L’accusé dans l’affaire des faux électeurs du Michigan demande le rejet des accusations suite aux commentaires du procureur général

LANSING, Michigan (AP) — L’un des 16 républicains du Michigan accusés d’avoir participé à un faux stratagème électoral a déposé mardi une requête demandant à un juge de rejeter les accusations après que le procureur général de l’État a déclaré que le groupe avait subi un « lavage de cerveau » et croyait sincèrement que l’ancien Le président Donald Trump a remporté les élections de 2020.

Tous les 16 font face à huit accusations criminelles, notamment pour faux et complot en vue de commettre une falsification électorale, qui ont été annoncées pour la première fois en juillet par le procureur général de l’État, Dana Nessel. Les enquêteurs affirment qu’ils se sont rencontrés après les élections de 2020 et ont signé un document déclarant faussement qu’ils étaient les « électeurs dûment élus et qualifiés » du Michigan.

Le président Joe Biden a remporté l’État par près de 155 000 voix, un résultat qui a été confirmé par une enquête du Sénat menée par le GOP en 2021. Le Michigan est l’un des sept États où de faux certificats du collège électoral ont été soumis déclarant Trump vainqueur, malgré des résultats confirmés montrant qu’il a perdu.

Le 18 septembre, Nessel, un démocrate, a déclaré à un groupe libéral lors d’un événement virtuel que les faux électeurs avaient subi un « lavage de cerveau » et qu’ils croyaient « sincèrement » que Trump avait gagné dans le Michigan.

« Ils le croient légitimement », a déclaré Nessel, selon la vidéo rapportée pour la première fois par The Detroit News.

Nessel a également déclaré que le comté d’Ingham, où les affaires seront jugées, « est un comté très, très à tendance démocrate ».

L’avocate de l’un des faux électeurs accusés, Mari-Ann Henry, 65 ans, a déclaré que ces commentaires « annulent toute la thèse du gouvernement » et que les accusations devraient être rejetées.

George MacAvoy Brown, avocat d’Henry, a déclaré dans un communiqué que les accusations nécessitent la preuve qu’Henry « avait l’intention de tromper ou de tromper quelqu’un » et que les commentaires de Nessel montrent que ce n’était pas le cas.

La requête en rejet a été déposée auprès du tribunal de district du comté d’Ingham.

Danny Wimmer, porte-parole du bureau de Nessel, a déclaré en réponse à une demande de commentaires que le bureau « répondra à la requête dans nos documents déposés auprès de la Cour ».

Les avocats des autres personnes accusées dans cette affaire ont également critiqué les commentaires de Nessel. Nick Somberg, qui représente l’ancien coprésident du Parti républicain du Michigan, Meshawn Maddock, a déclaré mardi à l’Associated Press qu’ils prouvent que les accusations n’ont « aucun fondement » et qu’il s’agit d’une « affaire politique ».

Dans un dossier judiciaire distinct obtenu par AP, une autre accusée, Amy Facchinello, affirme que les accusations découlent d’une conduite « sous la direction » du président Trump de l’époque et d’autres agents fédéraux.

Les 16 accusés ont plaidé non coupables. Henry et plusieurs autres, dont Maddock et Kathy Berden, membre du comité national républicain du Michigan, doivent comparaître pour une audience d’examen préliminaire le 12 octobre.

