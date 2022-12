L’acheteur de Gary Lang prévoit deux nouveaux bâtiments chez le concessionnaire McHenry – Shaw Local

Au cours des 24 à 36 prochains mois, le PDG de Castle AutoPlex, Joe Castle, souhaite ajouter deux nouveaux bâtiments de vente au détail à l’ancien Gary Lang Auto Group à McHenry.

Ces nouveaux bâtiments au large de la route 31 donneraient au concessionnaire des centres de vente distincts pour les marques Kia, Mitsubishi et Subaru, a déclaré Castle cette semaine.

Son Castle Automotive Group a acheté les concessionnaires Gary Lang le 29 septembre. Bien que Castle ait refusé de divulguer le prix de vente, les dossiers du bureau du registraire du comté de McHenry montrent qu’un prêt de 19 millions de dollars a été contracté sur la propriété.

Castle a déclaré que dans le cadre des plans de construction, il demandera au conseil municipal de McHenry des modifications au remboursement de la taxe de vente sur 20 ans négocié avec Lang en 2009 et transféré à Castle AutoPlex dans le cadre de la vente.

Le maire Wayne Jett a déclaré lundi qu’une réunion était prévue la semaine prochaine avec Castle pour entendre ce qu’il a en réserve pour les concessionnaires.

L’entente telle qu’elle est maintenant permet à McHenry de conserver les premiers 450 000 $ de taxe de vente perçus par le concessionnaire. Ensuite, 100 % des revenus de la taxe de vente reviennent au concessionnaire, jusqu’à 750 000 $ par an. Lorsque les revenus de la taxe de vente dépassent 750 000 $, la ville rembourse 60 % de la taxe de vente.

Véhicules à vendre le jeudi 8 décembre 2022 au Castle AutoPlex, 1107 Route 31 à McHenry. Castle, qui a acheté l’ancien concessionnaire Gary Lang plus tôt cette année, envisage d’ajouter deux autres bâtiments au campus dans les deux prochaines années pour les marques d’importation. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

Au 31 août, il restait environ 3,9 millions de dollars sur l’accord, qui devrait prendre fin le 19 janvier 2029, ou une fois le solde restant payé, a déclaré le secrétaire municipal adjoint de McHenry, Monte Johnson.

À partir de l’exercice 2021, un total de 4 522 820 $ avait été remis au concessionnaire, selon les registres de la ville.

En ajoutant des bâtiments séparés pour les marques d’automobiles d’importation, Castle a déclaré que le concessionnaire pouvait éviter la pression de ces fabricants de déménager dans une zone à forte population.

“Certains des fabricants veulent que je déplace leurs marques à Crystal Lake. C’est un point sensible pour moi et les marques », a déclaré Castle.

C’est une demande courante des fabricants, a déclaré Castle, ajoutant qu’il avait subi une pression similaire après avoir acheté un concessionnaire de l’Indiana. « En termes de population, c’était le meilleur » emplacement dans l’esprit des constructeurs automobiles.

“Ce n’est pas le cas ici. C’est une destination » pour les acheteurs de voitures, a déclaré Castle à propos de l’emplacement de McHenry.

Ryan Miller, le directeur des véhicules d’occasion de Castle AutoPlex, inspecte le dessous d’une voiture le jeudi 8 décembre 2022, à Castle AutoPlex, 1107 Route 31, à McHenry. Castle, qui a acheté l’ancien concessionnaire Gary Lang plus tôt cette année, envisage d’ajouter deux autres bâtiments au campus dans les deux prochaines années pour les marques d’importation. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

Il voulait la propriété Lang en raison de son emplacement et de sa capacité d’expansion, entre autres raisons, a-t-il déclaré.

“Non seulement c’était juste … une bonne opération d’un point de vue financier, [but] on pouvait dire par la façon dont c’était organisé et l’engagement avec l’équipe qu’il y avait plus qu’une simple entreprise ici », a déclaré Castle.

Sur la base des ventes depuis l’achat, Castle a déclaré qu’il pense que les marques d’importation peuvent faire “deux fois le volume par an qu’elles faisaient auparavant. J’aimerais les garder sur le campus.

Le marché des voitures neuves, étranglé par des problèmes de chaîne d’approvisionnement, a commencé à se détendre, a déclaré Castle. En tant que nouveau concessionnaire, Kia lui a également attribué 150 de ses véhicules neufs cet automne.

«Nous avons eu notre meilleur mois de tous les temps», a-t-il déclaré en vendant 120 Kia hors de l’emplacement.

Des problèmes de chaîne d’approvisionnement ont également retardé le passage des panneaux au nom du nouveau propriétaire. Des enveloppes pour les panneaux sur la route 31, ainsi que de nouveaux babillards électroniques, arrivent, a déclaré Castle.

Véhicules à vendre le jeudi 8 décembre 2022 au Castle AutoPlex, 1107 Route 31 à McHenry. Castle, qui a acheté l’ancien concessionnaire Gary Lang plus tôt cette année, envisage d’ajouter deux autres bâtiments au campus dans les deux prochaines années pour les marques d’importation. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

Des panneaux entièrement nouveaux pour l’entreprise pourraient attendre en raison des projets du ministère des Transports de l’Illinois d’élargir la route 31, a-t-il déclaré. Ce projet de construction de route peut repousser les panneaux de 10 pieds ou plus de leur emplacement actuel.

Les parrainages existants, y compris McHenry’s McBark Dog Park, resteront en place mais avec le surnom de Castle Auto Group, a déclaré Castle.

“Nous continuerons avec les parrainages que Gary a faits et les événements” tout en recherchant plus d’événements et de programmes à parrainer, a-t-il déclaré.

«Je suis enthousiasmé par McHenry, la communauté et les gens. Nous allons continuer à être aussi impliqués que Gary et trouver d’autres opportunités”, a déclaré Castle, ajoutant que si d’autres ont des idées de parrainages, “nous aimerions les entendre”.