L’accusation explosive de Sherlyn Chopra contre Raj Kundra, dit « il l’a embrassée et a déclaré que la relation avec sa femme Shilpa Shetty était compliquée » | Buzz News

New Delhi : l’actrice modèle Sherlyn Chopra a porté de graves allégations d' »inconduite sexuelle » contre l’homme d’affaires Raj Kundra, qui a été envoyé en détention judiciaire pendant 14 jours dans l’affaire de pornographie.

Sherlyn Chopra a été convoquée par la branche criminelle de Mumbai lundi pour enregistrer sa déclaration dans l’affaire. Selon un article du Times of India, dans sa plainte, elle a allégué que Raj Kundra avait appelé son directeur commercial au sujet d’une proposition en 2019. Après la réunion d’affaires du 27 mars 2019, Sherlyn a affirmé que Raj Kundra était venu chez elle sans aucun préalable. intimation. Selon le rapport, il a atterri chez elle à cause d’une dispute liée à un message texte.

Sherlyn dans sa plainte alléguait que Raj Kundra avait commencé à l’embrasser malgré sa résistance. Le rapport de TOI cite l’actrice disant qu’elle ne voulait pas être impliquée avec un homme marié ni mélanger les affaires avec le plaisir.

Ajouter plus, Sherlyn a déclaré que Raj Kundra lui avait dit que sa relation avec l’actrice-femme Shilpa Shetty était compliquée et il était stressé à la maison. Sherlyn a affirmé qu’elle l’avait « repoussé » et avait couru aux toilettes car elle avait peur.

Sherlyn Chopra avait émis un FIR contre Raj Kundra en avril 2021 pour agression sexuelle. Il a été accusé en vertu de l’article 376 du Code pénal indien r/w article 384, 415, 420, 504 et 506, 354 (a) (b) (d), 509, du Code pénal indien, 67, 67 (A), de Information Technology Act 2008, sec 3 & 4 of Indécent Representation of Women Act 1986.

Après l’arrestation de Kundra, Sherlyn Chopra a publié sa déclaration vidéo sur l’affaire des films pornographiques de Raj Kundra. Elle a révélé qu’en fait, elle était la première personne à faire sa déclaration à la cybercellule du Maharashtra.

Dans la déclaration vidéo donnée, Sherlyn a ajouté qu’elle était celle qui avait informé la cybercellule du Maharashtra d’Armsprime – la société liée à Raj Kundra dans l’affaire de l’application porno.

Au moins 11 personnes, dont Raj Kundra, ont été arrêtées dans cette affaire pour implication présumée dans une affaire relative à la production de pornographie.

Kundra a été enregistrée en vertu des sections 420 de l’IPC (triche), 34 (intention commune), 292 et 293 (liées aux publicités et affichages obscènes et indécents) et aux sections pertinentes de la loi informatique et de la loi sur la représentation indécente des femmes (interdiction).