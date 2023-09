L’accusé du meurtre de Joliet demande sa libération en vertu de la loi SAFE-T – Shaw Local

Un homme accusé du meurtre d’un vétéran de l’armée américaine dans le canton de Joliet en 2016 cherche à être libéré de prison en vertu des dispositions de la loi SAFE-T.

Le 21 septembre, les avocats d’Amari Morgan, 25 ans, de Joliet, ont déposé une requête demandant au juge Vincent Cornelius de le libérer de la prison du comté de Will. Les procureurs du bureau du procureur de l’État du comté de Will s’opposent à sa libération.

Morgan est en prison depuis le 11 mars 2016 pour des accusations alléguant que son frère, Blaique Morgan, 26 ans, et lui-même étaient tous deux responsables du meurtre au premier degré de Robert Bielec, 62 ans.

Le 14 novembre 2022, Cornelius a déclaré Blaique Morgan coupable du meurtre de Bielec selon la théorie de la responsabilité. Cornelius a statué que même si Blaique Morgan n’avait pas porté le coup mortel, il était toujours responsable des actes de son frère, accusé d’avoir tué Bielec avec une batte de baseball.

La requête du 21 septembre de l’avocat d’Amari Morgan, Jeff Tomczak, citait les lois de l’État en vertu de la loi SAFE-T qui stipulent que les personnes en détention provisoire ont droit à une audience pour savoir si elles doivent rester en détention.

La requête de Tomczak demandait l’audience, prévue jeudi, pour « déterminer les conditions appropriées de libération provisoire ».

Vendredi dernier, les procureurs ont déposé une requête pour refuser la libération d’Amari Morgan. La pétition fait valoir qu’il constitue une menace pour la communauté et pour les témoins qui ont témoigné lors du procès de son frère l’année dernière.

Blaique Morgan purge une peine de 27 ans de prison et on lui attribue déjà plus de sept ans de prison. Sa prochaine date de libération conditionnelle est 2043, date à laquelle il aura 46 ans.

L’enquête sur la mort de Bielec a commencé vers 23 heures le 7 janvier 2016, lorsque des adjoints du bureau du shérif du comté de Will se sont rendus à une résidence située dans le pâté de maisons 1700 de Houston Avenue dans le canton de Joliet, selon la requête des procureurs visant à refuser la libération d’Amari Morgan. prison.

Les députés ont trouvé Bielec avec un « traumatisme visible et massif » à la tête et au corps, ont indiqué les procureurs. Bielec était allongé à côté de son véhicule dans l’allée. Il avait une cigarette dans une main et ses clés de voiture dans l’autre.

Des notes disant : « Vous récoltez ce que vous semez » ont également été trouvées sur les lieux.

Blaique Morgan (Département correctionnel de l’Illinois)

Amari et Blaique Morgan ont été voisins de Bielec pendant de nombreuses années, ont indiqué les procureurs. Les « relations amicales » entre les voisins s’étaient toutefois détériorées.

Lors de son entretien avec la police, Blaique Morgan a admis avoir confronté Bielec avec son frère le 7 janvier 2016, ont indiqué les procureurs. Blaique Morgan a admis avoir « attrapé » Bielec tandis qu’Amari Morgan a frappé Bielec « à plusieurs reprises avec une batte de baseball », ont indiqué les procureurs.

« Blaique a également admis avoir jeté ses chaussures et celles d’Amari qui portaient le sang de la victime dans les poubelles de sa petite amie d’alors après coup », ont indiqué les procureurs.

Lors de la condamnation de Blaique Morgan, le 23 juin, il a nié avoir saisi Bielec mais s’est excusé auprès de sa famille. Il a dit qu’il « n’avait jamais eu l’intention que quelque chose de mal arrive à Bob ».

Cornelius a déclaré que les tentatives de Blaique Morgan de dissimuler des preuves après la mort de Bielec étaient des « considérations importantes » lorsqu’il a décidé de le condamner à 27 ans de prison.

Cornelius a également déclaré que même si Blaique Morgan avait 19 ans au moment de l’incident, il était le « grand frère » et il aurait pu être un « meilleur grand frère ».