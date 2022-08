L’accusateur de R Kelly témoignera sur l’accusation de fixation du procès – National

Le procès fédéral de R. Kelly à Chicago qui commence lundi est à bien des égards une refonte de son procès pour pornographie juvénile d’État de 2008, au cours duquel les jurés ont acquitté le chanteur pour avoir produit une vidéo de lui-même alors qu’il avait environ 30 ans en train d’avoir des relations sexuelles avec un fille de moins de 14 ans.

Il y a une grande différence : cette fois, disent les procureurs, elle témoignera.

Kelly se rend devant le tribunal fédéral de Chicago déjà condamné par un juge fédéral de New York à une peine de 30 ans de prison pour une condamnation en 2021 pour des accusations d’avoir profité de sa renommée pour abuser sexuellement d’autres jeunes fans.

Parmi les accusations les plus graves auxquelles le lauréat du Grammy Award doit faire face lors de son procès fédéral, il y a le complot en vue d’entraver la justice en truquant le procès de 2008, notamment en payant et en menaçant la jeune fille pour s’assurer qu’elle ne témoigne pas.

Le témoignage de la femme, maintenant dans la trentaine et désignée dans les documents uniquement sous le nom de “Mineure 1”, sera déterminant. Les accusations portées contre Kelly comprennent également quatre chefs d’accusation d’incitation à des relations sexuelles avec des mineurs – un chef chacun pour quatre autres accusateurs. Tous sont également appelés à témoigner.

Même une ou deux condamnations à Chicago pourraient ajouter des décennies à la peine de Kelly à New York, dont il fait appel. Avec la seule peine de New York, Kelly aura environ 80 ans avant de se qualifier pour une libération anticipée.

Les procureurs du procès fédéral prévoient de jouer la même cassette VHS qui était la « pièce n° 1 au procès de 2008 ». Alors qu’il s’agissait de la seule vidéo en preuve il y a 14 ans, au moins trois autres vidéos seront déposées en preuve lors du procès fédéral.

Les procureurs disent que Kelly a tourné la vidéo de Minor 1 dans une pièce sur le thème de la cabane en rondins dans sa maison de North Side Chicago entre 1998 et 2000, alors qu’elle n’avait que 13 ans. On y entend la fille appeler l’homme “papa”. Les procureurs fédéraux disent qu’elle et Kelly ont eu des relations sexuelles des centaines de fois au fil des ans dans ses maisons, ses studios d’enregistrement et ses bus de tournée.

















Avant le procès de 2008, Kelly a transporté un sac de sport rempli de sex tapes partout où il allait pendant des années, mais certaines bandes ont ensuite disparu, selon des documents judiciaires. Dans les années 2000, des copies contrefaites de certaines vidéos sont apparues au coin des rues à travers les États-Unis.

Kelly, qui est sorti de la pauvreté du quartier sud de Chicago pour devenir un chanteur, auteur-compositeur et producteur vedette, savait qu’une condamnation en 2008 mettrait effectivement fin à sa vie telle qu’il la savait.

Le 13 juin 2008, Kelly ferma les yeux et baissa la tête alors que les jurés revenaient des délibérations. Alors qu’un fonctionnaire du tribunal lisait la décision du jury et qu’il devenait clair que Kelly serait acquittée de tous les chefs d’accusation, des larmes coulaient sur ses joues et il a répété à plusieurs reprises : “Merci, Jésus.”

Deux associés de Kelly, Derrel McDavid et Milton Brown, sont coaccusés à Chicago. McDavid est accusé d’avoir aidé Kelly à réparer le procès de 2008, tandis que Brown est accusé d’avoir reçu de la pornographie juvénile. Comme Kelly, ils ont également nié tout acte répréhensible.

Les règles de double incrimination interdisent de poursuivre quelqu’un pour les mêmes crimes pour lesquels il a été acquitté plus tôt. Mais cela ne devrait pas s’appliquer au procès fédéral de Chicago, car les procureurs allèguent différents crimes liés au mineur 1, y compris l’entrave à la justice pour avoir truqué le procès de 2008.

La mineure 1 a rencontré Kelly pour la première fois à la fin des années 1990, alors qu’elle était au collège. Elle avait suivi le studio d’enregistrement de Kelly à Chicago avec sa tante, une chanteuse professionnelle travaillant avec la musique de Kelly. Peu de temps après cette réunion, Mineur 1 a dit à ses parents que Kelly allait être son parrain.

Au début des années 2000, la tante a montré aux parents une copie d’une vidéo qui, selon elle, montrait leur fille en train de coucher avec Kelly. Lorsqu’ils ont confronté Kelly, il leur a dit: «Vous êtes avec moi ou contre moi», indique un dossier gouvernemental.

Les parents l’ont pris comme une menace.

“La mère du mineur 1 ne voulait pas s’opposer au pouvoir, à l’argent et à l’influence de Kelly en ne suivant pas ce qu’il disait”, ajoute le dossier.

Kelly a dit aux parents et au mineur 1 qu’ils devaient quitter Chicago, en payant pour qu’ils se rendent aux Bahamas et à Cancun, au Mexique. À leur retour, les procureurs ont déclaré que Kelly avait cherché à isoler la mineure 1, la déplaçant dans différents hôtels.

Lorsqu’ils ont été convoqués devant un grand jury d’État examinant la vidéo, Minor 1, son père et sa mère ont nié que c’était elle. Les procureurs disent qu’un avocat de Kelly a assisté à leur témoignage et a rapporté à Kelly ce qu’ils avaient dit.

















Les procureurs du bureau du procureur de l’État du comté de Cook ont ​​choisi de poursuivre les accusations et de porter l’affaire en justice en 2008 malgré ce qu’ils savaient être un obstacle majeur : leur incapacité à appeler la fille de la vidéo pour témoigner.

Toute confiance que Kelly aurait pu avoir de battre des accusations similaires une deuxième fois a probablement été anéantie lorsqu’il a appris que le mineur 1 coopérait désormais avec le gouvernement. Avec plus de ressources, les procureurs fédéraux affichent également des taux de condamnation de plus de 90% contre environ 65% pour leurs homologues des États.

En 2008, ses avocats ont fait valoir que l’homme dans la vidéo VHS qui semblait être Kelly n’était pas Kelly. Ils ont montré aux jurés que Kelly avait un gros grain de beauté sur le dos, puis ont diffusé des extraits de la vidéo dans lesquels aucun grain de beauté n’était visible sur l’homme.

L’un des avocats de Kelly, Sam Adam Jr., a déclaré aux jurés lors des clôtures qu’aucune taupe sur le dos de l’homme ne signifiait une chose : « Ce n’est pas lui. Et si ce n’est pas lui, vous ne pouvez pas le condamner.

Certains jurés de 2008 ont déclaré aux journalistes après le procès qu’ils n’étaient pas convaincus que la femme dans la vidéo était celle que les procureurs de la République avaient déclarée.

Cela ne devrait pas être un problème lors du procès fédéral de Chicago. Les procureurs disent que la fille et ses parents témoigneront.

La défense que l’équipe juridique de Kelly présentera cette fois n’est pas claire.

La défense est susceptible de dire que les accusateurs de Kelly déforment les faits. Kelly a été plus directe dans une interview de 2019 avec Gayle King de “CBS This Morning”, disant à propos des femmes : “Toutes mentent.”

