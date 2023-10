L’accumulation de batailles judiciaires de Trump n’est pas imminente. C’est ici.

«Je devrais être dans l’Iowa maintenant. Je devrais être dans le New Hampshire maintenant. Je devrais être en Caroline du Sud maintenant, ou ailleurs, pour faire campagne », a grogné Trump alors qu’il se dirigeait vers une salle d’audience de Manhattan, où lui et son empire commercial font face à un procès civil de 250 millions de dollars pour des allégations de fraude généralisée.

Tout en rebondissant entre ses comparutions en personne devant le tribunal, Trump réagissait également à l’affaire peut-être la plus importante de toutes : les détails de l’ordre de silence d’un juge fédéral qui le suivra probablement jusqu’en 2024.

Trump n’est pas obligé d’assister à sa procédure civile — huit d’entre eux, selon ses propres calculs (même si on ne sait pas comment il est arrivé à ce chiffre). Mais il est apparu sporadiquement au procès de New York, profitant de sa présence pour souligner la pression que ses démêlés juridiques ont exercée sur son emploi du temps politique déjà chargé. Se présenter au tribunal en personne lui permet également de se promener tranquillement devant une phalange de caméras de télévision et de proposer une généreuse dose de rhétorique incendiaire. Et lorsqu’il est en campagne électorale, il a l’habitude de s’en prendre à ses nombreux adversaires devant le tribunal, alors même que ses avocats plaident en sa faveur devant le tribunal.

Trump est apparu sporadiquement au procès de New York, profitant de sa présence pour souligner la pression que ses démêlés juridiques ont exercée sur son calendrier politique déjà chargé. | Andrew Kelly/Getty Images

Jusqu’à présent, les juges chargés des affaires pénales de Trump ont donné à Trump la possibilité de sauter les questions préalables au procès – un avantage rare pour un accusé de crime. Mais lorsque ces affaires seront jugées, Trump n’aura pas la possibilité de ne pas se présenter ; il devra comparaître devant le tribunal pour des procès qui pourraient durer des semaines, voire des mois, au cœur de la campagne 2024.

Trump entre désormais dans cette nouvelle phase de sa vie publique, une phase qui sera marquée par des courses folles entre les appels à bétail de la campagne et les salles d’audience. Il a six procès prévus d’ici mai, avec quelques pauses entre les affaires. Son procès civil pour fraude, par exemple, devrait se poursuivre jusqu’au 22 décembre, et son prochain procès, dans le cadre d’un procès en diffamation intenté par l’écrivain E. Jean Carroll, devrait commencer trois semaines plus tard.

Trois des six procès prévus sont des procès pénaux et non civils, ce qui signifie que Trump devra se rendre dans les palais de justice de Washington, DC, New York et Floride, alors même que la course aux primaires républicaines entre dans une phase houleuse au printemps prochain. Un quatrième procès pénal auquel il sera confronté en Géorgie n’a pas encore été programmé.

Et même lorsqu’il n’est pas physiquement au tribunal, les procédures centrées sur Trump seront omniprésentes sur un écran partagé :

— Trump devait siéger pour une déposition de deux heures mardi après-midi dans le cadre des poursuites civiles intentées par les anciens responsables du FBI Peter Strzok et Lisa Page, contestant les circonstances de leurs départs forcés du bureau. (Trump n’est pas accusé dans ces poursuites, mais Strzok et Page affirment que les remarques désobligeantes de Trump à leur sujet ont contribué à la décision du bureau de les expulser.)

— À Atlanta, deux coaccusés de Trump accusés d’un vaste complot visant à renverser les élections de 2020 commencent leur procès lundi.

— De retour à New York, l’affaire de diffamation de Carroll devrait être jugée le 15 janvier. Ce sera la deuxième fois que Trump affrontera Carroll, qui a déjà remporté un verdict de 5 millions de dollars contre lui plus tôt cette année.

— En Floride, Trump se bat pour reporter son affaire pénale, intentée par l’avocat spécial Jack Smith, pour entrave à la justice et prétendue rétention de documents classifiés. L’affaire devrait être jugée le 20 mai.

— Et Trump est confronté à des calendriers sombres pour les procès pénaux en Géorgie et à New York intentés par des procureurs locaux, dont chacun nécessitera d’importants litiges. (Le procès pénal de New York, découlant des paiements secrets de Trump à une star du porno, est prévu pour le 25 mars, mais cette date pourrait changer maintenant que le procès fédéral de Trump sur la subversion électorale est également prévu pour mars prochain.)

Trump a déclaré mardi, comme il le fait souvent sans fournir de preuves spécifiques, que ses problèmes juridiques étaient entièrement le produit de ses ennemis politiques, déterminés à faire dérailler sa tentative de réélection.

« C’est pourquoi ils font ça. Tout cela vient de Washington », a déclaré l’ancien président. « J’ai d’autres épreuves. Nous sommes ferroviaires. »

Trump a remporté une victoire juridique mardi dans une affaire civile de moindre envergure dans laquelle il est accusé. Un juge fédéral à Manhattan a refusé une offre pour certifier un recours collectif dans le cadre d’un procès intenté il y a cinq ans contre l’ancien président pour fraude concernant son rôle dans la commercialisation d’une société de services aux entreprises, ACN. La décision, rendue par Lorna Schofield, nommée par Obama, est susceptible de limiter considérablement le montant des dommages et intérêts que Trump pourrait devoir payer.

L’ancien président est allé sur son site de médias sociaux pour saluer la décision et souligner l’implication dans le cas d’un avocat libéral qui a également intenté les poursuites contre Carroll.

« Aujourd’hui, nous avons eu une victoire totale contre l’avocate d’extrême gauche, Roberta Kaplan, dans son ridicule recours collectif contre l’ACN, encore une autre affaire d’ingérence électorale », a déclaré Trump.

Certaines des obligations juridiques actuelles de Trump sont de sa propre initiative. Il a assailli ses adversaires présumés de poursuites judiciaires qui ont progressé à des vitesses variables. L’une d’elles, contre son ancien avocat et fixateur Michael Cohen, avait agi si rapidement que Trump devait se présenter pour une déposition au début du mois. Dans un premier temps, il a plaidé pour que la déposition soit reportée, affirmant qu’il souhaitait assister au procès civil pour fraude à New York. Puis, plutôt que de se soumettre aux questions de l’avocat de Cohen, Trump a abandonné la plainte, promettant de la déposer à nouveau à un moment moins mouvementé.

Lors de sa comparution de mardi matin, Trump a qualifié le procureur général de New York, Tish James, dont le bureau a intenté une action civile pour fraude contre lui et qui a également comparu devant le tribunal mardi, de « fou radical » et d’« horrible ».

Trump a déjà imposé un silence limité au juge chargé de l’affaire de fraude civile, le juge Arthur Engoron, qui lui a interdit de faire des commentaires sur le personnel du juge après que Trump a publié une attaque sur les réseaux sociaux contre le principal juriste du juge. Trump a publié l’attaque après s’être assis pratiquement face à face avec le légiste au tribunal pendant plusieurs heures.

Cette attaque faisait partie d’une ordonnance de silence plus importante imposée lundi par la juge du tribunal de district américain Tanya Chutkan, qui préside l’affaire pénale du procureur spécial Jack Smith dans laquelle Trump est accusé d’avoir orchestré de multiples complots visant à renverser les élections de 2020. L’ordre de silence de Chutkan a interdit à Trump de déchaîner ses invectives habituelles contre les procureurs, les employés du tribunal ou les témoins.

Face aux protestations de ses avocats, qui se plaignaient du fait que Trump avait besoin de carte blanche pour réprimander ses détracteurs au cours de sa campagne électorale, Chutkan a souligné que le statut de Trump en tant qu’accusé pour crime remplacerait parfois son autre rôle de candidat républicain présumé à la présidence.

À son arrivée au procès de New York mardi, Trump a dénoncé le nouveau silence, le décrivant comme une nouvelle tentative de le mettre à genoux dans la course à la présidentielle.

« Quand on me retirera le droit de parole, je ne pourrai pas parler comme je vous parle », a déclaré l’ancien président, bien que le silence soit déjà en place lorsqu’il s’est adressé aux médias.

« Le juge a dit qu’en gros, je n’avais pas le droit de parler. Et je suis le candidat n°1, menant les Républicains de 55 à 60 points. … Je suis restreint. On m’a retiré la parole. Je suis le candidat qui se présente aux élections et je n’ai pas le droit de parler », s’est plaint Trump.