L’accusateur de viol de Trevor Bauer « a dit à son cousin que la star de la MLB l’avait laissée avec deux yeux noirs et est allé trop loin », révèlent des textes

LA femme accusant Trevor Bauer d’agression sexuelle a envoyé un texto à son cousin à la suite d’une rencontre intime avec le lanceur, écrivant qu’il était allé « trop loin » en lui donnant « deux yeux noirs ».

« Tant que c’est consensuel, je n’ai pas à le tuer », aurait répondu le cousin de la femme après avoir reçu une photo des yeux et du visage enflés de la victime présumée.

La femme accusant le lanceur vedette des Dodgers d’agression sexuelle a envoyé à sa cousine une photo de son visage enflé et a expliqué: « C’était consensuel, mais je n’aimais pas les deux yeux noirs » Crédit : Conseil judiciaire de Californie

L’avocat de Bauer, Shawn Holley, a tenté de publier plus de SMS pour clarifier la relation réelle avec le lanceur et la femme de 27 ans de San Diego. Crédit : Getty Images – Getty

Son accusatrice a reconnu que même si elle avait accepté d’avoir des relations sexuelles avec Bauer, 30 ans, elle n’était pas d’accord avec l’attaque présumée qu’elle prétend avoir subie.

« C’était consensuel, mais je n’aimais pas les deux yeux au beurre noir ?? Écoutez, il est (définitivement) allé trop loin. Vous ne trouvez pas lol », a-t-elle écrit à son cousin, selon des documents déposés par les avocats de Bauer et obtenu par le LA Times.

L’échange a eu lieu après une nuit de mai, la deuxième rencontre entre eux à son domicile de Pasadena.

« Monsieur. L’équipe de défense de Bauer déforme délibérément le ton des SMS échangés avec une victime d’agression quelques heures après son agression pour essayer de minimiser l’impact durable sur son bien-être physique et mental à ce jour », a déclaré l’avocat de l’accusateur, Bryan Freedman, répondu dans les documents judiciaires.

Plus tard, il a déclaré à la publication : « Au cas par cas, la loi est extraordinairement claire : le supposé ‘consentement’ de la victime n’est pas un moyen de défense contre les coups et blessures, surtout lorsqu’il en résulte des lésions corporelles, mais, pour être clair, cette victime n’a pas consenti à recevoir des coups de poing au visage, à la tête, aux fesses ou à plusieurs reprises dans son vagin.

Ses avocats ont expliqué qu’ils avaient l’intention d’appeler plusieurs témoins, dont Bauer lui-même pour témoigner sous serment.

Bauer n’a été arrêté ni condamné pour aucun crime.

La police de Pasadena a confirmé avoir ouvert une enquête sur les allégations de la femme.

Répondant aux réclamations dans un dossier judiciaire mardi, l’avocat de Bauer, Shawn Holley, a tenté de publier plus de messages texte pour clarifier la relation réelle avec le lanceur et la femme de 27 ans de San Diego.

Mais Freedman a répliqué que l’effort était fragile, écrivant « toute suggestion selon laquelle elle n’a pas été victime d’une agression est non seulement fausse et diffamatoire mais, en fait, perpétue l’abus ».

Auparavant, l’agent de Bauer, Jon Fetterolf, avait contesté le récit de la femme.

« M. Bauer a eu une relation sexuelle brève et totalement consensuelle initiée par [the accuser] à partir d’avril 2021.

« Nous avons des messages qui montrent [the accuser] demander à plusieurs reprises des relations sexuelles « dures » impliquant des demandes d’être « étouffé » et giflé au visage. »

La Major League Baseball a écarté Bauer en le mettant en congé payé le 2 juillet en vertu de la politique conjointe sur la violence domestique, les agressions sexuelles et la maltraitance des enfants.

Le congé a depuis été prolongé jusqu’au 27 juillet et peut-être plus longtemps.

Les champions de la Série mondiale ont convenu d’un contrat de 102 millions de dollars sur trois ans pour prendre le monticule pour l’équipe de sa ville natale plus tôt cette année.

Mais il est déjà devenu un paria du baseball.

Les Dodgers ont nettoyé Bauer de toutes les marchandises et aucun de ses coéquipiers ne l’a publiquement défendu, a rapporté le LA Times.

En fait, une « majorité » des coéquipiers de Bauer « ne veulent pas [him] de retour en toutes circonstances. »

La femme a affirmé que Bauer « sans me demander ni me le dire à l’avance, il a enroulé mes cheveux autour de mon cou et m’a étranglé », selon les documents du tribunal.

Elle a affirmé dans une déclaration sous serment que lors de l’agression présumée, Bauer a également « commencé à mettre ses doigts dans ma gorge de manière agressive ».

« Je m’en souviens très bien car c’était très surprenant et douloureux », a ajouté la femme.

Lorsqu’elle est sortie de l’inconscience, elle s’est souvenue d’avoir éprouvé « une terrible douleur derrière mes deux oreilles » et « d’avoir goûté du sang dans ma bouche », a détaillé le LA Times.

Quelques jours plus tard, la femme a déclaré souffrir d’une paire d’yeux noirs, d’une mâchoire et des pommettes enflées, d’une lèvre fendue et d’ecchymoses près de son vagin.

Des images de l’agression présumée ont été incluses dans le dossier du tribunal qui montrait son visage enflé.

La femme est allée avec un ami se faire soigner pour ses blessures au centre médical de l’hôpital Alvarado de San Diego, a rapporté la publication.

Pendant son séjour, la victime présumée a subi des scintigraphies cérébrales ainsi que des scintigraphies de son visage et de son cou et a expliqué au personnel de l’hôpital ce qui lui était arrivé, a rapporté le LA Times.

Le résumé de l’hôpital a conclu que la femme « semble avoir subi un traumatisme crânien et facial important ».

L’accusatrice présumée du lanceur des Dodgers a affirmé qu’elle se souvenait d’être sortie de l’inconscience et d’avoir goûté du sang dans sa bouche Crédit : Conseil judiciaire de Californie

La Major League Baseball a écarté Bauer en le plaçant en congé payé le 2 juillet en vertu de la politique conjointe sur la violence domestique, les agressions sexuelles et la maltraitance des enfants et les Dodgers ont effacé son image de leur marchandise. Crédit : Getty