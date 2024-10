L’accusatrice de Sean « Diddy » Combs doit révéler son identité

Une femme qui a accusé Sean « Diddy » Combs de l’avoir agressée sexuellement lors d’une fête il y a vingt ans a été sommée de révéler son identité par un juge du district sud de New York.

La juge Mary Kay Vyskocil a statué que la femme, qui s’est présentée comme Jane Doe dans le procès, devait s’identifier sinon le procès serait rejeté, selon les documents juridiques obtenus par Page Six mercredi.

Dans l’avis officiel, Vyskocil a reconnu que Doe avait « intérêt à garder son identité privée étant donné la nature sensible de ses allégations » et « le potentiel d’un examen public de sa vie personnelle ».

Cependant, Vyskocil a fait valoir que Doe avait décidé, en tant qu’adulte, « d’intenter une action en justice dans laquelle elle accuse une personne célèbre de s’être livrée à une conduite odieuse il y a environ vingt ans et, en outre, accuse un certain nombre d’entreprises de complicité dans cette conduite présumée ».

Par conséquent, Vyskocil estime que Doe « n’a pas assumé la responsabilité de démontrer qu’elle avait droit à » l’anonymat.

Elle a jusqu’au 13 novembre pour déposer à nouveau sa plainte en indiquant son prénom.

La femme est l’une des 120 victimes présumées représentées par l’avocat Tony Buzbee, basé au Texas.

Dans son dossier, également obtenu par Page Six, Doe a affirmé qu’elle et son amie avaient été enfermées dans une chambre d’hôtel à New York avec le magnat des médias en disgrâce, aujourd’hui âgé de 54 ans, après avoir été invitées à une afterparty par ses associés en 2004.

Elle a allégué que Combs l’avait agressée sexuellement après avoir menacé de la tuer, elle et son amie, si elles ne se conformaient pas à ses demandes sexuelles.

Ses représentants a nié l’allégation à TMZdéclarant : « Au tribunal, la vérité prévaudra : M. Combs n’a jamais agressé sexuellement qui que ce soit – adulte ou mineur, homme ou femme. »

Les autres accusateurs d’agression sexuelle représentés par Buzbee comprennent des mineurs, des femmes et des hommes. Leurs procès s’étendent sur environ trois décennies.

Le fondateur de Bad Boy Records a fait face à d’innombrables poursuites pour agression sexuelle et viol au cours de l’année dernière – qu’il a toutes niées avec véhémence – après que son ex, Cassie Ventura, l’ait accusé de l’avoir violée et battue dans un procès inquiétant en novembre 2023.

Les deux hommes se sont mis d’accord à l’amiable dans les 24 heures suivant le dépôt de la plainte, bien que l’avocat de Combs ait déclaré que le règlement n’admettait en aucun cas la culpabilité de Combs.

Combs a été arrêté en septembre et inculpé de complot de racket, de trafic sexuel et de transport en vue de se livrer à la prostitution.

Il est détenu sans caution au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, New York – une prison notoirement difficile.

Il a maintenu son innocence, l’un de ses avocats, Jonathan Davis, ayant déclaré à Page Six en juillet que « peu importe le nombre de poursuites intentées, cela ne changera rien au fait que M. Combs n’a jamais agressé sexuellement ni fait de trafic sexuel sur qui que ce soit ».

Le procès de Combs est prévu pour le 5 mai 2025, le même jour que le Met Gala.