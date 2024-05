L’accusateur de Vince McMahon, Janel Grant, suspend son procès pour trafic sexuel alors que le gouvernement fédéral lance une enquête

Une femme accusant l’ancien patron de la WWE, Vince McMahon, de trafic sexuel et d’agression, a accepté jeudi de suspendre son procès à la demande du ministère de la Justice, le temps que le gouvernement fédéral mène sa propre enquête.

Janel Grant a allégué que McMahon l’avait utilisée comme esclave sexuelle et avait déféqué sur sa tête dans le cadre de son procès explosif contre le magnat de la lutte et un autre dirigeant, John Laurinaitis, qui a été déposé devant le tribunal fédéral du Connecticut plus tôt cette année.

« MS. Grant a consenti à une demande du procureur américain du district sud de New York de suspendre son affaire contre M. McMahon, la WWE et M. Laurinaitis, conformément à une enquête non publique en cours », Ann Callis, avocate de Grant, a déclaré dans une déclaration envoyée par courrier électronique au Post.

« Nous coopérerons avec toutes les prochaines étapes appropriées. »

McMahon et Laurinaitis ont nié ces allégations.

« Nous restons convaincus que les preuves prouveront que les allégations de Mme Grant sont fausses et que sa plainte n’est rien de plus qu’un récit fabriqué et vindicatif d’une ancienne petite amie mécontente », a déclaré Jessica Rosenberg, l’avocate de McMahon, au Post.

Le Post a sollicité les commentaires de la WWE et de Laurinaitis.

Le séjour est valable six mois, a déclaré au Post une personne connaissant la situation.

Un dossier judiciaire publié jeudi a indiqué que Sarah Mortazavi, une avocate américaine adjointe basée à Manhattan, s’était jointe à l’enquête du gouvernement fédéral sur McMahon.

Le bureau du procureur américain a refusé de commenter.

Janel Grant a intenté une action contre McMahon en janvier.

McMahon – qui a démissionné de son poste de président exécutif de TKO Group Holdings, société mère de la WWE, à la suite du procès de Grant – fait l’objet d’une enquête fédérale sur plusieurs prétendus paiements secrets effectués à des femmes au cours de plusieurs années.

Dans des documents déposés au tribunal le mois dernier, McMahon a allégué que Grant avait participé volontairement à leurs rendez-vous sexuels. Il a affirmé qu’elle se faufilait dans son appartement-terrasse pour se coucher tard dans la nuit avant de retourner chez elle dans le même immeuble.

McMahon a également allégué que Grant lui avait écrit des lettres d’amour et qu’il planifiait un avenir avec lui. Les représentants de Grant ont nié ces affirmations, affirmant qu’elle avait été contrainte d’écrire les notes.

Grant a intenté une action en justice en janvier après avoir prétendument omis de débourser plus de 3 millions de dollars en argent secret pour garder leur relation secrète.

Grant était employé par McMahon au siège de la WWE à Stamford entre juin 2019 et mars 2022. Elle a allégué que McMahon avait transmis des photos et des vidéos pornographiques d’elle à d’autres hommes, y compris d’autres employés de la WWE.

Grant demande des dommages-intérêts non précisés et demande au tribunal d’annuler un accord de non-divulgation de 3 millions de dollars, dont elle prétend n’avoir reçu que 1 million de dollars.