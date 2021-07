L’accusateur de viol de TREVOR Bauer a plaisanté à propos de « se mettre dans sa tête » et envoyer à un ami l’emoji d’argent, selon un nouveau message obtenu par The Sun.

Un ami anonyme, qui est représenté par un avocat, aurait partagé les textes avec le département de police de Pasadena et les responsables de la Major League Baseball.

La femme affirme que les agressions présumées ont eu lieu à deux reprises Crédit : Conseil judiciaire de Californie

Le congé administratif payé de Bauer a été prolongé Crédit : Getty

L’avocat de l’ami a déclaré au Sun que son client « est un homme ordinaire qui croit simplement que la vérité compte ».

L’amie a déclaré qu’après la première rencontre de la femme avec Bauer, elle « a mentionné qu’elle avait passé un bon moment ».

De l’avis de l’amie, rien dans son comportement ou dans ses commentaires dans les textes ne suggérait « de quoi s’inquiéter ou des signes d’implication d’une victime ».

L’ami a déclaré à Radar: « Ce n’est pas dans l’intérêt de discréditer l’expérience ou l’histoire de qui que ce soit dans la situation.

« C’est purement dans l’intérêt de faire la bonne chose et de s’assurer que la vérité et tous les détails sont là. »

Les messages envoyés par la femme – identifiée par ses avocats comme étant Mme Hill – montrent qu’elle se vantait de « pouvoir se mettre dans sa tête ».

La réponse de l’amie à ce message est datée d’après que Mme Hill et Bauer ont passé la nuit ensemble pour la première fois.

Elle a plaisanté en disant qu’elle « entrerait dans sa tête et trouverait du goudron de pin », se référant à un récent changement de règle permettant aux arbitres de baseball de vérifier les chapeaux de lanceurs comme Bauer pour les substances interdites comme le goudron de pin qui leur donnent un meilleur contrôle sur le ballon. Elle a également envoyé un emoji « argent ».

ALLÉGATIONS DE VIOL

C’est au cours de cette première rencontre que la femme a allégué plus tard que Bauer avait utilisé ses cheveux pour l’assommer avant de la violer par voie anale.

Mais les SMS contiennent également des messages de Hill disant à son amie qu’elle « blaguait » dans les SMS « à propos de son montant d’argent et de la façon dont je voulais être une femme de baseball ».

Elle a ajouté que son avocat avait « arraché » la police pour avoir suggéré lors d’un entretien que ces messages étaient une preuve de consentement et a dit à son amie qu' »il n’y avait rien à cacher » parce que la police « a tous mes SMS et dms ».

Hill semble également faire référence à une relation antérieure potentielle avec la star des San Diego Padres, Fernando Tatis, Jr. dans les messages à l’ami.

Avant de rencontrer Bauer, elle dit à l’ami qu’elle « va chez lui » cette semaine-là et « déjà [has] ses crochets », notant « vous savez comment je roule ».

Bauer n’a pas été inculpé ni arrêté. Il a également insisté sur le fait que les relations sexuelles entre lui et son accusateur étaient consensuelles.

Le Sun a contacté un représentant de Mme Hill, de la MLB et de la police de Pasadena pour commentaires.

SONDE DE POLICE

Le congé administratif payé de Bauer a été prolongé de sept jours supplémentaires, a confirmé la MLB la semaine dernière.

La ligue avait déjà mis le lanceur de 30 ans en congé forcé pendant sept jours.

En vertu de la politique de violence domestique, d’agression sexuelle et de maltraitance des enfants de la Major League Baseball, la ligue avait besoin de l’approbation du syndicat des joueurs pour prolonger le congé de Bauer.

Hill a également obtenu une injonction temporaire contre la star.

Le département de police de Pasadena enquête sur des allégations d’agression criminelle contre lui. La MLB mène sa propre sonde séparée.

Dans une déclaration jeudi, l’avocat de Bauer, Jon Fetterolf, a déclaré: « Nous continuons de réfuter [the woman’s] allégations dans les termes les plus forts possibles et M. Bauer nie avec véhémence son récit de leurs deux rencontres.

« Encore une fois, le congé administratif n’est ni une mesure disciplinaire ni ne reflète en aucune façon une conclusion de l’enquête de la ligue. »

DES IMAGES TROUBLES

Hill, 27 ans, affirme que les agressions présumées ont eu lieu à deux reprises, le 21 avril et le 15 mai, au domicile de Bauer.

Le couple a d’abord commencé à parler sur Instagram avant d’accepter de se rencontrer en personne, a-t-elle affirmé dans un rapport déposé devant la Cour supérieure de Los Angeles le 29 juin.

La femme a déclaré qu’elle avait consenti à avoir des relations sexuelles consensuelles avec Bauer, mais qu’elle « n’était pas d’accord ou n’avait pas consenti à ce qu’il a fait ensuite … Je n’ai pas accepté d’être agressée sexuellement ».

Hill affirme que le lanceur des Dodgers « sans me demander ni me le dire à l’avance, il a enroulé mes cheveux autour de mon cou et m’a étranglé ».

Elle a également allégué que Bauer l’avait frappée au visage, lui avait donné des coups de poing dans le vagin et les fesses et l’avait sodomisée sans sa permission, la laissant saigner et luttant pour marcher.

Hill a déclaré qu’elle avait perdu connaissance lors des deux rencontres. Elle a été touchée au visage pendant la seconde.

Des SMS semblaient montrer que Bauer avait envoyé un message à Hill pour lui demander comment elle allait au lendemain de l’attaque présumée.

Bauer aurait déclaré: «Je me sens tellement mal que cela se soit produit. J’aimerais pouvoir être là avec toi à travers ça.

Un deuxième message disait : « Oui. Je le fais absolument. Je ne veux jamais te voir souffrir.

Dans les images troublantes incluses dans le rapport, Hill peut être vue avec deux yeux noirs et des éraflures sur son visage.

Les dossiers médicaux semblent montrer qu’elle a été hospitalisée pour des blessures après leur deuxième rencontre, affirmant avoir reçu un diagnostic de blessure à la tête et d’agression par strangulation manuelle.

Cependant, dans un rapport publié plus tôt jeudi, Hill semble avoir dit à Bauer qu’elle aimait être étouffée après leur première rencontre sexuelle, écrivant: « Je n’ai jamais été aussi excitée de ma vie. Donne-moi toute la douleur. Rawr. »

RÉCLAMATIONS REFUSÉES

Dans les messages vus par The Sun, Bauer semble suggérer des « gifles au visage » auxquelles Hill répond: « oui oui oui ».

Elle aurait également écrit : « Les chaussettes roses restent allumées pendant les câlins… Buttttt offff [sic] quand il est temps de m’étouffer. »

Hill ajoute : « Mmmm, mets quelques gifles là-dedans, puis une autre empreinte de main sur mon @$$.

Bauer, qui nie les allégations portées contre lui, répond: « Mmmm. Savez-vous même ce qu’est la douleur. » Hill dit: « Idk. Essayez-moi. »

Le rapport est intervenu après que l’agent de Bauer, Jon Fetterolf, a déclaré à TMZ: « M. Bauer a eu une relation sexuelle brève et totalement consensuelle initiée par [the accuser] à partir d’avril 2021.

« Nous avons des messages qui montrent [the accuser] demander à plusieurs reprises des relations sexuelles « dures » impliquant des demandes d’être « étouffé » et giflé au visage. »

Une audience sur l’ordonnance d’interdiction est prévue le 23 juillet, qui décidera si l’ordonnance temporaire deviendra permanente.

Fetterolf a déclaré que Bauer et sa victime présumée « n’ont pas correspondu depuis plus d’un mois et ne se sont pas vus depuis plus de six semaines ».

Fetterolf a ajouté : « Sa base pour déposer une ordonnance de protection est inexistante, frauduleuse et omet délibérément des faits clés, des informations et ses propres communications pertinentes.

« Toutes les allégations selon lesquelles les rencontres du couple n’étaient pas consensuelles à 100% sont sans fondement, diffamatoires et seront réfutées dans toute la mesure de la loi. »

Dans des images troublantes incluses dans un rapport juridique, Hill peut être vue avec deux yeux noirs et des rayures sur son visage Crédit : Conseil judiciaire de Californie