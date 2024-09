Lacey Chabert, la star de Lolita malgré moi, raconte que sa fille a demandé ce que signifiait « aller chercher »

Dans Les filles méchantesGretchen Wieners, interprétée par Lacey Chabert, a toujours voulu faire de « fetch » un terme pour désigner quelque chose de cool, malgré la haine que Regina George (Rachel McAdams) lui vouait.

Elle l’a enfin fait de la meilleure façon possible. Alors que les fans de cinéma le répètent depuis des années (aller chercher est l’un des termes et des répliques les plus mémorables prononcés dans un film bourré de citations), la fille de Chabert l’a désormais prononcée elle-même.

« Lolita malgré moi » met en vedette Lacey Chabert dans le rôle de Gretchen Wieners.

Collection Everett



« Quand elle était plus jeune… elle disait : ‘Qu’est-ce que ça veut dire, pourquoi tout le monde te dit ça ?’ », a déclaré Chabert à propos de Julia, la fille de 8 ans qu’elle partage avec son mari David Nehdar, dans l’épisode de lundi de Aujourd’hui. « Et elle m’a demandé il y a quelques années : « Maman, est-ce que d’autres personnes regardent les films que tu fais ? » Et je lui ai répondu : « Oui, bébé, ils ne sont pas seulement pour toi. »

Découvrez le moment dans la vidéo ci-dessous :

Dans le cas d Les filles méchantesle film est destiné à tout le monde, pas seulement aux jeunes branchés. Sorti en 2004, la version originale écrite par Tina Fey a été un succès, donnant naissance à une comédie musicale et à une adaptation cinématographique de la comédie musicale qui est sortie en janvier. Elle fait bien sûr partie de la comédie musicale.

Fetch joue un rôle important dans une scène après que Gretchen et ses ennemis, dont Regina, Cady Herron de Lindsay Lohan et Karen Smith d’Amanda Seyfried, exécutent une danse inappropriée à leur âge sur « Jingle Bell Rock » en portant des costumes de Père Noël sexy.

Les adolescents vont dans les coulisses pour discuter, et lorsque la conversation se tourne vers la possibilité que Cady aime un certain Mathlete, Gretchen dit que leur attirance mutuelle est « alors va chercher » . «

« Gretchen, » interrompt Regina, « arrête d’essayer de faire en sorte que le jeu se produise. Ça n’arrivera pas. »

Un livre de janvier 2024 sur la réalisation du film, de l’auteur Jennifer Keishin Armstrong So Fetch : la création de Mean Girls (et pourquoi nous en sommes toujours aussi obsédés) il a même emprunté le mot pour son titre.

L’héritière du Toaster Strudel serait fière.