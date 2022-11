L’accusé du meurtre de Joliet accusé d’avoir poignardé un deuxième homme et d’avoir frappé une femme avec un véhicule – Shaw Local

Un homme de Joliet faisant déjà face à une accusation de meurtre au premier degré a été inculpé de nouvelles accusations alléguant qu’il a poignardé un deuxième homme et frappé une femme avec son véhicule.

Jose Aguilar-Moreno, 31 ans, a été arrêté le 26 octobre, après avoir été accusé d’avoir poignardé Jorge Chiguil-Toto, 40 ans, avec un couteau au Spanish American Club, 413 Meeker Ave., Joliet, et de l’avoir renversé avec un véhicule. .

Chiguil-Toto est décédé des suites des blessures qu’il a subies lors de l’incident du 24 octobre.

Le 10 novembre, un grand jury du comté de Will a rendu un acte d’accusation contre Aguilar-Moreno qui l’accusait d’avoir poignardé une deuxième victime masculine lors du même incident du 24 octobre et d’avoir utilisé son véhicule pour frapper Carla Sis-Lem De Yoj, 37 ans, de Joliet. .

Sis-Lem De Yoj a été accusé le 30 décembre d’avoir brisé une bouteille de bière en verre et d’avoir coupé le bras d’un barman le 28 novembre 2021, à Rey De Copas, 723 Collins St., Joliet. Elle a plaidé non coupable de quatre accusations de batterie aggravée et a prévu une audience de plaidoyer le 10 janvier.

Le sergent de police de Joliet. Dwayne English a déclaré qu’après une enquête plus approfondie sur l’incident, la police a déterminé que Sis-Lem De Yoj avait également été heurtée par le véhicule d’Aguilar-Moreno et qu’elle avait subi des blessures mineures.

L’acte d’accusation du 10 novembre accuse Aguilar-Moreno du meurtre au premier degré de Chiguil-Toto, d’avoir poignardé la deuxième victime masculine et d’avoir frappé Sis-Lem De Yoj avec un véhicule.

Aguilar-Moreno reste dans la prison du comté de Will avec une caution de 2 millions de dollars fixée par le juge Fred Harvey le 27 octobre.

Le procureur adjoint du comté de Will, Jeff Tuminello, a recommandé le montant de la caution après avoir dit à Harvey que les preuves de l’État à ce moment-là montreraient qu’Aguilar-Moreno s’est battu avec plusieurs personnes au Spanish American Club, a poignardé Chiguil-Toto avec un couteau, puis a écrasé Chiguil. -Toto avec un véhicule.

Tuminello a déclaré que la cause préliminaire provenait à la fois des coups de couteau et du véhicule, mais un médecin légiste a déclaré que les coups de couteau n’étaient pas mortels et que le véhicule était probablement la principale cause de la mort de Chiguil-Toto.