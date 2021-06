L’accusateur de Kevin Spacey qui a tenté de poursuivre de manière anonyme a été débouté de l’affaire

Un juge fédéral a rejeté jeudi toutes les réclamations de l’un des deux hommes poursuivant l’acteur Kevin Spacey pour inconduite sexuelle présumée dans les années 1980 après que le plaignant eut refusé de s’identifier publiquement.

Le limogeage par le juge de district américain Lewis Kaplan à Manhattan est intervenu après que les avocats de l’homme connu dans les documents judiciaires sous le nom de » CD » ont déclaré que la révélation de son identité provoquerait » une attention indésirable soudaine » et serait » tout simplement trop lourde à supporter pour lui « .

Kaplan a statué le 3 mai que la renommée de Spacey avait amplifié l’intérêt du public à savoir qui était CD, et que « l’équité » exigeait qu’il se manifeste avant de poursuivre l’affaire en dommages-intérêts civils.

CD a déclaré qu’il avait 14 ans en 1983 lorsque lui et Spacey ont commencé une relation sexuelle qui s’est terminée après avoir résisté aux tentatives de Spacey de le pénétrer.

L’autre plaignant, l’acteur Anthony Rapp, a déclaré qu’il avait 14 ans en 1986 lorsque Spacey s’est engagé dans une avance sexuelle non désirée avec lui lors d’une fête chez l’acteur.

Spacey, 61 ans, a nié les accusations d’inconduite sexuelle de CD et Rapp. Ses avocats n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Peter Saghir, un avocat de CD et Rapp, a refusé de commenter jeudi. Il a suggéré que CD pourrait faire appel si son cas était séparé de celui de Rapp.

Spacey a remporté l’Oscar du meilleur acteur dans « American Beauty » et du meilleur acteur de soutien dans « The Usual Suspects ». Il a également joué dans « House of Cards » de Netflix avant que Netflix ne rompe ses liens avec lui après que des accusations d’inconduite sexuelle aient fait surface en 2017.