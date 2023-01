L’achat d’un manoir californien de 15 millions de dollars était un “jalon”

Avant que Lizzo ne devienne la superstar qu’elle est aujourd’hui, la gagnante d’un Grammy, âgée de 34 ans, a surfé et dormi dans sa voiture pendant des années.

Lizzo a dit “CBS dimanche matin” en 2022 que l’achat de sa première maison plus tôt dans l’année a été un grand moment pour elle.

La chanteuse a admis que bien qu’elle ait eu le privilège de séjourner dans des “endroits vraiment sympas” lors de sa dernière tournée “Special”, cela lui manquait d’être dans son propre espace.

“J’étais comme, ‘Ma maison me manque. Comme, j’ai hâte de revenir dans ma propre maison et dans mon lit.’ Et je me suis dit : “C’est la première fois que je dis ça””, raconte Lizzo. “C’est une étape importante pour moi.”

Derrière deux couches de murs et de portes, la maison de 15 millions de dollars de 5 300 pieds carrés de Lizzo comprend trois chambres, trois salles de bain complètes et deux salles d’eau.

La maison dispose également d’une fantastique piscine à débordement de 58 pieds et se trouve sur un terrain de 0,31 acre, selon Résumé architectural.

Depuis qu’elle a emménagé, Lizzo n’a pas hésité à montrer des morceaux de sa maison dans des vidéos sur Instagram.