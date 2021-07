Lacey Turner d’EastEnders pose avec une mère sosie alors qu’elle fête ses 60 ans en lui disant « Je n’ai jamais aimé quelqu’un comme toi »

La star d’EASTENDER, Lacey Turner, a posé avec sa mère sosie alors qu’elle lui disait « Je n’ai jamais aimé quelqu’un comme toi » le jour de son 60e anniversaire.

La femme de 33 ans a partagé de rares photos de sa jolie maman Bev et les fans ont été stupéfaits par les gènes forts de la famille.

Lacey Turner d’EastEnders a choqué les fans lorsqu’elle a révélé sa mère sosie sur Instagram[/caption]

Lacey a rendu hommage à sa mère pour son 60e anniversaire[/caption]

Lacey a légendé ses clichés: « Au plus bel humain à avoir jamais frappé cette planète !! À l’intérieur comme à l’extérieur, l’amie, la mère et la nanna les plus gentilles, attentionnées et aimantes ! Bonne 60 ème maman !!

« Je n’ai jamais aimé quelqu’un comme toi passe le meilleur jour «

Et un fan a répondu: « Joyeux 60e anniversaire à ta maman passe une belle journée tu lui ressembles «

Un autre a jailli : « Vous êtes jumeaux ! Bon anniversaire! »

Comme un autre l’a fait remarquer : « Ta maman est absolument magnifique tu te ressembles tellement «

De nombreux fans de feuilletons ne sauront pas non plus que l’actrice – qui joue Stacey Slater dans l’émission de la BBC – est également liée à deux autres célébrités.

Lacey a récemment posté une photo d’elle avec ses deux sœurs célèbres pour marquer la fête des pères sur Instagram.

La maman de deux enfants a été stupéfaite dans un bikini rouge à fleurs alors qu’elle serrait les bras avec son père Les et ses sœurs Lily et Daisy Turner.





La star de Hollyoaks, Daisy, 31 ans, portait une robe d’été jaune, et les fans peuvent reconnaître la blonde comme l’actrice qui a joué l’escroc Rebecca Massey jusqu’à ce que son personnage soit tué par le tueur en série Silas Blissett.

Tandis que Lily – vêtue d’une jupe verte et d’un haut plongeant – est également apparue dans EastEnders en tant que fille de l’amie de Kat Slater, Martine.

La jeune femme de 20 ans a remporté le rôle de Shenice après avoir auditionné sous le nom de jeune fille de sa mère – Harvey.

La mère et la fille le jour du mariage de Lacey[/caption]

Lacey et sa mère dans un hélicoptère[/caption]

Lacey a partagé un cliché rare avec ses sœurs stars du savon alors qu’elles posaient toutes pour une photo avec leur père Les[/caption]