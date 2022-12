L’accusation s’effondre contre des dirigeants pris dans le scandale du cannabis CannTrust

La poursuite de trois hommes d’affaires pris dans l’un des incendies les plus spectaculaires de l’industrie du cannabis au Canada a subi son propre effondrement mercredi, alors que les avocats de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) ont décidé de retirer toutes les accusations à la mi-procès.

Mais même la défaite n’a pas été facile pour l’accusation : les avocats de la défense des anciens responsables de CannTrust Holdings, Peter Aceto, Eric Paul et Mark Litwin, ont refusé de simplement faire abandonner les accusations et ont retenu l’acquittement complet de leurs clients.

“Après un examen attentif des preuves au cours du procès, nous sommes d’avis qu’il n’y a aucune perspective raisonnable de condamnation”, a déclaré l’avocat de l’OSC, Dihim Emami, au tribunal. Il a cependant demandé plus de temps pour examiner la demande d’acquittement des accusés, affirmant qu’elle ne lui avait été présentée que quelques minutes plus tôt.

Scott Fenton, un avocat de l’ancien vice-président de CannTrust, Litwin, a demandé au juge de clore l’affaire “aujourd’hui”.

“Je suis respectueusement contre le fait de traîner ça. … Il est temps d’en finir pour tous les messieurs.”

Le revirement soudain de l’affaire n’est que le dernier rebondissement d’une saga qui a vu l’une des sociétés de cannabis cotées en bourse les plus précieuses du Canada brisée par des allégations selon lesquelles elle aurait cultivé des milliers de kilogrammes d’herbe illégale et aurait ensuite menti aux investisseurs à ce sujet. Des centaines d’emplois et près d’un milliard de dollars de valeur actionnariale ont été anéantis, tandis que l’entreprise et ses dirigeants, administrateurs, souscripteurs et auditeurs ont été frappés par une série de recours collectifs des deux côtés de la frontière canado-américaine.

Accusations fondées sur une prétendue culture illégale

L’année dernière, la GRC et la CVMO ont accusé Paul, Litwin et Aceto – qui dirigeaient auparavant Tangerine, la filiale de services bancaires en ligne de la Banque Scotia – d’infractions quasi criminelles en matière de valeurs mobilières.

La serre de CannTrust à Pelham, en Ontario, était au centre d’allégations désormais abandonnées contre l’ancien PDG, ancien président et ancien administrateur de la société. (Tijana Martin/La Presse canadienne)

Les accusations sont intervenues après que CannTrust a annoncé en juillet 2019 que Santé Canada avait appris « la culture de cannabis dans cinq salles sans licence » dans la serre de la société à Pelham, en Ontario, entre octobre 2018 et mars 2019, avant que les salles ne reçoivent les approbations appropriées en avril. 2019.

La CVMO a affirmé que les hommes n’avaient pas révélé aux investisseurs que près de la moitié de l’espace de croissance de l’installation n’était pas correctement autorisé et qu’ils avaient utilisé les divulgations de l’entreprise pour affirmer que “CannTrust était conforme aux exigences réglementaires”.

Les procureurs alléguaient également que Litwin et Aceto avaient signé des présentations aux investisseurs américains déclarant que CannTrust était entièrement sous licence et conforme, et que Litwin et Paul avaient échangé des actions de CannTrust tout en étant au courant des allégations de croissance sans licence, mais avant qu’elles ne soient rendues publiques.

Cependant, les témoignages au procès la semaine dernière et les observations des avocats de la défense ont brossé un tableau différent : l’ensemble de la serre de l’entreprise était sous licence depuis le début, et il lui suffisait d’obtenir des approbations de routine de Santé Canada pour commencer à cultiver des plantes en pot dans les pièces supplémentaires.

En contre-interrogatoire, l’ancien directeur de la qualité et de la conformité de CannTrust, Graham Lee, a convenu avec Fenton que la licence de production de cannabis de Santé Canada ne restreignait pas les pièces dans lesquelles il pouvait pousser.

Cela a sapé le dossier de l’accusation, qui reposait sur l’idée que l’entreprise s’était engagée dans la culture de cannabis sans licence.

À un moment donné, a déclaré Lee, le personnel de CannTrust a mis en scène des photographies dans le cadre d’une soumission à Santé Canada, dans le but de dissimuler les salles de culture supplémentaires. Mais la haute direction ne lui a pas demandé de le faire, a-t-il déclaré.

Tomber

Les conséquences des luttes réglementaires de CannTrust ont été considérables : quelques jours après avoir fait son Annonce de juillet 2019 à propos des soi-disant “salles sans licence”, la société a volontairement suspendu les ventes de tous ses produits à base de cannabis. Puis, en septembre 2019, Santé Canada a officiellement suspendu la licence de vente de l’entreprise. Le mois suivant, la société a annoncé qu’elle détruirait pour 77 millions de dollars d’usines et de stocks.

Alors que ses sources de revenus s’épuisaient, CannTrust a été placée sous la protection de la loi sur la faillite en mars 2020. Jadis d’une valeur de 1,5 milliard de dollars sur les marchés boursiers, l’entreprise a été rapidement radiée de la cote à New York et à Toronto.

La société, certains de ses anciens dirigeants et un certain nombre de ses souscripteurs ont réglé le recours collectif transfrontalier pour 83 millions de dollars l’année dernière, sans aucun aveu d’actes répréhensibles. La plupart des actifs restants de la société étaient acheté plus tôt cette année par un groupe d’investisseurs dirigé par une société de capital-investissement basée aux Pays-Bas. CannTrust alors a changé de nom à Phoena Holdings Inc.

Les avocats de la défense n’ont pas souhaité faire de commentaire mercredi. Avant le début du procès, l’avocat d’Aceto, Frank Addario, a déclaré à La Presse canadienne que son client « s’est comporté légalement et avec intégrité pendant son séjour chez CannTrust ».

La CVMO, l’organisme de réglementation du marché boursier de l’Ontario, a déclaré qu’elle ne ferait aucun commentaire tant que l’affaire est toujours devant les tribunaux.

CBC News a également contacté Santé Canada avec des questions. L’agence a dit qu’elle allait se renseigner.

L’affaire est de retour devant le tribunal de l’ancien hôtel de ville de Toronto jeudi pour déterminer si les trois hommes seront officiellement acquittés.