L’accumulation de navires dans le port de la côte ouest montre la rupture de la chaîne d’approvisionnement maritime

Le nombre de navires qui doivent accoster au port de Los Angeles et de Long Beach augmente car les ralentissements de la main-d’œuvre dans les terminaux portuaires de la côte ouest ont eu un impact sur les opérations de la chaîne d’approvisionnement, des camions aux rails et aux transporteurs maritimes.

Mercredi, six navires ont été retardés au port de Los Angeles, tandis que deux navires du port de Long Beach étaient au mouillage à leur arrivée – incapables de s’interfacer avec les opérations portuaires, selon une mise à jour des navires annoncée par le Marine Exchange of Southern California. & Service de trafic maritime, Los Angeles et Long Beach.

Les données de MarineTraffic montrent que les problèmes des navires passent d’isolés à plus omniprésents. Au cours des deux derniers mois et demi, les temps d’attente moyens au mouillage à Los Angeles se situaient entre une demi-journée et un jour et demi, avec un temps de service moyen de deux à cinq jours.

Aux terminaux APL de Los Angeles, les navires amarrés occupent désormais de l’espace pendant neuf jours.

« Cela indique que nous avons dépassé la » normale « et que nous sommes de retour dans une chaîne d’approvisionnement maritime stressée », a déclaré le capitaine Adil Ashiq, responsable de l’Amérique du Nord pour MarineTraffic. Il a déclaré que ces navires n’avaient pas encore été chargés / déchargés et renvoyés, ce qui est essentiel pour faire de la place à la prochaine vague de navires se dirigeant vers Los Angeles. « L’effet d’entraînement peut être difficile à avaler étant donné que nous aurons des importations inactives et des exportations inactives », a-t-il déclaré.

L’un des navires qui attendait d’entrer dans le port de Los Angeles mercredi était le MSC JEONGMIN, dont le voyage a été documenté à l’aide du fournisseur de données CNBC Supply Chain Heat Map MarineTraffic, et a été l’un des premiers exemples de la façon dont la flambée des problèmes de main-d’œuvre à West Les ports côtiers commençaient à toucher les opérations océaniques. Le navire – transportant des produits tels que des pneus pour Tesla, des meubles IKEA, de la nourriture de Trader Joe, du vin d’Europe, des carreaux de porcelaine et une dalle de granit – a quitté le port d’Oakland le 31 mai. Il a ensuite été vu tourner pendant un jour avant l’arrivée du navire à LA. , mais lorsque le navire est arrivé mercredi, il a fait demi-tour et a été reprogrammé pour arriver plus tard dans la journée.

Au port de Los Angeles, le CMA CGN Lyra est à quai depuis le 31 mai ; CMA CGM Amerigo Vespucci y est depuis le 1er juin. Au terminal de Ports America, le YM Unicorn est à quai depuis le 31 mai et le One Hangshou Bay est à quai depuis le 2 juin.

Lorsque les navires ne sont pas programmés, les retards font glisser l’arrivée vers des ports supplémentaires, affectant leurs livraisons de conteneurs et contribuant finalement à la congestion des conteneurs, qui a été observée à l’extrême pendant la pandémie de Covid.