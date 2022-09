L’accueil réconfortant d’un pilote chez une survivante du cancer la laisse en larmes

La bataille contre le cancer peut être fatigante et longue. Un clip devenu viral sur les réseaux sociaux le prouve. Le clip montre un pilote reconnaissant l’esprit guerrier d’une femme qui était en route pour célébrer sa victoire sur le cancer. La femme voyageant d’Hawaï sur Southwest Airlines a reçu un accueil chaleureux de la part du pilote. Le clip a été publié sur Instagram par un utilisateur qui l’a sous-titré : « Merci, Southwest Airlines pour ce souvenir. Nous nous en souviendrons toujours !”

La femme peut être vue assise sans aucune idée parmi ses compagnons de voyage lorsque l’annonce commence. Le pilote commence : « J’aimerais souhaiter la bienvenue à un invité spécial dans le vol d’aujourd’hui. Nous avons un passager avec nous aujourd’hui qui se dirige vers Hawaï avec nous après avoir vaincu un cancer du sein en phase terminale. Il a également ajouté que Jyrl Oldham s’est battu vaillamment et est maintenant sans cancer. Que tout le monde est une grande famille qui peut partager un lien humain et prendre soin les uns des autres. Et accueille enfin Oldham à bord.

Alors que les co-passagers commencent à applaudir et à encourager Oldham, on peut la voir verser des larmes, submergée par le geste. Le clip compte désormais plus de 6 millions de vues et les internautes sont touchés par le geste du pilote. Découvrez le clip ici:

Les gens ont profité de la section des commentaires pour féliciter Oldham d’avoir remporté la bataille contre le cancer du sein. Et beaucoup ont remarqué à quel point le clip avait fait leur journée et ils ont été laissés en larmes. «Je viens de recevoir mon diagnostic de stade 3 et je commence mon voyage. C’était tellement encourageant que j’en ai eu les larmes aux yeux. Félicitations soeur rose », a commenté un utilisateur.

Un autre utilisateur a fait remarquer: «Ce sont des messages comme celui-ci qui me maintiennent dans une boucle temporelle Instagram. Merci pour le partage et félicitations.”

Pendant ce temps, Southwest Airlines a également partagé ses félicitations sur Instagram. Et espérait qu’Oldham passerait un merveilleux moment à Hawaï.

