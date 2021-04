Si vous possédez un appareil pliable Samsung, tel que le Galaxy Z Fold 2 ou le Galaxy Z Flip, vous savez peut-être qu’il y a quelque chose qui s’appelle Galaxy Z Premier. C’est un type de chose réservé aux membres pour les propriétaires de Galaxy Z, ce qui leur permet de penser qu’ils sont vraiment spéciaux pour avoir un téléphone qui se plie. Blague à part, Samsung l’utilise pour augmenter la valeur de ces appareils, ce qui n’est pas une mauvaise chose. Les gens dépensent beaucoup d’argent pour ces téléphones, ils méritent donc quelques avantages supplémentaires.

Samsung a annoncé deux nouveaux avantages pour Z Premier cette semaine: 6 mois supplémentaires d’abonnement FoundersCard (jusqu’à 12 contre 6 d’origine), ainsi qu’une boîte de desserts gratuite dans un restaurant deux étoiles Michelin de New York. Dites, whaaaaaaat? En termes de valeur, un total de 12 mois de FoundersClub, qui offre aux gens des réductions sur des articles, du magasinage aux voyages, est répertorié à 595 $. Pas mal. Et ce dessert étoilé Michelin? C’est une valeur de 75 $, expédiée directement chez DANIEL à New York.

Si vous connaissiez ces avantages et possédez un téléphone pliable de Samsung, consultez le site dédié. Il y a beaucoup de choses que vous manquez probablement.

Pour réclamer ces goodies, depuis votre pliable Samsung, assurez-vous télécharger l’application Samsung Members puis réclamez les avantages directement de l’intérieur.