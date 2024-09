L’accusatrice d’agression sexuelle de Sean (Diddy) Combs a reçu 100 millions de dollars américains à l’issue d’un procès

Un détenu du Michigan qui a accusé Sean (Diddy) Combs de l’avoir drogué et agressé sexuellement lors d’une fête il y a près de 30 ans a obtenu un jugement de 100 millions de dollars américains contre le rappeur et producteur de disques.

Derrick Lee Smith, 51 ans, a remporté le jugement de plusieurs millions de dollars par défaut devant le tribunal de circuit du comté de Lenawee lors d’une audience virtuelle lundi après que Combs, 54 ans, ne se soit pas présenté.

Un avocat de Combs a déclaré que le rappeur demanderait l’annulation du jugement.

« Cet homme [Smith] « Il s’agit d’un criminel reconnu coupable et d’un prédateur sexuel, qui a été condamné pour 14 chefs d’agression sexuelle et d’enlèvement au cours des 26 dernières années », a déclaré l’avocat Marc Agnifilo dans un communiqué.

« Son CV comprend désormais la commission d’une fraude judiciaire depuis la prison, car M. Combs n’a jamais entendu parler de lui et n’a encore moins été poursuivi en justice. M. Combs espère que ce jugement sera rapidement rejeté. »

Smith, condamné à 75 ans de prison pour inconduite sexuelle et enlèvement, a déposé plainte contre Combs en juin et en août. Il a obtenu une ordonnance de protection temporaire contre Combs, qui a plusieurs autres affaires d’agression sexuelle en cours.

Des agents du Homeland Security Investigations et d’autres forces de l’ordre fédérales ont effectué une descente dans deux de ses propriétés, à Los Angeles et à Miami, le 25 mars, dans le cadre d’une enquête en cours sur le trafic sexuel menée par les autorités fédérales de New York.

Une semaine plus tôt, Combs avait admis avoir battu son ex-petite amie Cassie dans le couloir d’un hôtel en 2016 après que CNN a publié une vidéo de l’attaque, affirmant dans une vidéo d’excuses qu’il était « vraiment désolé » et que ses actes étaient « inexcusables ».

« J’assume l’entière responsabilité de mes actes dans cette vidéo. J’étais dégoûté à l’époque quand je l’ai fait. Je suis dégoûté maintenant », a déclaré le magnat de la musique dans une déclaration vidéo publiée dimanche sur Instagram et Facebook.

Combs, fondateur du label emblématique Bad Boy Records, est l’un des producteurs et dirigeants les plus influents du hip-hop et un artiste à succès, ainsi que l’impresario de sa propre ligne de vêtements Sean John.