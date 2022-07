L’achat d’un Pixel 6a signifie que vous obtenez 50 $ supplémentaires à dépenser

Les premiers jours du lancement d’un smartphone signifient souvent des bonus spéciaux pour essayer de vous inciter à appuyer sur la gâchette. Samsung le fait avec les systèmes de réservation qui peut vous rapporter 200 $. Motorola économise généralement environ 100 $ pendant une durée limitée. Et OnePlus lance des écouteurs gratuits et d’autres offres groupées. Pour le lancement du Pixel 6a, Google et ses partenaires détaillants continuent avec un bonus de 50 $.

Amazon et Best Buy proposent tous deux une offre Pixel 6a qui vous offre une carte-cadeau de 50 $ à dépenser si vous prenez le dernier téléphone de Google. Il n’y a aucune condition ici et les cartes-cadeaux devraient apparaître presque immédiatement. Tout ce que vous avez à faire est de dépenser 449 $ pour le téléphone et une carte-cadeau arrivera ensuite dans votre boîte de réception.

Je ne suis pas ici pour vous dire quel est le meilleur détaillant, mais les cartes-cadeaux Amazon peuvent évidemment vous acheter une plus large gamme de produits. Best Buy, cependant, a encore beaucoup de choses que vous pourriez vouloir acheter dans les secteurs de la technologie et des articles ménagers.

Pour le moment, je vois toutes les couleurs du Pixel 6a (Sage, Charcoal et Chalk) en stock avec une expédition ou un ramassage assez rapide.

Découvrez les aubaines sur le Pixel 6a: Amazone | Meilleur achat