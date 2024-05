L’acétaminophène semble prometteur pour prévenir le syndrome de détresse respiratoire aiguë et les lésions organiques chez les patients atteints de sepsis

Les résultats d’un essai clinique soutenu par le NIH suggèrent que le médicament présente le plus grand bénéfice chez les patients les plus malades.

Un essai clinique soutenu par les National Institutes of Health (NIH) a révélé que l’acétaminophène intraveineux réduisait le risque de lésion d’un organe ou de développement d’un syndrome de détresse respiratoire aiguë chez les patients atteints de sepsis, une maladie grave qui permet au liquide de s’infiltrer dans les poumons. La septicémie est la réponse incontrôlée et extrême du corps à une infection. Bien que l’essai n’ait pas amélioré les taux de mortalité chez tous les patients atteints de sepsis, quelle que soit leur gravité, les chercheurs ont constaté que l’acétaminophène apportait le plus grand bénéfice aux patients les plus à risque de lésions organiques. Avec la thérapie, ces patients ont eu besoin de moins de ventilation assistée et ont connu une légère diminution, bien que statistiquement insignifiante, de la mortalité. L’étude publiée dans JAMA.

En cas de sepsis, les globules rouges sont endommagés et meurent à un rythme anormalement élevé, libérant ce qu’on appelle « l’hémoglobine acellulaire » dans le sang. Le corps est débordé et ne peut pas éliminer cet excès d’hémoglobine, ce qui peut entraîner des lésions des organes. Des travaux antérieurs de Lorraine Ware, MD, professeur de médecine, de soins pulmonaires et intensifs à l’Université Vanderbilt, Nashville, Tennessee, et premier auteur de la présente étude ont montré que l’acétaminophène, en plus de soulager la douleur et de réduire la fièvre, bloquait les effets nocifs de l’hémoglobine acellulaire sur les poumons, qui présentent un risque majeur de blessure en cas de sepsis. Des recherches limitées ont également suggéré que l’acétaminophène pourrait être plus efficace chez les patients atteints du sepsis le plus grave, c’est-à-dire ceux présentant des taux d’hémoglobine acellulaire plus élevés, qui ont été associés à un risque plus élevé de développer un syndrome de détresse respiratoire aiguë et à un risque de décès plus élevé.

Les scientifiques notent que l’identification de niveaux élevés d’hémoglobine acellulaire comme biomarqueur qui pourrait être testé lors de la première admission des patients à l’hôpital constituerait une avancée majeure, car cela pourrait aider à déterminer rapidement quels patients atteints de sepsis pourraient bénéficier d’un traitement à l’acétaminophène.

« L’un des problèmes en soins intensifs est que les patients tombent si vite malades que nous n’avons normalement pas le temps de déterminer quels biomarqueurs aident à prédire quelle thérapie pourrait donner le meilleur résultat », a déclaré Michael Matthay, MD, professeur de médecine et d’anesthésie à l’hôpital. Université de Californie, San Francisco, et auteur principal de l’étude. « Nous espérons que ces résultats souligneront la valeur thérapeutique potentielle de l’utilisation d’un biomarqueur pour aider à trouver un traitement qui fonctionnera lorsque les patients en ont le plus besoin. »

Pour tester plus complètement le potentiel thérapeutique de l’acétaminophène dans un essai clinique à mi-parcours, les chercheurs ont recruté 447 adultes souffrant de sepsis et de dysfonctionnement des organes respiratoires ou circulatoires dans 40 hôpitaux universitaires américains d’octobre 2021 à avril 2023. Les patients ont été randomisés pour recevoir soit de l’acétaminophène, soit un placebo par voie intraveineuse toutes les six heures pendant cinq jours. Les chercheurs ont ensuite suivi les patients pendant 28 jours pour voir comment ils se portaient. Ils ont également réalisé une analyse spéciale en utilisant uniquement les données des patients présentant des taux d’hémoglobine acellulaire supérieurs à un certain seuil. Le principal intérêt de l’équipe était globalement le nombre de patients capables de rester en vie sans aucun soutien organique, tel qu’une ventilation mécanique ou un traitement pour l’insuffisance rénale.

Les chercheurs ont découvert que l’acétaminophène intraveineux était sans danger pour tous les patients atteints de sepsis, sans différence en termes de lésions hépatiques, d’hypotension artérielle ou d’autres événements indésirables par rapport au groupe placebo. Parmi les critères de jugement secondaires, ils ont également constaté que les lésions organiques étaient significativement plus faibles dans le groupe prenant de l’acétaminophène, tout comme le taux d’apparition du syndrome de détresse respiratoire aiguë dans les sept jours suivant l’admission à l’hôpital.

En examinant de plus près les patients présentant un taux d’hémoglobine acellulaire plus élevé, les chercheurs ont constaté que seulement 8 % des patients du groupe paracétaminophène avaient besoin d’une ventilation assistée, contre 23 % des patients du groupe placebo. Et après 28 jours, 12 % des patients du groupe paracétamol étaient décédés, contre 21 % dans le groupe placebo, bien que ce résultat ne soit pas statistiquement significatif.

« Bien que les effets attendus du traitement par l’acétaminophène n’aient pas été réalisés chez tous les patients atteints de sepsis, cette étude montre qu’elle reste prometteuse pour les patients les plus gravement malades », a déclaré James Kiley, Ph.D., directeur de la Division des maladies pulmonaires au National Heart. , Lung, and Blood Institute, qui fait partie du NIH. « Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour découvrir les mécanismes et valider ces résultats. »

Ware a déclaré que les résultats pour les patients gravement malades allaient dans une direction pleine d’espoir. Elle et Matthay prévoient de mener un essai clinique plus vaste, en recrutant probablement principalement les patients présentant des taux d’hémoglobine acellulaire plus élevés.

Financement : Cette étude a été financée par les subventions NHLBI : U01 HL122989, U01 HL122998, U01 HL123004, U01 HL123008, U01 HL123009, U01 HL123010, U01 HL123018, U01 HL123020, U01 HL123022, 01 HL123023, U01 HL123027, U01 HL123031 et U01 HL123033.

