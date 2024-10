Lacey Turner, la star d’EastEnders, fait une grande annonce dans un joli message

Lacey Turner, la EastEnders actrice, a révélé la nouvelle de sa troisième grossesse avec un doux post.

L’actrice de 36 ans s’est rendue lundi sur son compte Instagram officiel pour annoncer la grande nouvelle.

Il est pertinent de mentionner que Turner a joué le rôle de Stacey Slater dans le feuilleton.

Dans le message d’annonce, Turner a partagé une série de photos avec son mari Matt Kay.





On peut voir le couple tenant une image échographique de leur bébé à naître.

La photo montrait également leurs deux enfants, Dusty, cinq ans, et Trilby, trois ans, posant devant un coucher de soleil pittoresque.

Elle a sous-titré son message, partageant la nouvelle de son troisième bébé en écrivant : « Ne sommes-nous pas chanceux….. @thekayoskids. »

Les coéquipiers de Turner se sont précipités vers la section des commentaires pour envoyer leurs vœux et leurs salutations chaleureuses.

Patsy Palmer a commenté : « Félicitations, belle fille et famille. Oui, vous êtes très chanceuse et une maman merveilleuse, tellement chanceuse qu’elles aussi (émoticônes cœur) vous aiment et ont hâte de recevoir à nouveau de gros câlins bientôt (émojis cœur). »

Pour ceux qui ne le savent pas, Turner et son mari, Matt, étaient des enfants adorables qui se sont rencontrés pour la première fois chez un ami lorsque l’actrice avait 15 ans.

Le couple s’est ensuite marié en 2017.