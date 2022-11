L’accusé nie avoir eu connaissance d’un complot visant à tuer 8 personnes en 2016

WAVERLY, Ohio (AP) – Un homme jugé pour le meurtre en 2016 de huit membres actuels et potentiels d’une autre famille du sud de l’Ohio a témoigné mercredi qu’il n’avait aucune idée que ses proches prévoyaient de tuer les victimes et qu’il aurait pris des mesures pour empêcher les massacres s’il avait eu connaissance d’un tel plan.

George Wagner IV, 31 ans, a pris la parole dans le comté de Pike et a nié toute connaissance de l’implication de sa famille dans le meurtre de sept membres de la famille Rhoden et d’un futur membre de la famille, qui, selon les autorités, découlait d’un conflit de garde.

“Je n’aurais jamais cru que ma famille serait capable de faire quelque chose de cette ampleur”, a déclaré George Wagner IV, dont la mère et le frère ont plaidé coupables à des rôles dans l’affaire et dont le père attend son procès. « Le vol est une chose. Le meurtre est une chose entièrement différente.

Interrogé par son avocat sur ce qu’il aurait fait s’il l’avait su, il a répondu: «Je n’aurais jamais laissé cela arriver. D’une manière ou d’une autre, je n’aurais pas laissé faire.”

La procureure spéciale Angela Canepa n’a pas accusé George Wagner IV d’avoir tiré sur qui que ce soit, mais a allégué qu’il avait participé à la planification, à l’exécution et à la dissimulation de “l’un des crimes les plus odieux de l’histoire de l’Ohio”. La défense a fait valoir que George Wagner IV n’est pas comme le reste de sa famille et n’a rien à voir avec les meurtres.

Canepa a allégué que George Wagner IV était avec son frère et son père lorsqu’ils se sont rendus à trois endroits différents où les huit victimes ont été tuées, sont entrés à l’intérieur avec le couple et ont aidé son frère à déplacer deux des corps.

George Wagner IV a témoigné qu’il dormait chez lui la nuit des meurtres et a appris que les Rhoden étaient morts à la télévision, qualifiant la nouvelle de “plus déchirante, plus traumatisante que je n’ai jamais connue”.

Son frère cadet, Edward “Jake” Wagner, a témoigné plus tôt dans le cadre d’un accord qui lui épargnait la peine de mort qu’il avait tué cinq des huit victimes et impliqué le père des frères dans les trois autres meurtres. Il a dit qu’il sentait qu’il n’avait pas d’autre choix que de tuer la mère de sa petite fille parce qu’il craignait pour la sécurité de la fille.

Angela Wagner, la mère de Jake et George, a précédemment plaidé coupable d’avoir aidé à planifier les meurtres, mais a imputé le massacre à son mari, George “Billy” Wagner III. Elle a dit qu’il croyait que l’autre famille chercherait à se venger de la mort de la femme et tuerait Jake “sinon nous tous”, donc le reste de sa famille “devait être assassiné”.

George “Billy” Wagner III a plaidé non coupable et ne sera probablement pas jugé avant l’année prochaine. Les quatre membres de la famille Wagner n’ont été arrêtés que plus de deux ans après les meurtres d’avril 2016.

Canepa a déclaré que les Wagner avaient passé trois mois à planifier le massacre, à acheter des masques, des munitions et un appareil pour brouiller les signaux téléphoniques. Les deux frères se sont même teints les cheveux dans la semaine qui a précédé les meurtres, a-t-elle déclaré.

Les personnes tuées étaient Christopher Rhoden Sr., 40 ans; son ex-femme, Dana Rhoden, 37 ans; leurs trois enfants, Clarence « Frankie » Rhoden, 20 ans, Christopher Jr., 16 ans, et Hanna Rhoden, 19 ans, la mère de la fille de Jake Wagner ; la fiancée de Clarence Rhoden, Hannah Gilley, 20 ans; Le frère de Christopher Rhoden Sr., Kenneth Rhoden, 44 ans; et un cousin, Gary Rhoden, 38 ans.

