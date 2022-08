L’accusé de “We Build The Wall” veut un nouveau procès dans le Colorado

NEW YORK (AP) – Un homme d’affaires du Colorado accusé dans une affaire de fraude «We Build The Wall» qui comprenait autrefois l’ancien conseiller présidentiel Steve Bannon parmi les accusés veut que son nouveau procès d’octobre soit transféré de New York au Colorado pour économiser de l’argent et lui épargner ce que son avocat dit que c’est un parti pris de la polarisation politique auquel il sera autrement confronté.

L’avocat John Meringolo a écrit dans des documents soumis à un juge du tribunal fédéral de Manhattan lundi soir que Timothy Shea ne peut pas obtenir un nouveau procès équitable et impartial à New York.

Il a également demandé que le nouveau procès soit déplacé du 24 octobre au début décembre, affirmant que les procureurs avaient récemment produit un ordinateur portable précédemment saisi pris à la résidence de Shea’s Castle Rock, Colorado, qui contient un échange de courrier électronique non introduit lors du premier procès, qui s’est terminé par Juin avec un jury dans l’impasse.

En demandant un changement de lieu, Meringolo a cité ce qu’il a appelé “l’atmosphère manifestement politiquement chargée de la salle des jurés” lors du premier procès et a déclaré que l’effet de la “polarisation politique” est devenu évident lorsque le procès s’est terminé par une annulation du procès après que 11 jurés ont tenté de forcer un juré à quitter le panel, affirmant qu’il possédait un parti pris politique.

Une demande similaire de changement de lieu a été refusée avant le premier procès de Shea. Meringolo a déclaré que le premier procès était un immense fardeau financier pour son client et qu’un déménagement lui permettrait de faire témoigner en son nom des témoins qui vivent plus près du Colorado.

Shea a plaidé non coupable des accusations d’avoir trompé des milliers de donateurs qui ont contribué 25 millions de dollars à une campagne pour construire un mur le long de la frontière sud des États-Unis.

Shea a été jugée seule après que Bannon, un ancien conseiller du président Donald Trump de l’époque, a été gracié. Deux autres accusés ont plaidé coupable. L’affaire a été poursuivie à New York après qu’il a été déterminé que les donateurs du fonds venaient de partout dans le pays, y compris de New York.

Des accusations de complot et de falsification de documents contre Shea ont été déposées après que des questions se soient posées sur la façon dont les dons ont été dépensés dans le cadre de la campagne « We Build The Wall ». Seuls quelques kilomètres de mur ont été construits.

Shea possède une société de boissons énergisantes, Winning Energy, dont les canettes ont présenté une image de super-héros de dessin animé de Trump et prétendent contenir « 12 oz. de larmes libérales.

Les procureurs ont refusé, par l’intermédiaire d’un porte-parole, de commenter les demandes de la défense.

Larry Neumeister, Associated Press