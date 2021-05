L’accusation tardive de Liverpool pourrait rendre une saison totalement oubliable mémorable

Cela a été une saison à oublier pour Liverpool, mais ils ne sont plus qu’à trois victoires avant d’en faire une finale inoubliable. Jeudi Victoire 4-2 contre Manchester United signifie que les champions de la saison dernière sont maintenant fermement à la recherche du top quatre qui leur paraissait dépassé depuis si longtemps.

Si l’équipe de Jurgen Klopp prend neuf points de ses trois matchs restants – West Brom (a), Burnley (a) et Crystal Palace (h) – une place dans les quatre premiers pourrait se résumer à une différence de buts si Leicester prend la troisième place. trois points de leurs deux derniers matches. Si cela s’avère être le cas, le raté de Marcus Rashford dans les dernières secondes du temps d’arrêt, lorsque l’attaquant de United a tiré large alors qu’il semblait plus facile de marquer, pourrait encore s’avérer décisif.

Dans cette saison la plus étrange des saisons de Premier League, lorsqu’une séquence de six défaites à Anfield entre janvier et mars a fait chuter Liverpool, la récente nervosité ressentie par Leicester et Chelsea, qui occupent la troisième et la quatrième semaine de la dernière semaine de la campagne, ont soudainement donné à l’équipe de Klopp la chance de s’emparer d’une place en Ligue des champions.

Liverpool est en tête du classement lors des 10 derniers matchs de championnat, alors ils ont tranquillement redécouvert leur capacité à obtenir des résultats ces dernières semaines. Cette course, et leur performance à Old Trafford, ne font que souligner qu’ils restent une équipe avec laquelle il faut compter et sans doute la plus proche des champions de Manchester City lorsqu’elle est à son meilleur.

Mais sauver leur saison en obtenant la qualification de la Ligue des champions sera un succès majeur après leur campagne tortueuse en tant que champions en titre – une année qui leur a permis de perdre des joueurs clés, notamment Virgil van Dijk, à cause de blessures à long terme et de subir cette mauvaise course historique. des défaites à domicile.

Battre United à Old Trafford – la première victoire de Klopp à l’extérieur contre United en tant que manager de Liverpool – servira sans aucun doute de tremplin avant la semaine finale cruciale.

Jurgen Klopp célèbre avec Roberto Firmino après avoir battu Man United. Getty

« Grand combat, bon match, intense – tous les derbies devraient l’être – et ma première victoire à Old Trafford », a déclaré Klopp. « Bon timing je dirais. Nous en avions besoin. Nous l’avons mérité. Tout va bien.

« Nous sommes toujours dans le match, dans la course. C’est tout ce que nous aurions pu faire ce soir. C’est très intense. Nous devons récupérer rapidement et repartir. »

Ce match, reprogrammé après avoir été reporté le 2 mai à la suite des protestations des supporters de United opposés aux propriétaires du club, n’était cependant pas tout à fait normal pour Liverpool.

Si quoi que ce soit, les 90 minutes ont présenté le bon et le mauvais des deux équipes, offrant un aperçu de la raison pour laquelle aucune des deux n’a été en mesure de lancer un défi constant à City dans la course au titre.

Liverpool a mal commencé, avec des défenseurs centraux inexpérimentés Nat Phillips et Rhys Williams ciblés par United au début. Lorsque Phillips a dévié un tir de Bruno Fernandes dans son propre filet à la 10e minute, l’équipe de Klopp semblait prête pour une longue nuit et le résultat négatif qui mettrait presque fin à ses quatre premières ambitions.

Mais le début brillant de United a rapidement échoué, peut-être parce que l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer est déjà assurée d’une qualification en Ligue des champions et aussi parce qu’elle a une finale de Ligue Europa contre Villarreal à Gdansk, en Pologne, à laquelle penser le 26 mai.





Liverpool, en revanche, avait tout pour quoi jouer et leur plus grand désir se manifestait. Mais leur qualité supérieure était également essentielle.

L’équipe de Klopp a parfois sous-performé de façon spectaculaire cette saison. À bien des égards, l’équipe de Solskjaer United a sur-performé et cela était évident lorsque Liverpool a révélé les faiblesses de l’arsenal de l’équipe locale.

Le malheureux Fred a été dépassé au milieu de terrain, tandis que la capacité de passe limitée de Scott McTominay a également permis à Liverpool de dominer la possession et de garder United dans sa propre moitié de terrain.

Et l’absence du capitaine blessé Harry Maguire dans la moitié centrale a montré à quel point United dépendait du défenseur de 80 millions de livres sterling. Sans Maguire, les options de United sont peu impressionnantes, comme l’a souligné la performance semée d’erreurs de Victor Lindelof et Eric Bailly.

Mais Liverpool devait encore profiter des lacunes de United. Trop souvent cette saison, les joueurs de Klopp n’ont pas réussi à s’imposer à des adversaires inférieurs, il n’y avait donc aucune garantie que ce jeu serait différent.

Pourtant, Liverpool s’est présenté et, après avoir vu un penalty exclu par VAR 26 minutes après un défi de Bailly sur Phillips, ils ont égalisé les scores lorsque l’impressionnant Diogo Jota a envoyé un tir de Phillips devant le gardien de United Dean Henderson.

Deux buts en l’espace de trois minutes de chaque côté de la mi-temps ont fait basculer le match en faveur de Liverpool, lorsque Roberto Firmino a marqué deux fois pour donner à son équipe 3-1 le contrôle.

L’incapacité de United à contrôler la possession ou à modifier son attaque – deux problèmes qu’ils doivent résoudre sur le marché des transferts d’été – a permis à Liverpool de conserver facilement l’avantage, mais un but de Rashford à la 68e minute, à la suite d’une belle passe d’Edinson Cavani, menaçait pour saboter les espoirs de Liverpool d’une victoire cruciale.

Lorsque Phillips a dégagé la ligne de Mason Greenwood deux minutes plus tard, l’oscillation de mi-saison de Liverpool semblait se reproduire, mais ils ont tenu bon et le but d’échappée de Mohamed Salah à la 90e minute a mis le résultat hors de doute.

La victoire de Liverpool met la pression sur Leicester et Chelsea, qui se rencontreront à Stamford Bridge mardi prochain après avoir disputé la finale de la FA Cup samedi.

Leur rencontre signifie que l’un ou les deux perdront des points, ce qui permettra à Liverpool de se classer parmi les quatre premiers s’il remporte ses deux prochains matchs contre West Brom ou Burnley.

Mais quoi qu’il arrive maintenant, la course pour les quatre premiers se déroulera jusqu’au dernier jour de la saison et Liverpool aurait saisi cette perspective à deux mains si elle leur avait été offerte il y a quelques semaines à peine.