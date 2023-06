L’achat d’une voiture n’a jamais été aussi cher, en supposant que vous puissiez même en trouver une – voici pourquoi

Comme elle l’a fait pour presque toutes les facettes de l’économie mondiale, la pandémie a plongé le marché canadien des voitures neuves dans des bouleversements, bouleversant complètement l’offre et la demande.

Les fermetures d’usines dues au COVID-19 ont provoqué des pénuries généralisées de pièces, se traduisant par un manque historique de véhicules finis à vendre sur les lots des concessionnaires. Et du côté de la demande, les consommateurs étaient beaucoup moins désireux d’acheter ce qui était disponible, car l’incertitude économique les avait obligés à conserver leurs voitures existantes bien plus longtemps que d’habitude.

Trois ans plus tard, la plupart des maillons faibles de la chaîne d’approvisionnement ont été corrigés et les clients sont enfin d’humeur à acheter à nouveau un nouveau jeu de roues, pour faire face à une nouvelle énigme : les prix sont plus élevés qu’ils ne l’ont jamais été – et c’est si vous pouvez même trouver une voiture à vendre.

Jennifer Nemeth le sait de première main. Elle était à la recherche de la voiture de ses rêves, une Toyota Rav4 Prime rechargeable, mais dit avoir été choquée lorsque son concessionnaire local lui a dit combien de temps elle devrait s’attendre à en avoir une.

Jennifer Nemeth, photographiée à Edmonton le 5 juin, s’est rendue chez un autre constructeur automobile lorsqu’on lui a dit qu’il y aurait une attente de huit ans pour sa nouvelle voiture préférée. (Anis Heydari/CBC)

« ‘C’est une attente de huit ans’, a-t-il dit », a déclaré le résident d’Edmonton à CBC News lors d’une entrevue. « Ils se sont littéralement moqués de nous. »

Elle a finalement décidé de déposer un acompte pour une version hybride non rechargeable de la même voiture, mais on lui a dit que ce serait probablement dans un an.

Elle et son mari ont patiemment attendu plus de 11 mois sans aucune nouvelle de leur concessionnaire, avant de décider le mois dernier de se rendre chez leur concessionnaire Mitsubishi local et de poser des questions sur un Outlander hybride, un autre modèle qui avait initialement attiré leur attention. .

Elle pensait que dans le meilleur des cas, la liste d’attente de Mitsubishi était plus courte que celle de Toyota sur laquelle elle se trouvait déjà, mais elle a été étonnée de découvrir que le concessionnaire avait plusieurs modèles qu’elle pouvait ramener à la maison ce jour-là. « Je suis ravie que nous en ayons eu un », a-t-elle déclaré. « Nous ne pensions pas que nous aurions un véhicule pour partir – ce n’était même pas dans notre esprit parce que personne n’en a. »

À l’échelle de l’industrie, cela a été le cas. Les données de DesRosiers Automotive Consultants montrent qu’au premier trimestre de 2023, en moyenne, les concessionnaires de voitures neuves canadiens n’avaient qu’environ 42 % de l’inventaire qu’ils auraient eu avant la pandémie. C’est mieux que les 19% qu’ils étaient à la même époque un an plus tôt, mais toujours moins de la moitié de ce qui pourrait être considéré comme normal.

Huw Williams, responsable des affaires publiques de l’Association des concessionnaires d’automobiles du Canada (CADA), a déclaré que même si les choses sont plus proches de la normale qu’elles ne l’ont été depuis un certain temps, il existe encore de grandes lacunes dans la chaîne – et elles sont souvent spécifiques à l’entreprise. .

« Il y a des constructeurs automobiles qui – pour une raison quelconque, ce n’est même pas toujours clair pour nous – réussissent mieux à gérer leur chaîne d’approvisionnement », a-t-il déclaré. « Mais tous les concessionnaires du pays veulent plus de voitures mais ne peuvent pas les obtenir. »

REGARDER | Conseils pour trouver une voiture :

Conseils d’un expert automobile Shari Prymak, de Car Help Canada, offre des conseils aux consommateurs qui cherchent à acheter une voiture dans un contexte de pénurie de véhicules et de prix gonflés.

Les prix sont exorbitants

Dans l’équilibre difficile entre l’offre et la demande, les fournisseurs ont le dessus en ce moment, ce qui est une recette pour des prix plus élevés, explique Rebekah Young, économiste à la Banque Scotia qui couvre de près l’industrie automobile.

Selon Young, le prix moyen d’un véhicule de tourisme canadien est d’un peu plus de 45 000 $ en ce moment. Ce chiffre a augmenté de 30% depuis 2019, « mais il serait trompeur de suggérer que tous les prix des voitures ont grimpé en flèche pendant la pandémie », a-t-elle déclaré dans une interview.

« C’était en grande partie les constructeurs automobiles qui consacraient leur approvisionnement limité de composants à leurs véhicules les plus rentables. »

L’économiste Rebekah Young de la Banque Scotia, photographiée lundi, affirme que le coût de construction d’un nouveau véhicule a beaucoup augmenté ces dernières années. (Patrick Callaghan/CBC)

Les semi-conducteurs étaient en pénurie aiguë pendant une grande partie de 2020 et 2021, dit Young, une situation qui a eu un impact sur la disponibilité de tout, des iPhones aux réfrigérateurs et aux voitures.

Au lieu de berlines d’entrée de gamme moins chères avec de faibles marges, les constructeurs automobiles se sont concentrés sur l’utilisation de leurs ressources limitées pour produire de gros véhicules coûteux qui leur sont les plus rentables. Bien que Young affirme que la pénurie de semi-conducteurs s’améliore, elle n’est toujours pas terminée et, dans l’intervalle, le prix de tout, du cuivre et de l’aluminium au caoutchouc, en passant par l’acier et la main-d’œuvre, est nettement plus élevé qu’auparavant.

« Les prix de l’énergie et des matériaux sont stables maintenant mais en hausse depuis 2019 », a-t-elle déclaré. « La délocalisation et le réaménagement des chaînes d’approvisionnement leur coûtent cher. Si vous regardez [all these factors] vous voyez la légitimité de la raison pour laquelle une voiture devrait coûter plus cher maintenant. »

Les consommateurs comme Nemeth peuvent être heureux d’acheter tout ce que leur revendeur local a, mais on ne peut pas en dire autant de cette excuse.

« Je comprends que les prix augmentent et je comprends que COVID a affecté les choses », a-t-elle déclaré. « Je crois en partie, mais je pense que les concessionnaires augmentent les tarifs et en profitent parce qu’ils peuvent facturer ce qu’ils veulent – ils disent que c’est combien, et vous dites » oui s’il vous plaît « et vous vous demandez si vous allez se faire encore frapper. »

Situation avec les véhicules électriques encore pire

Le pivot de l’industrie vers les véhicules électriques n’aide pas non plus à faire baisser les prix élevés des voitures. Charles Bernard, économiste à la CADA, affirme que tout ce qui est électrique se vend à un prix particulièrement élevé.

Ils sont « plus chers et plus compliqués à fabriquer », a-t-il déclaré. « Ils ont besoin de certains matériaux, de certaines pièces et composants technologiques qui ne faisaient pas partie des anciens véhicules. »

Les concessionnaires peuvent également facturer essentiellement ce qu’ils veulent pour les véhicules électriques, a-t-il déclaré, car la demande des consommateurs est là, même si vous leur demandez d’attendre. « Si vous demandez un véhicule à moteur à combustion, les listes d’attente sont généralement beaucoup plus courtes », a déclaré Bernard.

Charles Bernard, économiste à l’Association des concessionnaires d’automobiles du Canada, affirme que les temps d’attente et les prix affichés sont particulièrement mauvais pour tout type de véhicule électrique. Il est photographié lundi. (Félix Desroches/CBC)

Nemeth dit que le modèle au sol de la Toyota plug-in qu’elle voulait initialement non seulement était en route vers quelqu’un d’autre, mais qu’il coûtait également 27 000 $ de plus que prévu. Même l’inscription sur la liste pour la version non prise nécessitait un dépôt remboursable de 5 000 $ au-delà du prix de vente.

« C’est parce qu’ils le peuvent », a-t-elle dit. « Si la demande est là, ils peuvent demander ce qu’ils veulent. »

Young de la Banque Scotia dit qu’elle s’attend à ce que l’offre et la demande s’équilibrent plus tard cette année et l’année prochaine, mais cela ne signifie pas que les prix vont revenir à ce qu’ils étaient avant.

« Espérons qu’à l’approche de 2024, nous commençons à voir des comportements plus normaux dans l’économie … Mais je dirais toujours que nous ne verrons probablement pas de baisse substantielle des prix », a-t-elle déclaré. « Même si le coût d’un véhicule neuf augmente de zéro pour cent l’an prochain, ce prix affiché est encore élevé pour le ménage canadien moyen. »