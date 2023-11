L’accusateur de Russell Brand raconte une agression sexuelle présumée

La femme a déposé vendredi une plainte contre Brand, Warner Bros. et trois sociétés de production liées devant la Cour suprême de New York, près de deux mois après que l’acteur a été accusé de « viol, agressions sexuelles et violences psychologiques » par quatre autres femmes entre 2006. et 2013 dans le cadre d’une enquête conjointe menée par plusieurs médias basés au Royaume-Uni.