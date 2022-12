L’accusation “simulée” d’espionnage de la Russie rend le cas de Whelan le plus difficile

Une récente demande russe demandant aux États-Unis d’obtenir la libération de Vadim Krasikov, un assassin russe purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre en Allemagne, a été considérée comme un non-partant.

Pour certains des partisans de M. Whelan, c’est comme si les cartes les plus susceptibles de gagner sa liberté avaient été jouées.

“Je suis assez au courant des Russes dans les prisons américaines, et je ne pense pas qu’il y ait des accusés d’un crime de type espionnage” que le Kremlin considérerait comme équivalent au commerce de M. Whelan, a déclaré son avocat, Ryan. Fayhee, un ancien responsable de la sécurité nationale du ministère de la Justice.

“Nous devons arrêter un Russe qui compte pour” le président Vladimir V. Poutine, a déclaré M. Sipher.

En l’occurrence, le ministère de la Justice a annoncé mardi l’inculpation de cinq ressortissants russes pour blanchiment d’argent et fourniture d’électronique et de munitions pour la machine de guerre de Moscou malgré les sanctions. Le ministère de la Justice a déclaré dans un communiqué que l’un d’entre eux, Vadim Konoshchenok, est un membre présumé du Service fédéral de sécurité, ou FSB. Il a été arrêté en Estonie, un proche allié des États-Unis, et sera extradé vers les États-Unis, a indiqué le département. Les quatre autres restent en liberté.

Aucun des deux noms n’a fait surface publiquement dans le cadre du cas de M. Whelan.

Il se peut que M. Whelan puisse être libéré par d’autres moyens qu’un échange de prisonniers. Les responsables américains ont exclu l’assouplissement des sanctions imposées à la Russie pour avoir envahi l’Ukraine. Mais les États-Unis ont également promulgué de nombreuses autres sanctions russes dans les années précédant l’invasion, et le responsable de la Maison Blanche n’a pas voulu dire si celles-ci n’étaient pas envisageables.

Alors que les membres de la famille et les partisans de M. Whelan ne rechignent pas à la liberté de Mme Griner ou de M. Reed – dont la libération est devenue une priorité urgente pour la Maison Blanche au milieu des inquiétudes concernant sa santé – ils trouvent la difficulté de libérer M. Whelan exaspérante.

“Hors du groupe, il a été le premier arrêté”, a déclaré la représentante Haley Stevens, démocrate du Michigan, qui représente le district de M. Whelan. “Et il a été le plus longtemps détenu.”

Julian E. Barnes reportage contribué.