L’achat de Pinecrest Community par Allure est terminé – Shaw Local

MT. MORRIS – À l’approche des dernières minutes de novembre, les employés du troisième quart de Pinecrest Community ont quitté leur emploi à l’organisation à but non lucratif basée à Mt. Morris. Une fois minuit venu et reparti, ils sont revenus en tant qu’employés d’Allure of Pinecrest.

L’achat de Pinecrest Community par Allure Healthcare Services a été finalisé le 1er décembre. Pinecrest est un campus de retraite de soins continus avec 129 ans d’histoire qui dessert aujourd’hui environ 170 résidents.

“Il y a juste beaucoup de choses qui changent en même temps”, a déclaré l’administrateur d’Allure of Pinecrest, Ferol Labash, le 13 décembre, lorsqu’on lui a demandé comment les choses se sont déroulées depuis la fermeture. « Cela va nous prendre un peu de temps. Le nouveau propriétaire a eu environ une semaine. Il y a beaucoup de choses qu’ils regardent, qu’ils analysent.

Labash était le PDG de Pinecrest Community avant la vente.

Pinecrest Comunity est situé sur Brayton Street et McKendrie Avenue à Mt. Morris. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Allure, dont le siège est à Chicago, possède neuf autres établissements de soins infirmiers, dont ceux de Sterling, Mount Carroll et Prophetstown. Ses centres offrent des séjours de courte durée pour le répit ou la réadaptation, les soins palliatifs, les soins de la démence et de la mémoire, les soins infirmiers 24 heures sur 24, diverses thérapies et plus encore, selon AllureHCS.com.

Le conseil d’administration de Pinecrest a recherché un acheteur en raison d’une combinaison d’augmentation des coûts, de pénurie de personnel et de perte de revenus, a déclaré Labash dans une précédente interview.

“Pinecrest a perdu 150 000 dollars ou plus chaque mois au cours des deux dernières années, ce qui nous a fait brûler de l’argent à un rythme qui a alerté le conseil d’administration et la direction sur la nécessité d’agir”, a-t-elle déclaré à la Church of the Brethren Newsline.

La communauté Pinecrest a été créée en 1893 sous le nom de «Brethren Home» par l’Église des Frères pour s’occuper des personnes âgées et des orphelins; l’église était affiliée à Pinecrest avant la vente, mais ne la possédait plus. La vente a mis fin à cette affiliation.

“L’Église des Frères pleure cette perte, et nous réalisons qu’il y avait des facteurs et des situations indépendants de la volonté du conseil d’administration de Pinecrest qui les ont vraiment forcés à chercher un acheteur”, a déclaré Cheryl Brumbaugh-Cayford, directrice du service d’information de l’Église des Frères. . “Je pense que les prières de l’église accompagnent les employés et les résidents de Pinecrest alors qu’ils traversent ce changement.”

Il y a quelques postes qui existaient au sein de Pinecrest Community pour lesquels Allure n’a pas embauché, a déclaré Labash. Sur les quelque 155 employés de Pinecrest, quatre ont été licenciés; d’autres employés dont les postes ont changé se sont vu proposer un travail alternatif avec Allure, a-t-elle déclaré.

“Je vois vraiment un bon effort de la part de la direction d’Allure pour garder notre personnel employé”, a déclaré Labash.

La vice-présidente des opérations d’Allure a rencontré les infirmières auxiliaires certifiées de Pinecrest le 13 décembre pour “discuter d’un grand nombre de leurs questions”, a déclaré Labash, ajoutant qu’elle pense que la réunion a répondu à de nombreuses questions des membres du personnel. Des réunions similaires sont prévues avec d’autres départements, a-t-elle déclaré.

“Toutes mes interactions avec le nouveau propriétaire, ils font de leur mieux pour vraiment faire le bien par nos employés”, a déclaré Labash. “Ils essaient de s’assurer qu’ils font de leur mieux pour nos employés, tout en redressant la situation financière.”

L’attente des employés pendant que les supérieurs analysent divers aspects de l’entreprise peut être difficile, car le personnel n’est pas toujours au courant de cette partie des choses et trouver des réponses prend du temps, a-t-elle reconnu.

Labash a déclaré qu’elle s’attend à ce que les choses s’améliorent une fois que certaines des inconnues seront résolues et que les gens se sentiront plus à l’aise avec les nouveaux propriétaires.

“C’est juste un processus,” dit-elle. “Je pense que cela ne prendra que quelques mois.”

Les appels pour joindre un représentant d’Allure n’ont pas été retournés mardi soir.