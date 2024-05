L’accusateur de Vince McMahon accepte de suspendre son procès à la demande du ministère de la Justice

La femme qui poursuit actuellement l’ancien patron de la WWE, Vince McMahon, suspend son procès à la demande du ministère de la Justice, selon son avocat.

Janel Grant, l’ancienne employée de la WWE qui a poursuivi McMahon, la société et l’ancien dirigeant de la WWE John Laurinaitis en janvier, a accepté de suspendre son procès.

« Mme Grant a consenti à une demande du procureur américain du district sud de New York de suspendre son affaire contre M. McMahon, la WWE et M. Laurinaitis, à la suite d’une enquête non publique en cours », a déclaré Ann Callis, avocate. pour Grant, a déclaré dans une déclaration à ABC News. « Nous coopérerons à toutes les prochaines étapes appropriées. »

Ethan Miller/Getty Images, FICHIER

ABC News avait précédemment rapporté que McMahon faisait l’objet d’une enquête fédérale.

L’enquête découle d’accusations d’inconduite sexuelle contre McMahon par un certain nombre de femmes.

« Au cours de l’été », McMahon a reçu une assignation à comparaître devant le grand jury, ont indiqué les sources, faisant référence à l’été 2023.

Un avocat du ministère de la Justice qui travaille dans le district sud de New York a déposé quatre éléments sous scellés dans le procès civil contre McMahon intenté par Grant. On ne sait pas exactement ce que disent ces éléments.

McMahon, 78 ans, a annoncé en janvier, peu après le dépôt du procès, qu’il quitterait son rôle de président exécutif de TKO et quitterait sa place au conseil d’administration de TKO. TKO Group Holdings a été formé lorsque la World Wrestling Entertainment a fusionné avec l’Ultimate Fighting Championship d’Endeavour en avril 2023.

Au moment où il a démissionné, il a déclaré dans un communiqué : « Je maintiens ma déclaration antérieure selon laquelle le procès de Mme Grant est rempli de mensonges, d’instances obscènes inventées qui n’ont jamais eu lieu et constitue une déformation vindicative de la vérité. de me défendre vigoureusement contre ces accusations sans fondement et j’ai hâte de laver mon nom. »

McMahon a dirigé la WWE pendant des décennies, reprenant l’organisation de lutte en 1982 de son père, Vincent J. McMahon, et la faisant passer d’une promotion régionale du nord-est à une entreprise mondiale.