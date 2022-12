L’accusation d’obstruction occupe le devant de la scène lors de l’audience du 6 janvier

Au cours de l’année écoulée, 18 juges du tribunal de district fédéral de Washington ont statué que l’accusation d’entrave était valide. Un seul juge, Carl J. Nichols, a déclaré que son utilisation dans les affaires du 6 janvier était inappropriée.

Dans trois affaires, le juge Nichols, qui a également été nommé par M. Trump, a rejeté le chef d’accusation d’obstruction, lisant la loi de manière restrictive et disant qu’elle ne pouvait être utilisée que s’il y avait des preuves que l’obstruction en question avait un effet sur “un document, enregistrement ou autre objet.

Le ministère de la Justice a fait appel des trois décisions du juge Nichols devant la cour de circuit de Washington. Les cas comprenaient ceux de Joseph Fischer, un officier de police de Pennsylvanie accusé d’avoir poussé des agents des forces de l’ordre lors de l’attaque du Capitole ; Garret Miller, un homme de Dallas accusé d’avoir pris d’assaut le bâtiment et d’avoir affronté des officiers à l’intérieur ; et Edward Jacob Lang, un influenceur des médias sociaux autoproclamé de New York qui, selon les procureurs, a attaqué la police avec une batte de baseball.

Des milliers de pages de documents judiciaires suggèrent que les procureurs n’ont pas porté l’accusation d’obstruction bon gré mal gré, mais l’ont plutôt utilisée pour les accusés dont le comportement semble avoir dépassé la simple intrusion ou une conduite désordonnée. Le décompte a été utilisé contre des accusés qui ont fait irruption dans le Capitole lors d’une première vague d’attaque, qui ont pénétré dans une zone sensible du bâtiment comme le sol du Sénat ou qui sont restés à l’intérieur pendant de longues périodes.

Pourtant, une décision de la cour d’appel annulant l’accusation nuirait gravement aux affaires contre pas moins de 290 accusés qui ont été inculpés pour obstruction. Cela affecterait également les cas d’au moins 70 personnes qui ont déjà été reconnues coupables – ou ont plaidé coupable – du chef d’accusation.

Parmi ceux-ci figurent d’éminents émeutiers du 6 janvier, comme Jacob Chansley, également connu sous le nom de QAnon Shaman, qui a été condamné à 41 mois de prison pour obstruction à lui seul, et cinq membres de la milice Oath Keepers qui ont été reconnus coupables d’obstruction – et d’autres accusations, y compris la sédition — le mois dernier.