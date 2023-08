L’achat de publicité de Pierre Poilievre : ce qu’il dit de la stratégie des conservateurs

Avec une avance constante dans les sondages et un coffre de guerre sain de dons politiques, le Parti conservateur déploie un trio de nouvelles publicités qui sont considérées comme visant à redéfinir et à adoucir l’image et le message de Pierre Poilievre.

« Il s’agit de consolidation », a déclaré le sondeur de CTV News, Nik Nanos. « Ce que Pierre Poilievre et ses conseillers essaient apparemment de faire, c’est d’ajouter une sorte de dimension humaine au-delà… de la poussée et de la poussée de tactiques très agressives à la Chambre des communes et sur YouTube. »

Nanos a déclaré que même si les conservateurs continuent d’avoir l’avantage dans les sondages – son dernier suivi des votes a les conservateurs près de 10 points d’avance sur les libéraux au pouvoir – Poilievre n’a pas un avantage significatif sur le premier ministre Justin Trudeau en termes de leurs marques personnelles .

Il a dit que c’est peut-être la raison pour laquelle le parti diffuse des publicités essayant « d’ajouter une autre dimension à la marque d’attaque » tout en offrant un contraste aux Canadiens.

L’achat de publicités comprend trois publicités – tournées en anglais et en français – qui seront diffusées « au cours des prochains mois » à la télévision, à la radio et sur les plateformes numériques et coûteront « bien plus de 3 millions de dollars », selon la directrice des communications du Parti conservateur, Sarah Fischer.

« C’est un achat considérable… Ça se verra, ça se remarquera avec ce genre de dépenses », a déclaré le stratège en marketing politique et consultant en marque Clive Veroni.

« Je pense donc que cela aura certainement un impact. Et ils ont manifestement pris une décision consciente dès le début, pour commencer à le redéfinir et investir des dollars importants pour le redéfinir. »

‘QUI EST PIERRE POILIÈVRE ?’

La première annonce, intitulée « Rencontrez Pierre Poilievre », a été lancée mardi sur toutes les plateformes. D’une durée d’une minute, c’est la plus longue des trois publicités. Exprimé par l’épouse du chef conservateur, Anaida, le clip présente à la fois des images actuelles de Poilievre jouant avec ses enfants et de vieilles photos de lui enfant avec ses parents adoptifs et en tenue de hockey.

« Qui est Pierre Poilievre? » sa femme commence, avant de proposer son propre cadre sur la façon dont ses proches, y compris elle et ses enfants, le connaissent.

« Je le connais comme un gars qui m’aime pour qui je suis, un Canadien qui est venu habiter au Canada, et sa femme. Donc, quand Pierre dit, peu importe qui vous connaissez ou d’où vous venez, mais plutôt qui tu es et où tu vas, ce ne sont pas que des mots vides de sens, il l’a vécu », dit-elle.

Veroni a décrit cette publicité comme ayant une nostalgie «Leave It to Beaver» qui, selon lui, est conforme aux anciens messages conservateurs.

« Ils aident en quelque sorte à adoucir un peu son image… Je suppose que ma question est, cela ressemble beaucoup à un message très rétro, axé sur la famille. Et je me demande simplement, vous savez, dans quelle mesure la population canadienne vit encore dans ce monde ? » dit Véroni.

« De toute évidence, c’est un message qui résonne chez certains électeurs conservateurs, mais je ne sais pas combien d’autres Canadiens trouveraient cette image attrayante. »

QU’EN EST-IL DU TEMPS ?

Poilievre et sa femme ont également publié conjointement le clip sur Instagram, une décision que les personnes avec lesquelles CTVNews.ca a parlé ont interprété de différentes manières, dans le contexte de l’annonce conjointe de la séparation de la semaine dernière partagée par le premier ministre Justin Trudeau et Sophie Grégoire Trudeau sur le Meta- plate-forme propriétaire.

Bien que tous aient convenu qu’en raison de l’ampleur et de la qualité de l’achat d’annonces, il est probable que le concept et ces clips aient été tournés avant l’annonce de la rupture du Premier ministre, le moment du déploiement est ce qui reste ouvert à l’interprétation.

De l’avis de Nanos, publier cette annonce particulière maintenant n’est pas une coïncidence.

« C’est 100% intentionnel, rien n’est fait par accident. Comme vraiment, ils auraient pu garder cette annonce s’ils pensaient qu’elle était inappropriée. Je pense que c’est probablement la seule façon pour lui d’envoyer un message sans aborder directement la séparation, « , a déclaré Nanos.

Veroni a déclaré que, intentionnellement ou non, « quiconque regarde cette publicité la mettrait évidemment, vous savez, dans le contexte de la séparation de Trudeau. « Je pense que les gens vont naturellement faire une comparaison dans leur esprit », a-t-il déclaré.

Le commentateur conservateur et ancien espoir de la direction du parti, Rudy Husny, a cependant noté qu’Anaida a joué un rôle dans la campagne et l’image de Poilievre avant et depuis qu’il a remporté la direction.

La nuit où il a remporté le poste le plus élevé du parti, c’est l’ancien membre du personnel de Hill qui l’a présenté, alors pour lui, la voir ainsi présentée ressemblait davantage à la poursuite d’une stratégie.

« C’est une agente politique, donc elle sait ce qu’elle fait », a déclaré Husny. « Je ne vois pas de lien avec la séparation. »

Husny a déclaré que le déploiement de la publicité avait du sens, car les gens reviennent des vacances d’été et commencent à accorder plus d’attention à la politique à l’approche de l’automne.

« SE SENT BRISÉ » ET « HACHE LA TAXE »

Deux autres publicités seront déployées au cours des prochains mois, selon le parti.

Le deuxième de la série, intitulé « Remonter les pièces » – mais qui pourrait bientôt devenir connu sous le nom de « publicité du puzzle » – est un spot de 30 secondes montrant Poilievre faisant un puzzle de la carte du Canada avec son fils.

Dans ce document, Poilievre commence par ce qui est devenu un message politique souvent répété, « Tout semble cassé au Canada », citant l’abordabilité, la sécurité et la division, avant de promettre qu’un gouvernement conservateur pourrait « recoller les morceaux » et « le ramener à la maison ». «

Concernant le message « ramenez-le à la maison », Veroni a déclaré qu’il pensait que c’était une phrase qui « avait des jambes » et pouvait être réutilisée dans différents contextes, ce que le chef conservateur démontre déjà. Cependant, pour Nanos, il porte également une ambiance « bon vieux temps, ou heure rétro ».

La troisième publicité est une courte vidéo de 15 secondes de Poilievre : « Qui paie les impôts de Trudeau ? » Il se concentre sur la promesse des conservateurs d’abolir le système de tarification du carbone du gouvernement fédéral, que Poilievre décrit comme « une taxe sur tous ».

« Assez. Je vais supprimer la taxe pour que vous payiez moins et que vous rapportiez plus à la maison », déclare Poilievre avant que l’écran « ce message qui vous est apporté par » ne montre une photo de lui et de sa femme saluant la foule.

Sur cette question, Nanos a déclaré que les conservateurs sont alignés sur la majorité des Canadiens. Un récent sondage Nanos a indiqué que les deux tiers des Canadiens ne pensent pas que ce soit le bon moment pour augmenter la taxe sur le carbone et ne sont pas sûrs de son efficacité globale en tant que stratégie de lutte contre les changements climatiques.

« Je dirais que cette publicité en particulier… est plus une collecte de fonds qu’autre chose. Cela n’a pas vraiment grand-chose à voir avec la définition de la marque pour Pierre Poilievre, et a à voir avec le fait d’appuyer sur un bouton très chaud et d’essayer de mettre les libéraux sur la défensive », a déclaré Nanos.

Lorsqu’on lui a demandé si, au-delà de l’opposition, il était temps pour Polièvre de mettre davantage l’accent sur la proposition de plans alternatifs, Husny a déclaré que pour l’instant, les conservateurs feraient mieux de faire passer le message de changement et d’attendre à l’approche ou pendant la prochaine campagne électorale fédérale avant d’articuler pleinement leurs idées politiques.

« Quand vous regardez les sondages, les gens commencent à dire: » Oui, le Canada est brisé d’une certaine manière « … Je crois donc que, d’une certaine manière, ce récit fonctionne », a-t-il déclaré.

Veroni a déclaré que considérant les publicités comme une campagne cohérente, les conservateurs tentent d’exécuter une « couverture à 360 degrés du positionnement ».

« Ces publicités existent en fait sur un spectre. La plus douce est celle avec la femme, c’est la plus nostalgique. Puis au milieu se trouve la publicité avec le puzzle, c’est quand même très cosy, cette publicité… Elle offre un critique, mais c’est, vous savez, en termes de Poilievre, c’est une critique assez douce. Et puis la troisième, qui parle de la taxe sur le carbone, est un peu plus agressive », a déclaré Veroni.

Il a dit s’attendre à ce que le parti cible ces diverses publicités sur différents segments de la population.

RÔLE DE LA COLLECTE DE FONDS DES PARTIS

Même avec les derniers chiffres de collecte de fonds du parti indiquant un avantage de plusieurs millions de dollars sur les libéraux, mardi après-midi, un e-mail de collecte de fonds a été envoyé aux partisans du Parti conservateur annonçant la nouvelle campagne nationale, sollicitant des dons pour le « fonds » publicitaire du parti.

« Vous l’avez peut-être déjà entendu, mais nous lançons une campagne publicitaire massive à l’échelle nationale pour faire passer le message de bon sens de Pierre Poilievre à des millions de Canadiens d’un océan à l’autre et partager avec eux qui il est et ce qu’il a toujours défendu. lu en partie.

Husny a déclaré que les caisses abondantes des conservateurs sont un atout évident pour le parti, et c’est « bien qu’ils le dépensent réellement ».

Lorsqu’on lui a demandé si le moment était venu pour l’équipe Trudeau d’essayer de contre-programmer, Veroni a déclaré que le parti libéral aurait mieux fait d’anticiper une campagne comme celle-ci.

« J’aurais déjà défini Poilievre il y a des mois », a déclaré Veroni. Il pense que les libéraux ont « raté le coche » en essayant de définir leur principal adversaire politique avant que les conservateurs n’aient eu la chance de présenter leur version aux Canadiens.

« Cela me surprend, mais ils vont devoir attendre maintenant car cela aura l’air trop réactif », a déclaré Veroni. « L’objectif a changé maintenant … Il y a trois mois, il y a quatre mois, cela aurait été de définir qui il est. Maintenant, ils vont devoir redéfinir qui il est, c’est un travail différent. »