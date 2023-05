Les procureurs ont décrit mardi comment un suspect lourdement armé a fait irruption dans une synagogue de Pittsburgh et a tiré sur tous les fidèles qu’il a pu trouver lors de l’attaque antisémite la plus meurtrière de l’histoire des États-Unis.

Le procès fédéral de Robert Bowers a commencé plus de quatre ans après la mort par balle de 11 fidèles à la synagogue Tree of Life.

Douze jurés et six suppléants – choisis jeudi après que plus de 200 candidats ont été interrogés pendant un mois – entendent l’affaire. Ils comprennent 11 femmes et sept hommes.

« La profondeur de la méchanceté et de la haine de l’accusé ne peut être prouvée que dans les corps brisés » des victimes et « ses propos haineux », a déclaré l’assistante du procureur américain Soo C. Song lors de sa déclaration liminaire.

Certains des survivants ont essuyé des larmes, tandis que Bowers, assis à la table de la défense, n’a montré aucune réaction.

La défense devait présenter sa déclaration liminaire avant que l’accusation ne commence à appeler des témoins.

Bowers, 50 ans, pourrait encourir la peine de mort s’il était reconnu coupable de certains des 63 chefs d’accusation auxquels il fait face lors de l’attaque du 27 octobre 2018, qui a coûté la vie à des fidèles de trois congrégations qui partageaient le bâtiment : Dor Hadash, New Light et Arbre de la vie.

Les accusations comprennent 11 chefs d’accusation chacun d’entrave au libre exercice de la religion ayant entraîné la mort et de crimes haineux ayant entraîné la mort.

Le 19 avril, une étoile de David est suspendue à une clôture à l’extérieur de la synagogue Tree of Life dans le quartier Squirrel Hill de Pittsburgh. Onze personnes sont mortes lors de l’attaque de 2018. (Gene J.Puskar/Associated Press)

Les membres des trois congrégations sont arrivés au palais de justice dans un autobus scolaire et sont entrés ensemble.

Les procureurs ont déclaré que Bowers avait fait des commentaires antisémites sur les lieux de l’attaque et en ligne.

Bowers avait proposé de plaider coupable

Dans les procédures avant et pendant l’interrogatoire des jurés, la défense n’a pas fait grand-chose pour jeter le doute sur la question de savoir si Bowers était le tireur et s’est plutôt concentrée sur la prévention de son exécution.

Bowers, un chauffeur de camion de la banlieue de Pittsburgh à Baldwin, avait proposé de plaider coupable en échange d’une peine d’emprisonnement à perpétuité, mais les procureurs fédéraux l’ont refusé. Les avocats de Bowers ont également déclaré récemment qu’il souffrait de schizophrénie et de déficiences cérébrales.

Comme indication que la phase de culpabilité ou d’innocence du procès semble presque gagnée d’avance, les avocats de Bowers ont passé peu de temps lors de la sélection du jury à demander comment les jurés potentiels rendraient un verdict.

Bowers, troisième à partir de la gauche, s’assoit avec ses avocats et prend des notes lors de la sélection du jury le 24 avril, devant le tribunal fédéral de Pittsburgh. (Dave Klug/Associated Press)

Au lieu de cela, ils se sont concentrés sur la phase de la peine et sur la manière dont les jurés décideraient d’imposer ou non la peine de mort dans le cas d’un homme accusé de meurtres motivés par la haine dans un lieu de culte. La défense a cherché à savoir si les jurés potentiels pouvaient tenir compte de facteurs tels que la maladie mentale ou une enfance difficile.

Les familles des personnes tuées sont divisées sur la question de savoir si le gouvernement devrait poursuivre la peine de mort, mais la plupart ont exprimé leur soutien.

Le procès se déroule au palais de justice du centre-ville de Pittsburgh du tribunal de district américain de Pennsylvanie occidentale, présidé par le juge Robert Colville, nommé par l’ancien président Donald Trump.

Piste en ligne de déclarations antisémites

Les procureurs sont censés informer les jurés des déclarations incriminantes que Bowers aurait faites aux enquêteurs, une piste en ligne de déclarations antisémites qui, selon eux, montre que l’attaque était motivée par la haine religieuse et les armes récupérées sur lui sur les lieux du crime, où la police a tiré sur Bowers trois fois avant il s’est rendu.

Ils ont indiqué dans les documents judiciaires qu’ils pourraient introduire des dossiers d’autopsie et des enregistrements du 911 pendant le procès, y compris les enregistrements de deux appels de victimes qui ont ensuite été abattues. Ils ont déclaré que leurs preuves comprenaient un fusil Colt AR-15, trois armes de poing Glock .357 et des centaines de douilles, de balles et de fragments de balles.

Bowers a également blessé sept personnes, dont cinq policiers qui sont intervenus sur les lieux, ont indiqué les enquêteurs.

Dans un dossier déposé plus tôt cette année, les procureurs ont déclaré que Bowers « entretenait une profonde animosité meurtrière envers tout le peuple juif ».

Les procureurs ont écrit dans un dossier au tribunal que Bowers avait près de 400 abonnés sur son compte de réseau social Gab « auprès desquels il a promu ses opinions antisémites et ses appels à la violence contre les Juifs ».

Le procès pour peine de mort se déroule trois ans après que l’actuel président Joe Biden a déclaré lors de sa campagne de 2020 qu’il travaillerait pour mettre fin à la peine capitale au niveau fédéral et dans les États qui l’appliquent encore. Son procureur général, Merrick Garland, a temporairement suspendu les exécutions pour revoir les politiques et les procédures, mais les procureurs fédéraux continuent de travailler vigoureusement pour faire respecter les condamnations à mort qui ont été prononcées et, dans certains cas, pour poursuivre de nouvelles condamnations à mort lors du procès.