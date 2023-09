L’achat avec Prime d’Amazon est désormais proposé dans les magasins Shopify

La plateforme de boutique en ligne Shopify propose aux clients une nouvelle façon d’obtenir des avantages supplémentaires lorsqu’ils achètent auprès de ses marchands : en utilisant Amazon PremierLe réseau et les avantages de .

Si les commerçants intègrent la nouvelle application Buy With Prime d’Amazon dans leurs magasins, les clients qui sont également abonnés Prime peuvent bénéficier d’avantages Prime tels que la livraison gratuite et des retours faciles. Lors du paiement dans un magasin utilisant l’application, il vous suffit de sélectionner « Acheter avec Prime » pour utiliser un mode de paiement de votre portefeuille Amazon et bénéficier des avantages du réseau Amazon susmentionnés, la société a annoncé mercredi.

Si vous avez déjà tout configuré sur votre compte Amazon Prime, vous devriez avoir plus de facilité à acheter des produits, et les commerçants apprécieront probablement le réseau d’expédition colossal d’Amazon.

Les marchands Shopify sont les dernières vitrines en ligne à intégrer Buy With Prime, un programme lancé par Amazon en avril 2022 pour étendre son réseau d’expédition et les avantages Prime au-delà du propre site de l’entreprise. Les magasins peuvent également ajouter des avis clients d’Amazon sur leur propre site pour encourager la confiance des clients ; les magasins qui ajoutent Buy With Prime ont une augmentation moyenne de 25 % de la conversion des acheteurs, a déclaré Amazon en janvier.

Certains marchands Shopify seront invités à intégrer Buy With Prime dans leurs boutiques dès aujourd’hui et seront largement disponibles pour les marchands Shopify basés aux États-Unis d’ici la fin septembre.

En savoir plus: Amazon organise à nouveau une vente Prime Day en octobre