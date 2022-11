L’achat de puces américaines par Apple contribuerait à réduire le risque géopolitique en Asie

Le projet apparent d’Apple (AAPL) de commencer à acheter des puces pour ses appareils fabriqués sur le sol américain est une décision stratégique qui devrait aider le fabricant d’iPhone à se protéger des risques géopolitiques en Asie. L’actualité Club holding Apple a l’intention d’acheter certains processeurs fabriqués dans une usine de fabrication en construction en Arizona d’ici 2024, selon un rapport de Bloomberg mardi. Toutes les puces d’Apple sont actuellement fabriquées à Taïwan. Cette décision intervient dans un contexte d’inquiétude croissante concernant la concentration de la chaîne d’approvisionnement à Taïwan, compte tenu de la position de plus en plus agressive de la Chine envers l’île démocratiquement autonome que Pékin revendique comme la sienne. Ces tensions ont contribué à détériorer les relations américano-chinoises ces derniers mois, créant de nouveaux risques pour les entreprises américaines qui font des affaires dans la région. “Nous avons déjà pris la décision de racheter une usine en Arizona, et cette usine en Arizona démarre en 24, nous avons donc environ deux ans devant nous pour celle-là, peut-être un peu moins”, Le PDG d’Apple, Tim Cook, aurait déclaré. Apple conçoit ses propres semi-conducteurs pour iPad, iPhone et Mac, mais ces puces sont produites par Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM). Le fabricant de puces, connu familièrement sous le nom de TSMC, est ce qu’on appelle une fonderie pure, ce qui signifie qu’il fabrique des puces pour le compte d’autres sociétés comme Apple et d’autres sociétés du Club Qualcomm (QCOM), Advanced Micro Devices (AMD) et Nvidia (NVDA). La plupart des fonderies de TSMC sont situées à Taïwan, mais elle construit une installation de 12 milliards de dollars en Arizona qui devrait être opérationnelle en 2024, avec des plans potentiels pour une deuxième usine de fabrication dans l’État. La prise du club Nous nous félicitons des nouvelles selon lesquelles Apple envisage de diversifier davantage sa chaîne d’approvisionnement en achetant des puces fabriquées aux États-Unis, ce qui semble faire partie d’un changement de stratégie plus large. Le développement fait suite à des rapports plus tôt cette année selon lesquels la société a déplacé une partie de la production d’iPad au Vietnam depuis la Chine et, plus récemment, a commencé à fabriquer l’iPhone 14 en Inde pour la première fois. Apple a qualifié les “événements politiques, commerciaux et autres différends internationaux” de risque pour son activité, tout en notant sa forte dépendance à l’égard des fournisseurs et des sous-traitants à travers l’Asie, selon le dernier rapport annuel de la société. Cette diversification de la chaîne d’approvisionnement que nous constatons n’est pas nécessairement une raison d’acheter ou de vendre des actions Apple, mais elle suggère que l’équipe de direction de l’entreprise gère de manière proactive le risque géopolitique, ce que nous trouvons encourageant. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long AAPL, QCOM, NVDA, AMD. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Les clients passent devant un logo Apple à l’intérieur d’un Apple Store à Grand Central Station à New York. Lucas Jackson | Reuter