témoin.

«Le gars a sauté et l’a conduit autour du parking arrière où il faisait plus clair pour ne pas laisser d’autres voitures garées à proximité prendre également feu.

« Nous étions garés à trois places. »

Un camion de pompiers a pu être vu arriver sur les lieux de l’incendie