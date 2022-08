L’accusation repose dans un procès meurtrier pour accident de moto

CONCORD, NH (AP) – Un survivant d’un accident qui a tué sept autres membres d’un club de motards de la Marine a reconnu mercredi que le pilote de tête avait un taux d’alcoolémie dangereux, mais a nié que le président du club ait fait une embardée sur la trajectoire du camion venant en sens inverse.

Josh Morin était le dernier témoin de l’accusation, qui s’est reposée dans le procès de Volodymyr Zhukovskyy, le chauffeur de camion qui fait face à un homicide par négligence et à d’autres accusations en relation avec l’accident du 21 juin 2019 à Randolph, New Hampshire.

Les procureurs ont fait valoir que Zhukovskyy, 26 ans, qui avait pris de l’héroïne, du fentanyl et de la cocaïne ce jour-là, a fait des allers-retours à plusieurs reprises avant l’accident frontal et a dit à la police qu’il l’avait causé. Mais son avocat accuse le motard principal, affirmant qu’il a perdu le contrôle de sa moto et est entré en collision avec le camion alors qu’il conduisait en état d’ébriété.

Albert “Woody” Mazza, président du Jarheads Motorcycle Club, avait un taux d’alcoolémie bien supérieur à la limite légale de 0,08% du New Hampshire, a déclaré l’avocat de la défense Steve Mirkin.

“Quelle partie de la sécurité était d’être à l’avant de la ligne de motos avec une concentration d’alcool dans le sang de 0,135?” demanda-t-il à Morin. “Seriez-vous d’accord avec moi que ce n’est pas compatible avec une conduite prudente ?”

Morin, une infirmière autorisée, a accepté, mais a déclaré que Mazza ne semblait pas affaiblie. Et il a insisté pour que Mazza reste dans sa voie et que c’est Zhukovskyy qui a franchi la ligne et causé l’accident.

« Il a viré dans notre voie et a frappé Al », a déclaré Morin. “Nous étions proches de la ligne médiane, donc ça n’aurait pas été tout le chemin dans notre voie, mais dans notre voie.”

Mazza et les six autres motocyclistes décédés venaient du New Hampshire, du Massachusetts et du Rhode Island et avaient entre 42 et 62 ans. Ils faisaient partie d’un groupe plus important qui venait de quitter un motel le long de l’autoroute et se dirigeait vers un poste de la Légion américaine. pour une levée de fonds.

Morin, qui roulait directement derrière Mazza, a subi une grave blessure à la jambe et a subi 25 interventions chirurgicales depuis l’accident. Il a dit qu’il se souvenait d’avoir demandé sa femme sur le site de l’accident alors qu’il saignait, mais rétrospectivement, il est content qu’elle n’ait pas été là.

“Je pense que si je l’avais vue, j’aurais dit au revoir et je serais mort”, a-t-il déclaré.

