L’acheteur anonyme de la plus grande bouteille de whisky au monde révélé | Nouvelles du monde

L’acheteur anonyme de la plus grande bouteille de whisky au monde s’est révélé être un amateur de spiritueux battant tous les records du monde au Vietnam.

Viet Nguyen Dinh Tuan a ajouté cette semaine la bouteille de 5 pieds 11 pouces, connue sous le nom de The Intrepid, à sa collection à Ho Chi Minh-Ville.

L’homme d’affaires, qui possède une collection de whisky et de cognac d’une valeur estimée à 158,3 millions de livres sterling, a également reçu le certificat officiel Guinness World Records commémorant le navire comme le plus grand du monde.

La bouteille de 311 litres a été conçue par Daniel Monk de Cask World et Rosewin Holdings et remplie de scotch single malt Macallan âgé de 32 ans.

Il a ensuite été mis en bouteille pour le compte de M. Monk chez Duncan Taylor’s à Huntly avant d’être vendu aux enchères chez Lyon & Turnbull à Édimbourg pour plus d’un million de livres sterling l’année dernière.

Il a été nommé The Intrepid en l’honneur du dynamisme et des réalisations de 11 des explorateurs les plus pionniers du monde qui figurent sur la bouteille, dont Sir Ranulph Fiennes, Sir Robin Knox-Johnston, le Dr Geoff Wilson, Karen Darke, Olly Hicks et Jamie Ramsay. .

En tant qu’investisseur chevronné dans les spiritueux rares, M. Viet est célébré pour sa passion de trois décennies pour la recherche des bouteilles de cognac et de whisky les plus rares, les plus anciennes et les plus exquises au monde.

L’Intrepid a rejoint des trésors comprenant la seule série complète Macallan Fine & Rare au monde, la plus grande bouteille de cognac au monde, la plus ancienne bouteille de whisky au monde – qui aurait près de 150 ans – et de nombreuses autres bouteilles de whisky et cognacs rares et de grande valeur.

Image:

Viet Nguyen Dinh Tuan (à droite) a été révélé comme l’acheteur anonyme de la plus grande bouteille de whisky jamais créée, conçue par Daniel Monk





Le collectionneur voit de la valeur dans chaque bouteille

M. Viet a déclaré : « Je passe mon temps libre à collectionner ces bouteilles depuis des décennies. L’histoire et les traditions de fabrication du whisky donnent à chacune sa rareté, et c’est la valeur que je vois dans chaque bouteille.

« J’ai été incité à acquérir The Intrepid pour trois raisons principales : le fait qu’il s’agit de la plus grande bouteille du monde, qu’elle contient du Macallan et parce que j’ai été inspiré par les réalisations record des 11 explorateurs représentés sur l’étiquette de la bouteille. »

M. Monk a déclaré : « Entrer dans la collection de whisky sacrée de M. Viet a été une expérience inoubliable, c’est vraiment le paradis des amateurs de whisky et de cognac.

« C’était un rêve devenu réalité de voir The Intrepid fièrement exposé et ajouté au trésor de guerre du whisky d’un collectionneur aussi compétent et passionné.

« Il préserve l’histoire du whisky. Nous avons été honorés d’être les invités de M. Viet et de voir sa remarquable collection de première main. »