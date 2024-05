L’accusatrice de Diddy révèle qu’elle a conservé les vêtements qu’elle portait la nuit de l’agression sexuelle présumée

Les derniers titres de nos journalistes à travers les États-Unis envoyés directement dans votre boîte de réception chaque jour de la semaine Votre briefing sur les derniers titres des États-Unis

Un mannequin qui a accusé Diddy de l’avoir droguée et agressée sexuellement en 2003 a révélé qu’elle avait conservé les vêtements qu’elle portait la nuit de l’attaque présumée.

Crystal McKinney a déposé mardi une plainte contre Sean « Diddy » Combs à New York, affirmant qu’il l’avait invitée dans son studio new-yorkais et lui avait fait boire de l’alcool et de la marijuana jusqu’à ce qu’elle devienne ivre.

Dans la plainte, déposée en vertu de la loi de New York sur les victimes de violences motivées par le genre, elle allègue que Diddy l’a ensuite forcée à lui faire une fellation.

Cette poursuite n’est que la dernière d’une série d’allégations portées contre le rappeur et intervient quelques jours après la diffusion d’images choquantes le montrant attaquer sa petite amie de l’époque, Cassandra « Cassie » Ventura, dans le couloir d’un hôtel en 2016.

Cela survient également moins de deux mois après que des agents fédéraux de la sécurité intérieure des États-Unis ont perquisitionné deux des maisons du rappeur à Los Angeles et à Miami dans le cadre d’une enquête pour trafic sexuel.

Dans le procès de Mme McKinney, elle dit qu’elle a toujours ses vêtements non lavés de la nuit où elle aurait été agressée sexuellement.

Elle dit que les vêtements ont été emballés dans du plastique et rangés dans son placard au cours des deux dernières décennies.

Le mannequin Crystal McKinney affirme que Diddy l’a agressée sexuellement dans son studio d’enregistrement à New York en 2003 ( FilmMagic/Getty )

Cette nuit-là, le mannequin était vêtu d’un manteau en cuir noir avec une capuche en fourrure, d’une chemise en V beige en mousseline translucide, d’un sac à main doublé de fourrure et d’un jean incrusté de bijoux, selon le costume.

« En raison des événements traumatisants qui se produiront plus tard, la plaignante a conservé les vêtements non lavés de cette nuit-là dans son placard où ils restent dans une pellicule plastique », écrit le procès.

Au moment de l’attaque présumée, Mme McKinney était un mannequin prometteur et un créateur de mode, non identifié dans les documents, l’a présentée à Diddy lors d’un événement de la Fashion Week pour hommes, indique la poursuite.

Le créateur aurait « commencé à diriger l’apparence de la plaignante, en cherchant à s’assurer que Combs la trouvait attirante ».

Après l’événement, Mme McKinney affirme que Diddy lui a fait des démonstrations suggestives, lui a proposé de l’aider dans sa carrière et lui a « donné de l’alcool ».

Après avoir été invitée à revenir dans son studio ce soir-là, Mme McKinney allègue que Diddy buvait et fumait des joints avec plusieurs autres hommes.

Un homme lui aurait dit « vous n’aviez jamais bu d’herbe comme celle-ci auparavant », dont le mannequin « a compris plus tard » qu’elle était mélangée à une substance narcotique ou intoxicante, selon le procès.

Elle allègue qu’après être devenue « très ivre », Diddy l’a conduite aux toilettes, où elle a été forcée de lui faire une fellation.

« Alors qu’elle était agressée, la plaignante s’est sentie paniquée et physiquement malade », affirme la poursuite.

Diddy fait face à une série d’allégations de plusieurs accusateurs ( Getty Images )

Elle a ensuite perdu connaissance et « s’est réveillée sous le choc pour se retrouver dans un taxi en direction de l’appartement du créateur », se sentant « humiliée et traumatisée et sans recours », affirme la plainte.

Mme McKinney a déclaré que ses opportunités de mannequin avaient commencé à diminuer pour elle après l’agression présumée – affirmant qu’elle pensait que Diddy avait utilisé son influence pour la « blackballer » dans l’industrie.

Dans une « spirale d’anxiété et de dépression », Mme McKinney dit avoir tenté de se suicider vers 2004.

Mme McKinney dit qu’elle porte plainte maintenant pour demander « justice pour elle-même et pour toutes les autres victimes de Combs ».

La plainte nomme également la société de musique Diddy’s Bad Boy Entertainment, sa marque de vêtements Sean John et Universal Music Group.

L’indépendant a contacté les représentants de Mme McKinney et Diddy ainsi qu’Universal pour commentaires.