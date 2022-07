L’achat d’un matelas usagé est-il une mauvaise idée ?

Pour économiser de l’argent en ces temps incertains, certains envisagent peut-être d’acheter en ligne un matelas usagé à un ami, un membre de la famille ou un inconnu. Bien que cela puisse être tentant, je suis ici pour vous dire pourquoi cela peut être une mauvaise idée. Des risques pour la santé aux complications juridiques et aux annulations de garantie, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous devriez vous éloigner de l’achat d’un matelas d’occasion.

La vérité est qu’un nouveau matelas boîte être cher, mais il n’a pas à l’être. Au lieu de cela, envisagez un matelas économique sur lequel vous pouvez dormir profondément sans avoir à vous soucier de l’endroit où il se trouve ou de ce qui rampe à l’intérieur. Ci-dessous, je révèle la vérité sur les matelas usagés et propose des alternatives adaptées aux portefeuilles qui sont aussi confortables que propres.

1. Punaises de lit, acariens et autres horreurs

Acheter un matelas d’occasion signifie que vous achetez également tout ce qui s’y est accumulé au fil du temps. Selon son âge, un matelas usagé peut abriter n’importe quoi, de 10 000 à 10 millions d’acariens et leurs déjections. Ouais. Un lit usagé peut également avoir une accumulation de peaux mortes, de squames d’animaux et même de moisissures.

Vous devez également vous soucier des punaises de lit si vous achetez un matelas usagé, en particulier sur un marché en ligne comme Craigslist ou Facebook. Les punaises de lit sont de petits insectes qui se nourrissent de sang et s’installent souvent dans les meubles comme les matelas, les canapés ou les chaises. Vous ne voulez pas d’une infestation de punaises de lit dans votre maison.

Les punaises de lit sont difficiles à éliminer, se nourrissent de vous (surtout la nuit) et peut causer des effets psychologiques comme l’anxiété et la dépression. Une fois, sans le savoir, j’ai emménagé dans une maison où il y avait des punaises de lit à l’université. Un mois plus tard, j’ai déménagé, j’ai dû jeter tous mes meubles, laver tous les vêtements que je possédais et dépenser des milliers de dollars pour acheter de nouveaux articles. En fin de compte, le stress ne vaut pas les quelques centaines de dollars que vous économisez sur un matelas usagé – croyez-moi.

2. Bosses et affaissements existants

Les matelas subissent une usure normale après avoir dormi chaque nuit. Au fil du temps, votre corps laisse naturellement une impression, s’affaisse et les lits deviennent généralement moins favorables. Les matelas avec des grumeaux ou des affaissements importants peuvent perturber votre sommeil et entraîner des maux de dos.

Même si le lit usagé que vous achetez n’a pas de grumeaux, sa durée de vie sera plus courte. Les lits en mousse durent généralement environ cinq à sept ans, alors que vous pouvez obtenir environ une décennie avec un matelas à ressorts ou hybride. Il pourrait également être plus doux que vous préférez; plus vous dormez sur un matelas, plus il devient mou et plus il s’use.

3. La garantie est annulée

La plupart des matelas sont assortis d’une garantie moyenne qui vous couvre pendant environ 10 ans. Si vous rencontrez une remise du fabricant à tout moment au cours de la décennie, la politique de garantie vous protège et garantit que la marque couvrira les dommages. Cependant, les garanties ne sont pas transférables. Cela signifie que même si votre sœur vous donne son matelas usagé, vous ne serez pas protégé par la même garantie qu’elle l’était. Donc, si vous rencontrez un problème, cet argent doit sortir de votre poche.

4. Il peut être vendu illégalement

C’est tellement mal avisé d’acheter un matelas d’occasion qui certains états ne permettra même pas la vente d’un matelas usagé. S’ils le font, il y a souvent de nombreuses règles qui vont avec. Parfois, seules certaines parties d’un matelas peuvent être vendues. De nombreux États exigent également que le propriétaire d’origine désinfecte correctement le matelas avant la vente. De plus, certains États stipulent que les détaillants de matelas usagés doivent fournir des étiquettes à code couleur, indiquant que le matelas est utilisé, mais qu’il a été correctement nettoyé et désinfecté. Vérifiez les lois de votre état pour voir ce qu’ils font et ne permettent pas lors de la vente d’un matelas d’occasion.

5. Pas d’essai sans risque

Le propriétaire d’origine avait le luxe d’un essai sans risque. Cela signifie que s’ils n’aiment pas leur matelas après l’achat, ils ont un certain temps pour retourner le lit sans aucune condition. Malheureusement, si vous recevez votre matelas usagé et que vous n’aimez pas la sensation, vous ne pourrez pas récupérer votre argent.

Acheter un nouveau matelas pas cher

Épargnez-vous le fardeau d’acheter et de posséder un matelas usagé (éventuellement sommaire) et envisagez d’acheter un nouveau matelas économique. Il existe de très bons matelas pour 400 $ ou moins, comme le lit Lucid ou le matelas Allswell. Non seulement votre nouveau lit sera propre, mais vous aurez également les avantages supplémentaires d’être l’acheteur d’origine du matelas, comme un essai et une garantie sans risque.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.