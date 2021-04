Les détails récemment publiés montrent que Mayorga partage la réclamation entre «Douleur et souffrance passées», «Douleur et souffrance futures» et des dommages-intérêts punitifs, ainsi que des montants inférieurs pour les dépenses et les frais juridiques.

Ronaldo nie vigoureusement les allégations du joueur de 37 ans.

Mayorga a accepté 375000 $ dans le cadre d’un règlement extrajudiciaire de non-divulgation en 2010, mais a intenté une action civile à Las Vegas il y a trois ans dans laquelle elle a déclaré avoir été «Mentalement incapable» quand elle a accepté, signant sous la contrainte.

L’équipe juridique de Mayorga a déposé une liste de plus de 60 témoins qu’elle vise à témoigner, y compris trois offres de police impliquées dans la plainte initiale, le président de la Juventus, Andrea Agnelli, et l’agent de Ronaldo, Jorge Mendes.

Les documents judiciaires affirment que pendant qu’elle se changeait, Ronaldo est entré et s’est exposé avant de lui demander d’accomplir un acte sexuel.

Mme Mayorga dit qu’elle l’a ensuite embrassé après avoir refusé de se livrer à l’acte sexuel à la condition qu’il la laisse partir.

Selon The Sun, Ronaldo, alors âgée de 24 ans, a rencontré Mayorga lorsqu’elle travaillait dans une zone VIP de boîte de nuit à l’intérieur d’un complexe et a été invitée avec un ami dans sa suite penthouse.

Selon le rapport, Mayorga a affirmé que Ronaldo l’avait entraînée dans une chambre et l’avait violée, expliquant qu’il était un « un bon garcon » sauf pour le « un pourcent ».

Les avocats de Mayorga auraient déclaré qu’elle avait catégoriquement rejeté les avances de Ronaldo, signalant le crime présumé à la police le lendemain sans le nommer.

Ronaldo a dit: «Je nie fermement les accusations portées contre moi.

« Le viol est un crime abominable qui va à l’encontre de tout ce en quoi je suis et en quoi je crois. »