L’achat d’électricité de la Colombie-Britannique aidera l’Alberta à atteindre son objectif net zéro, dans la vision d’Ottawa

L’Alberta s’enorgueillit depuis longtemps d’être (ou d’essayer d’être) maître de sa propre maison sur tout ce qui touche à l’énergie.

Le rejet de l’ancien premier ministre Peter Lougheed sur le programme énergétique national du gouvernement Trudeau en est, bien sûr, l’exemple le plus célèbre, et tous les premiers ministres de l’Alberta entre alors et Danielle Smith ont maintenant essayé de canaliser cet esprit.

Avec la réponse provocante du gouvernement Smith selon laquelle il « tracera sa propre voie » plutôt que de suivre le nouveau Règlement sur l’énergie propre d’Ottawa, les conservateurs unis ont appliqué la posture de combat traditionnelle adoptée sur l’extraction de pétrole et de gaz naturel à l’autre côté de « l’énergie ». pièce de monnaie – brûlant des combustibles fossiles pour la production d’électricité.

Mais la nouvelle feuille de route fédérale vers un réseau net zéro menace également d’entacher l’image de l’Alberta comme étant solidement autonome à un autre égard également. La province dont l’économie est fortement axée sur l’exportation de produits énergétiques commencerait, dans cette nouvelle feuille de route verte, à payer pour apporter beaucoup plus d’énergie — de l’hydroélectricité, à savoir.

L’Alberta a longtemps été en mesure d’utiliser principalement son propre charbon et son propre gaz naturel pour garder ses lumières allumées. L’ère de l’énergie au charbon de la province prend fin cette année tandis que la production de gaz naturel moins émetteur est dans la ligne de mire du plan fédéral (bien qu’elle ne soit pas allée trop vite, nous en reparlerons bientôt).

Voies d’eau

Mais Ottawa ne s’attend pas à ce que l’Alberta dépende entièrement de l’énergie solaire et éolienne, les sources d’énergie verte qui se sont retrouvées de manière inattendue dans le collimateur du gouvernement Smith, avec un nouveau moratoire sur les projets appliqué par l’UCP qui a investisseurs choqués et été largement , chaleureusement critiqué .

On pense plutôt que les provinces qui ont déjà des réseaux beaucoup plus propres, comme la Colombie-Britannique et le Manitoba hydroélectriques, peuvent aider, grâce à des interconnexions élargies entre les provinces. Que diriez-vous d’un peu plus d’interconnexion dans cette lutte nationale et mondiale pour réduire les émissions et lutter contre le changement climatique qui empire de plus en plus feux de forêt et records de chaleur battus à plusieurs reprises ?

La réglementation fédérale n’offre aucun mandat ni prévision précise de la quantité d’hydroélectricité qui serait acheminée vers la province, mais l’étude d’impact réglementaire du plan prévoit que les nouvelles règles inciteraient l’Alberta à dépenser 16,3 milliards de dollars supplémentaires en importations nettes d’électricité en provenance d’autres provinces entre 2024 et 2050, date à laquelle l’ensemble de l’économie du Canada est censée être nette zéro.

Cela équivaut à 789 millions de dollars par an au cours de ces 27 années, selon les documents.

Gouv. publie une feuille de route pour la transition vers une alimentation électrique nette zéro d’ici 2035 Le gouvernement fédéral affirme dans un projet de règlement publié jeudi qu’il a un plan pour rendre le réseau électrique canadien plus propre, dans le but qu’il soit neutre en carbone d’ici 2035. Mais les critiques disent que ce plan fera grimper les prix et rendra peut-être l’électricité moins fiable.

L’Alberta échange déjà de l’électricité par le biais de connexions avec la Saskatchewan, la Colombie-Britannique et le Montana, mais elle est depuis longtemps un importateur net de notre foutu voisin de l’ouest, selon les chiffres du Exploitant du réseau électrique de l’Alberta (AESO).

Mais la trajectoire fédérale nette zéro marquerait une augmentation substantielle – plusieurs fois plus que les importations nettes d’électricité ces dernières années, selon les calculs fournis par Andrew Leach, économiste de l’énergie et de l’environnement à l’Université de l’Alberta.

La construction d’une plus grande capacité de transmission hors de la province a longtemps été présentée comme un moyen d’aider l’Alberta vert son alimentation . Pourtant, les renforts de l’énorme barrage du site C de la Colombie-Britannique ont a demandé de meilleurs liens avec Alberta améliorer l’économie du mégaprojet, avec peu d’intérêt de la part des anciens premiers ministres de l’Alberta.

Contrairement aux oléoducs de l’Alberta, une interconnexion ne serait pas à sens unique. Cela créerait un marché d’acheteurs en Colombie-Britannique pour l’énergie éolienne et solaire de cette province lorsque la nature en produit en abondance, tout en compensant les périodes où les turbines et les fermes solaires ne sont pas aussi productives.

« Nous devons être beaucoup plus intégrés si nous voulons que cela fonctionne », déclare Leach à propos des objectifs de réseau net zéro.

Cependant, les prévisions d’Ottawa d’une croissance plus forte des importations nettes suggèrent que la puissance entrerait plus en Alberta qu’elle n’en sortirait.

Détaché

Il n’est pas évident qu’il y ait beaucoup de discussions entre l’Alberta et la Colombie-Britannique sur l’expansion des interconnexions, même si dès ses jours Wildrose Party, Smith a proposé apporter plus d’hydroélectricité d’autres provinces dans le cadre de son idée de « corridors » d’un grand marché pour expédier plus de pétrole et de gaz.

C’est un domaine où les libéraux de Trudeau tiennent à favoriser la coopération et à la subventionner. De l’autre côté du pays, Ottawa offre de faire face à des milliards sur le multiprovince Projet de transmission Atlantic Loop .

Les chambres de commerce de l’Alberta ont encouragé davantage d’infrastructures d’interconnexion et y voient une économie de coûts pour la province. En fait, le rapport de ce groupe d’affaires soutient que lorsque l’AESO a récemment réduit la transmission interprovinciale existante pour réduire le risque de problèmes de fiabilité, il a ajouté 300 à 500 millions de dollars aux factures d’électricité des Albertains.

La ministre de l’Environnement, Rebecca Schulz, a plutôt proposé une voie uniquement albertaine qui s’appuie sur des réacteurs nucléaires modulaires, ainsi que sur une partie de l’énergie renouvelable post-moratoire, mais surtout sur une plus grande production au gaz (avec des incitations pour la réduction du captage du carbone, plutôt que des exigences) .

La réglementation fédérale ne claque pas la porte en 2035 à l’électricité au gaz naturel aussi fermement que l’expression « réseau net zéro d’ici 2035 » voudrait nous le faire croire. Pour cette année-là, il prévoit une flotte réduite mais toujours importante de générateurs émetteurs de carbone, encore plus de la moitié de ce qu’il y aurait dans un scénario sans règles fédérales.

Graphique animé montrant la quantité projetée d’électricité au Canada provenant de sources génératrices d’émissions (principalement le gaz naturel) selon deux scénarios : avec et sans règlement fédéral sur l’électricité propre. (Robson Fletcher/CBC)

Il existe une série d’exemptions, notamment ne pas exiger les normes les plus strictes jusqu’à ce qu’une usine fonctionne depuis 20 ans, si elle est construite d’ici 2024.

Cela signifie que les nombreuses centrales au gaz récentes, y compris celles converties au charbon, peuvent continuer à fonctionner dans les années 2040.

Selon des estimations au sein de l’industrie, 60 % du parc de production alimenté au gaz seront initialement exemptés, y compris les énormes centrales à gaz de Genesee qui doivent ouvrir l’année prochaine.

Mais cela signifie également que les deux cinquièmes de la production de gaz naturel de l’Alberta ont 12 ans pour se conformer aux règles d’Ottawa, et soit moderniser avec des ajouts coûteux de capture de carbone, devenir des centrales «de pointe» rarement utilisées pendant les périodes de forte demande, ou se terminer complètement.

Schulz et Smith jurent de faire ce qu’ils peuvent pour laisser l’Alberta résister à ce qu’ils qualifient de propositions « inconstitutionnelles », avec suffisamment de temps pour négocier et s’engager dans des guerres rhétoriques pendant qu’ils sont en phase de rédaction.

Le potentiel d’interconnexions figurera probablement également en bonne place sur la table des négociations. Ce n’est pas dans les habitudes de l’Alberta d’être un consommateur d’énergie, mais bien d’autres choses changent ces jours-ci, y compris le climat de la planète, de façon marquée.