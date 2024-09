L’accusatrice de Fayed affirme que la plainte a été « balayée d’un revers de main par son supérieur hiérarchique »

Les propriétaires actuels de Harrods ont déclaré plus tôt cette semaine qu’ils étaient « complètement consternés » par ces allégations et que « les victimes ont été laissées pour compte ».

Elles ont déclaré qu’elles n’étaient au courant d’aucune allégation avant 2023, mais les avocats des dizaines de plaignantes affirment que c’est « inconcevable » et soutiennent que les propriétaires auraient effectué des vérifications de diligence raisonnable lors de l’achat de l’entreprise en 2010.

Les avocats affirment que les agressions de Fayed ont eu lieu partout dans le monde, notamment aux États-Unis, au Canada, en France, en Malaisie et à Dubaï.

« C’est une affaire mondiale, elle ne concerne pas seulement le Royaume-Uni. Elle s’est produite partout dans le monde », a déclaré l’avocat Bruce Drummond à la BBC.

Pour Catherine, son expérience s’est déroulée dans le magasin phare de Harrods à Londres.

Lorsqu’elle a parlé de son incident à son responsable, celui-ci a été ignoré – et elle le considère comme un exemple d’une culture plus large de « collusion » chez Harrods qui a permis le comportement de Fayed.

« J’ai expliqué à [my line manager] « Ce qui s’est passé… et il l’a complètement ignoré et a dit : « Oh, tu sais, c’est comme ça qu’il est » », a-t-elle déclaré à l’émission Today de la BBC Radio 4.

Elle était « dans un rôle très subalterne » lorsqu’un week-end on lui a demandé d’amener les musiciens du magasin au bureau de Fayed, après quoi il a demandé son retour immédiat.

« Alors je suis remontée et nous sommes allés dans une petite pièce à l’arrière, juste lui et moi », a-t-elle déclaré.

Fayed l’a invitée à accepter un emploi dans son bureau, a-t-elle dit – une offre qu’elle a refusée parce que cela ne correspondait pas à son domaine d’expertise.

« Il m’a alors pris la main et m’a demandé si j’avais un petit ami et j’ai poliment ri et dit oui.

« Et il a dit : ‘Non, tu n’as pas de petit ami, je suis ton petit ami, tu n’as pas besoin de cet âne’ – ce qui était étrange et évidemment, je suis de plus en plus mal à l’aise à ce stade. »

Elle a déclaré que Fayed l’avait ensuite embrassée sur le front, lui avait dit de réfléchir au travail et lui avait remis 300 £ en espèces – qu’elle lui avait rendu peu de temps après, accompagné d’un rejet formel du poste.

« Il m’a embrassée sur le front. Je sais que beaucoup de gens ont évoqué cette approche paternelle, mais j’ai des limites. C’était horrible, et vous savez, se tenir la main, être très proche, ce n’était pas normal », a-t-elle déclaré.

Elle dit avoir contacté la BBC cette semaine pour ajouter du poids aux accusations contre Fayed.

Plus de 20 femmes ont déclaré à la BBC que des hommes d’affaires les avaient agressées sexuellement ou violées alors qu’elles travaillaient au grand magasin de luxe Harrods à Londres.

Une équipe juridique représente au moins 37 femmes qui ont engagé des actions civiles distinctes.

Catherine a déclaré qu’elle avait l’impression que son expérience, comparée à ces allégations, « ne ressemble absolument à rien – mais je pense que c’est important pour constituer une sorte de preuve d’un modèle de comportement et de culture ».

Elle a condamné l’environnement de travail chez Harrods qui, selon elle, a permis à de tels agissements de se produire régulièrement – des allégations qui ont été rejetées par le grand magasin. Harrods a appartenu à Fayed de 1985 à 2010 et est désormais sous la direction d’un nouveau propriétaire – qui a déclaré cette semaine que l’entreprise fonctionnait différemment de ce qu’elle avait fait sous Fayed.

Catherine a déclaré à la BBC : « Il était notoire qu’il se comportait d’une certaine manière et qu’il s’en prenait aux jeunes femmes, et que des jeunes femmes étaient recrutées pour travailler dans l’atelier ou dans son bureau.

« Et cela semblait aller de soi sans poser de questions. »

Ses commentaires ont été repris par d’autres accusateurs ont déclaré que de nombreuses personnes à Harrods étaient au courant du comportement présumé de Fayed.

« Je pense qu’à l’époque, il y avait des gens chez Harrods qui étaient complices et ils sont aussi coupables que Fayed parce qu’ils n’étaient pas de simples spectateurs passifs. En fait, ils aidaient les filles les unes après les autres à vivre un véritable cauchemar », a déclaré Catherine.

Elle a demandé que les « individus » soient identifiés et « interrogés sur leur collusion ».

« Il s’agit essentiellement de manipulation, comme le suggèrent les preuves, et ils devraient être traduits en justice », a-t-elle ajouté.

Le témoignage de Catherine intervient alors que de plus en plus de femmes dénoncent le comportement de Fayed. De nouveaux détails ont également émergé sur les efforts infructueux de la police et des procureurs pour amener Fayed à rendre des comptes de son vivant.

Une équipe juridique représentant de nombreuses femmes avec lesquelles la BBC s’est entretenue ont exposé leur dossier contre Harrods vendredi.

Les nouveaux propriétaires du magasin ont déclaré : « Il s’agit des actions d’un individu déterminé à abuser de son pouvoir partout où il opérait et nous les condamnons dans les termes les plus forts. »

« Nous reconnaissons également que pendant cette période, ses victimes ont été abandonnées et pour cela nous présentons nos plus sincères excuses. »

Me Drummond, l’un des avocats des femmes, a déclaré que le nombre d’allégations qui ont émergé était « énorme ».

« C’est le pire cas d’explosion sexuelle de jeunes femmes en entreprise que le monde ait probablement jamais connu. »