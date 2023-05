L’accusé de fuite du Pentagone a été averti à plusieurs reprises de sa mauvaise gestion de documents classifiés, selon les procureurs – Boston News, Weather, Sports

(CNN) – Le garde national de l’air qui est accusé d’avoir posté un trésor de documents classifiés sur les réseaux sociaux a été averti à plusieurs reprises par ses supérieurs de l’armée de l’air pour sa mauvaise gestion des documents classifiés, selon les procureurs.

Dans les documents judiciaires plaidant pour Jack Teixeirales procureurs ont déclaré que le « mépris délibéré » du jeune homme de 21 ans à l’égard de son obligation de protéger les informations classifiées est devenu plus apparent au cours des semaines qui ont suivi sa dernière comparution devant le tribunal.

« En particulier, les révélations de l’accusé (et les vantardises associées) se sont poursuivies même après avoir été réprimandé par ses supérieurs à deux reprises – une fois en septembre 2022 et une fois en octobre 2022 – au milieu des actions que l’accusé a prises concernant des informations classifiées », ont écrit les procureurs. .

Les nouvelles révélations surviennent quelques jours avant qu’un magistrat fédéral du Massachusetts ne décide si Teixeira restera derrière les barreaux en attendant son procès. Les avocats de la défense de Teixeira ont demandé que le natif du Massachusetts soit remis à la garde de son père et ont fait valoir devant le tribunal que leur client n’avait aucune intention de « perturber les affaires géopolitiques des États-Unis ».

CNN a contacté l’armée de l’air et le bureau de la garde nationale pour obtenir des commentaires.

Pour étayer leurs allégations, les procureurs ont inclus trois mémorandums de l’armée de l’air documentant l’inconduite présumée de Teixeira dans le traitement d’informations classifiées.

Le premier mémorandum traitait d’un incident survenu en septembre 2022 au cours duquel Teixeira avait été observé en train de prendre des notes sur des renseignements classifiés, puis de mettre ces notes dans sa poche. Bien qu’une partie du rapport soit expurgée, il conclut en disant que Teixeira a reçu pour instruction de « ne plus prendre de notes sous quelque forme que ce soit sur des informations classifiées ».

Un mois plus tard, les superviseurs de Teixeira ont été « informés que… Teixeira ignorait potentiellement un ordre de cesser et de s’abstenir de plonger profondément dans le renseignement », indique un deuxième rapport. Teixeira avait assisté à un briefing classifié et posait des « questions très précises » sur les informations fournies, selon le rapport, et on lui a de nouveau dit de s’arrêter et de « se concentrer sur son travail ».

Dans un troisième rapport d’incident, une supérieure de l’unité de Teixeira a déclaré qu’elle l’avait observé en train de consulter des renseignements « qui n’étaient pas liés à sa fonction principale ». Teixeira n’a pas été réprimandé, indique le rapport, mais ses supérieurs ont été informés de l’observation.

Teixeira a été accusé d’avoir divulgué le trésor de documents classifiés sur une période de plusieurs mois à une communauté en ligne fermée sur Discord, une plate-forme de médias sociaux populaire auprès des joueurs vidéo.

Il a reconnu dans des discussions sur cette plate-forme qu’il ne s’agissait pas d' »informations publiques » et qu’il n’aurait pas dû les partager, selon les archives obtenues par le FBI.

Teixeira a déclaré lors d’un échange en décembre 2022 que « pour autant que je sache, ce n’est toujours pas une information publique », selon l’affidavit du FBI déposé devant le tribunal mercredi.

Plus tard ce mois-là, il a dit qu’il se fichait de « ce qu’ils disent que je peux ou ne peux pas partager » et « tout ce que je vous ai dit, je ne suis pas censé le faire ».

Un autre utilisateur de la plate-forme de médias sociaux, que le FBI n’identifie pas, a déclaré : « Veuillez divulguer des documents militaires confidentiels pour notre amusement. »

Teixeira a répondu : « C’est TS/SCI. »

En janvier, un utilisateur a suggéré à Teixeira de créer un blog pour organiser tout ce qu’il publie. Teixeira a répondu que « me tirer une balle dans la nuque deux fois n’est pas quelque chose que j’aime ».

Teixeira n’a pas encore plaidé formellement et une audience de détention est prévue vendredi. Ses avocats de la défense ont fait valoir qu’il ne s’attendait pas à ce que les informations classifiées qu’il a publiées sur Discord soient davantage diffusées sur Internet.

Après l’arrestation de Teixeira, l’unité de l’armée de l’air dont il faisait partie cessé d’accomplir sa mission de renseignement et suspendu deux des commandants de l’unité. Un porte-parole de l’Air Force a précédemment déclaré à CNN que les suspensions étaient temporaires en attendant l’achèvement de l’enquête de l’inspecteur général de l’Air Force sur les documents divulgués.

