L’accusé ne conteste pas la fusillade d’un activiste autochtone lors d’une manifestation contre la statue du conquistador espagnol

SANTA FE, Nouveau-Mexique — Un homme du Nouveau-Mexique n’a pas contesté lundi la réduction des accusations de coups et blessures aggravés et de voies de fait graves avec une arme mortelle dans le fusillade d’un activiste amérindien lors de manifestations contre les projets abandonnés de réinstallation d’une statue d’un conquistador espagnol.

Ryan David Martinez a annulé son procès prévu cette semaine au début de la sélection du jury sur des accusations antérieures, notamment de tentative de meurtre. Aux termes de l’accord de plaidoyer, il a accepté une peine combinée de 9 ans et demi, mais purgerait finalement quatre ans de prison avec deux ans de libération conditionnelle s’il respectait les conditions, y compris la restitution.

Les procureurs ont accepté de rejeter une éventuelle augmentation de la peine pour crime de haine. La restitution sera déterminée ultérieurement par les autorités nationales de probation et de libération conditionnelle.

Martinez a été arrêté en septembre 2023 après que le chaos ait éclaté et un seul coup de feu a été tiré lors d’un rassemblement en plein air à Española à propos des projets avortés visant à installer une statue en bronze du conquistador Juan de Oñate, qui est à la fois vénéré et injurié pour son rôle dans l’établissement des premières colonies le long du Haut Rio Grande à partir de 1598.

Plusieurs vidéos montrent que Martinez a tenté de se précipiter vers un sanctuaire de fortune pour s’opposer à l’installation de la statue – seulement pour que Martinez soit bloqué physiquement par un groupe d’hommes. Des voix peuvent être entendues disant : « Laissez-le partir », alors que Martinez se retire par-dessus un petit mur, sort une arme de poing de sa taille et tire un coup.

La fusillade a grièvement blessé Jacob Johns, de Spokane, Washington, artiste et militant de longue date pour les causes environnementales et défenseur des droits des Amérindiens. Hopi et ascendance tribale Akimel O’odham.

L’accusation d’agression découle du fait que Martinez a également pointé son arme sur une militante de la région d’Española avant de s’enfuir.

Dans un communiqué, Johns s’est dit déçu de l’accord de plaidoyer et a déclaré qu’il considérait toujours la fusillade comme un crime motivé par la haine raciale et « une continuation de la violence coloniale ».

« Les cicatrices et les blessures de toute une vie, la perte d’un organe interne, l’angoisse mentale et les traumatismes seront avec moi pour toujours – et dans quelques années, Martinez vivra libre », a déclaré Johns.

Les avocats de Martinez n’ont pas immédiatement répondu aux messages téléphoniques et électroniques. Ils ont fait valoir que Martinez avait agi en état de légitime défense.

La procureure de district de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, a dirigé les poursuites contre Martinez et a félicité Johns et les autres témoins de l’attaque pour leur détermination.

« L’accusé est venu dans notre communauté, armé d’une arme à feu, pour créer et attiser la discorde politique », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

La fusillade a eu lieu le lendemain de l’annulation par les autorités du comté de Rio Arriba du projet d’installer la statue dans la cour d’un complexe gouvernemental du comté. La statue de bronze a été retirée de l’exposition publique en juin 2020 dans un centre du patrimoine situé au bord d’une autoroute, au milieu de tensions latentes concernant les monuments de l’histoire de l’époque coloniale.

Oñate est célébré comme une figure paternelle culturelle dans les communautés du Haut Rio Grande dont les ancêtres remontent aux colons espagnols. Mais il est aussi vilipendé pour sa brutalité.

Pour les Amérindiens, Oñate est connu pour avoir ordonné que le pied droit soit coupé à 24 guerriers tribaux captifs après que ses soldats ont pris d’assaut la « ville céleste » au sommet de la mesa d’Acoma Pueblo. Cette attaque a été précipitée par le meurtre du neveu d’Oñate.