L’accusé Ashling Murphy a déclaré au Gardai « Je l’ai fait, j’ai assassiné, je suis le meurtrier » alors que le jury entend un enseignant poignardé 11 fois

JOZEF Puska « a admis le meurtre » lorsque les gardiens enquêtant sur la mort d’Ashling Murphy lui ont parlé deux jours après que l’instituteur de 23 ans a été retrouvé mort au bord d’un canal, a déclaré un avocat au tribunal pénal central.

Anne-Marie Lawlor SC a ouvert ce matin le dossier du parquet devant un jury de trois femmes et neuf hommes au Tribunal pénal central.

Jozef Puska a comparu devant le tribunal

L’enseignante Ashling Murphy est décédée l’année dernière Crédit : voir la légende

Ashling Murphy a été poignardée 11 fois, a entendu le tribunal aujourd’hui Crédit : PA : Association de presse

Elle a déclaré que les preuves montreront qu’Ashling a subi 11 coups de couteau sur le côté droit du cou alors qu’elle courait après le travail le 12 janvier de l’année dernière.

Mme Lawlor a déclaré qu’un scientifique des laboratoires médico-légaux témoignerait que l’ADN Y-STR correspondant à l’ADN de M. Puska a été trouvé sous les ongles d’Ashling.

Elle a déclaré que l’accusation s’appuierait également sur la vidéosurveillance qui, selon elle, montre M. Puska à Tullamore dans les heures précédant la mort d’Ashling, faisant du vélo lentement à proximité de deux autres femmes.

Elle a déclaré que le vélo « distinctif » de M. Puska avait été retrouvé sur les lieux où le corps d’Ashling avait été retrouvé.

Il y aura également des preuves, a-t-elle dit, que M. Puska avait des coupures et des égratignures sur « chaque partie exposée de son corps », ce qui, selon elle, concorde avec le fait qu’il ait quitté les lieux du meurtre à travers les épaisses ronces qui entourent le Grand Canal à Tullamore.

C’était « le seul moyen de partir sans être appréhendé par les gens sur le canal qui étaient tombés sur le corps d’Ashling », a déclaré l’avocat.

Deux jours après la mort d’Ashling, Gardai s’est entretenu avec M. Puska à l’hôpital St James de Dublin.

Il était là avec des coups de couteau à l’abdomen qu’il avait déclaré avoir subis lors de son attaque à Blanchardstown la veille au soir.

‘UN PAQUET DE MENSONGES’

Les affirmations de M. Puska selon lesquelles il avait été poignardé étaient « un paquet de mensonges », a déclaré Mme Lawlor, destinées à dissimuler la vérité sur l’implication de M. Puska dans le meurtre d’Ashling.

Pendant son séjour à l’hôpital, Mme Lawlor a déclaré que le dét. Gda Brian Jennings avait parlé à M. Puska avec l’aide d’un interprète slovaque qui était sur le haut-parleur du téléphone de la garda.

Mme Lawlor a déclaré que l’interprète avait déclaré à Gardai que M. Puska « veut que je traduise mot pour mot ce qu’il s’apprête à dire ».

L’interprète a ensuite traduit « Je l’ai fait, j’ai assassiné, je suis le meurtrier », a déclaré Mme Lawlor.

L’avocat a ajouté que M. Puska a poursuivi : « Je ne l’ai pas fait intentionnellement, je me sens coupable et je suis désolé. »

Mme Lawlor a déclaré que M. Puska « acceptait la responsabilité du meurtre d’Ashling Murphy » et elle a déclaré plus tard qu’il avait « admis le meurtre ».

Lors d’un autre échange avec le détective de la Garda Fergus Hogan, Mme Lawlor a déclaré que l’accusé avait dit à la Garda en anglais qu’il était « désolé » et qu’il n’avait jamais vu « la fille » auparavant.

Il a également déclaré qu’il avait un couteau qu’il utilisait pour la chaîne de son vélo et « quand elle passe, je lui coupe le cou, elle panique, je panique. Vais-je y aller pendant dix ans? »

Mme Lawlor a déclaré que la cause du décès d’Ashling n’avait pas été divulguée et que le détective Gda Hogan ne savait pas qu’elle avait été poignardée au cou.

Elle a ajouté: « Le meurtrier le savait, M. Puska le savait, et il a dit au détective Gda Hogan comment il avait affecté sa mort. »

ARRÊTER

Lorsque M. Puska a été interrogé au poste de Tullamore Garda après son arrestation le 18 janvier de l’année dernière, Mme Lawlor a déclaré qu’il avait déclaré à Gardai : « Je ne l’ai pas vue, je ne la connais pas. Je ne l’ai jamais vue, d’abord sur cette photo. Je ne l’ai jamais connue. »

Mme Lawlor a déclaré que les preuves dans l’affaire convaincraient le jury que M. Puska était la personne qui avait tué Ashling Murphy.

Elle a ajouté que les onze coups de couteau sur le côté droit de son cou ne laissent « aucune autre conclusion que celle de la personne qui l’a fait avait l’intention de la tuer ou de lui causer des blessures graves ».

Mme Lawlor a expliqué au jury que son discours d’ouverture n’est pas une preuve mais une « feuille de route afin que vous ne soyez pas assis là, à écouter témoin après témoin sans aucune idée de la façon dont tout cela s’articule ».

Elle a déclaré que les preuves comprendraient « des éléments différents et divers qui, selon nous, vous permettront de parvenir à un verdict de culpabilité contre M. Puska ».

Un jury composé de trois femmes et neuf hommes a prêté serment lundi pour entendre le procès, un an et neuf mois après que le jeune homme de 23 ans aurait été assassiné près du Grand Canal à Tullamore.

PLAIDOYER AU TRIBUNAL

Jozef Puska, 33 ans, domicilié à Lynally Grove, Mucklagh, Co Offaly, a plaidé non coupable du meurtre d’Ashling à Cappincur, Tullamore, Co Offaly le 12 janvier 2022.

Son procès se poursuit devant le jury et le juge Tony Hunt.