L’achat d’un camion à essence génère un nombre élevé de réponses au conseil de Salmon Arm

La décision du conseil de Salmon Arm d’acheter quatre camions à essence de remplacement pour la ville a généré un nombre de lettres de résidents supérieur à la normale.

La décision, basée sur une recommandation du personnel de la ville qui figurait à l’ordre du jour du conseil du 13 mars, était d’aller avec Braby Motors, qui a soumis l’offre la plus basse des trois offres reçues par la ville à partir de sa « demande de devis ». Les deux autres offres provenaient de Vancouver et de Port Coquitlam.

Le devis de Braby Motors concernait deux Dodge Ram 2023 d’une demi-tonne et deux Dodge Ram 2023 de trois quarts de tonne.

Le rapport du personnel faisait référence à quatre camions de la ville âgés de 19 à 22 ans.

« Ces unités sont principalement utilisées pour le déplacement du personnel vers et depuis les sites du projet avec la capacité de transporter ou de remorquer des articles petits à moyens… En raison de l’âge des unités existantes, elles étaient souvent dans l’atelier pour réparation et non disponibles. Les nouveaux remplacements devraient augmenter la disponibilité et les niveaux de service pour garantir que le personnel et le matériel sont facilement déplacés d’un site à l’autre.

La majorité du conseil a voté en faveur de la recommandation du personnel. Com. Sylvia Lindgren a voté contre, invoquant des préoccupations environnementales concernant le fait d’avoir les moteurs à combustion interne pendant encore 20 ans. Avertie qu’il y a une pénurie de camions électriques de la taille nécessaire pour effectuer le travail requis par la ville, elle a suggéré d’acheter des camions à essence d’occasion afin qu’ils puissent être remplacés plus tôt une fois que l’offre de véhicules électriques augmentera.

Le maire Alan Harrison a écrit une réponse en réponse aux neuf premières lettres reçues par la ville qui figuraient à l’ordre du jour du conseil du 11 avril. Ces lettres critiquaient la décision d’acheter des camions équipés de moteurs à combustion interne, soulignant des facteurs tels que la déclaration d’urgence climatique par la ville en 2019, le terrible avertissement de « réduire rapidement et fortement les émissions » du panel international sur le changement climatique, et un achat de camion électrique par Armstrong.

Harrison a répondu que le conseil appréciait les commentaires.

« Nous construisons notre flotte de véhicules hybrides et électriques. Les véhicules électriques peuvent être rechargés pendant la nuit à l’hôtel de ville, il est donc logique que les nouvelles voitures que le personnel utilise comme transporteurs de personnes soient électriques. Au fil du temps, je peux voir cette flotte être des véhicules 100% électriques.

« Nos camions de travail opèrent à partir de la cour City Works. Il faudrait y installer un transformateur dédié et des bornes de recharge pour recharger les véhicules électriques. Ce coût est de l’ordre de 300 000 $, plus que ce qu’il en a coûté pour acheter les 4 camions. C’est quelque chose que nous devons planifier.

« Alors que certains d’entre vous ont mentionné le Ford F-150 Lightning récemment acheté par Armstrong au coût de 120 000 $, ce camion sert à transporter des personnes, ce n’est pas un camion de travail. Deux des camions que la Ville a achetés sont des véhicules de ¾ de tonne, qui ne sont pas encore disponibles ici. Ces camions, ainsi que les deux demi-tonnes, sont des camions de travail servant à la fois au transport des équipes, au transport de matériel et au remorquage d’équipements.

Com. David Gonella a déclaré qu’il soutenait la lettre de Harrison. Il a ajouté qu’il croit au changement climatique comme la plupart des résidents, mais il voit que le type de camion de travail dont la ville a besoin n’est pas encore facilement disponible sous forme électrique.

Il a encouragé la communauté à faire pression sur les fabricants afin qu’ils voient qu’il existe une demande pour des véhicules de travail électriques de trois quarts de tonne.

Environ 10 autres lettres sur l’achat ont été incluses dans l’ordre du jour de la ville le 24 avril, l’une d’elles en faveur de l’achat, les autres contre.

En savoir plus: Le conseiller s’oppose à l’achat de 4 nouveaux camions à essence pour la flotte de Salmon Arm

et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Véhicules électriquesConseil de Salmon ArmSalmon ArmCamions