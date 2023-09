L’accueil d’Isco par le Real Betis montre le pouvoir des secondes chances

Isco a été transcendant lors de ses quatre premiers matchs officiels avec le Real Betis, mais c’est l’amour des fans pour lui après une carrière à jouer pour leurs plus grands rivaux qui a été un spectacle à voir. Fran Santiago/Getty Images

La rédemption est un grand mot et un sujet souvent extrêmement complexe, mais elle reste l’un des plus beaux cadeaux que la vie et le sport peuvent vous offrir. Et à l’heure actuelle, il existe un exemple frappant qui utilise brillamment la Liga pour répondre à ce besoin humain fondamental : Isco au Real Betis.

Il est extrêmement difficile de surestimer à quel point sa réussite a été remarquable en si peu de temps. Mais l’Espagnol magique est sur la bonne voie pour modifier considérablement ce à quoi les gens l’associent et pour prouver que de nouveaux départs peuvent guérir, réparer et réhabiliter.

Avant le début de cette saison, Isco, 31 ans – six fois champion d’Europe et triple champion d’Espagne qui faisait partie de l’équipe de la saison de la Ligue des champions de l’UEFA en 2017 – n’avait pas joué au football de compétition depuis neuf ans. mois. Rien de tout cela n’était non plus dû à une blessure. Il a joué pour la dernière fois dans un ballon de football contre salaire en novembre 2022 avec Séville, dans l’extrême nord de l’Espagne, venteux, pluvieux et hostile, dans un stade de Santander d’une capacité maximale de 1 800 spectateurs, bien loin de sa place de départ devant 60 000 spectateurs. plus des foules lors des finales de la Ligue des Champions contre l’Atlético Madrid et la Juventus, ou 75 000 personnes au Bernabeu pour sa dernière superbe performance avec le Real Madrid – marquant contre Manchester City deux ans avant ce dernier match froid et désolé pour Séville.

Ce qui s’est passé ensuite a été dramatique. Suite à des informations selon lesquelles il se battrait physiquement avec le légendaire directeur du football de Séville, Monchi (qui est maintenant à Aston Villa), Isco a vu son contrat résilié. En effet – et faites-le comme vous le souhaitez – il était au chômage, subissant de plein fouet les rumeurs et devenant propriétaire d’une réputation gravement entachée.

L’avantage aurait dû être qu’il était immédiatement disponible pour n’importe quel club à l’esprit vif en Europe, dans la Major League Soccer ou même en Arabie Saoudite, qui ne serait normalement jamais en mesure de le tenter ou de s’offrir ses talents envoûtants. Les joueurs sans contrat ne sont pas soumis aux règles normales du marché : Isco aurait pu être recruté comme agent libre à tout moment entre novembre 2022 et la fin de la saison, sept mois plus tard. Le peu d’intérêt qui y régnait s’est tout simplement évanoui, et l’homme dont on disait « Pas d’Isco ? Pas de Disco ! » s’est retrouvé sans partenaire de danse pendant un temps interminable.

Passons à aujourd’hui et à sa superbe campagne de rédemption.

Isco, lors de chacune des quatre performances du Betis en Liga jusqu’à présent – ​​deux victoires, un nul et même une défaite – a remporté le prix MVP des sponsors. C’est aussi assez remarquable : ce type qui a toujours défendu son droit à un verre de vin de temps en temps cervezapour grignoter des chips ou boire une boisson gazeuse, non seulement démontre soudainement ses belles et enivrantes compétences techniques, mais il est aussi en forme et vif qu’à tout moment au cours des 10 dernières années.

Son jeu a été si séduisant que, après avoir joué dans la dernière victoire du Betis, un résultat 1-0 contre le Rayo Vallecano, notre gars a quitté le terrain au son des chants rauques de « Isco, Isco… ISCOOOO ! » C’est étonnant non seulement dans le contexte de sa participation, pour Malaga et le Real Madrid, à battre absolument le Betis (4-0, 6-1, 5-3), mais aussi pour le simple fait d’avoir joué pour Séville.

Les équipes qui partagent une ville n’ont pas tendance à s’entendre. C’est une donnée. Mais cette ville brûlante, palpitante, passionnée, bruyante et intense ajoute un avantage significatif.

Quand Derbi le jour vient, c’est littéralement extraordinaire. L’aversion venimeuse a été alimentée par l’envie. Séville est le chic (pijo) club qui a toujours méprisé ses rivaux cols bleus, mais en chemise verte et blanche. Le fait que Séville ait remporté une série de trophées massifs au cours des deux dernières décennies – dont cinq titres de Ligue Europa depuis 2013 – a ajouté un ricanement hautain à la façon dont ils considèrent « le club de la classe ouvrière ».

Si vous avez joué pour l’un ou l’autre de ces deux groupes, il est généralement déconseillé de s’attarder à rejoindre l’autre. Viser l’adoration au Benito Villamarin, après avoir été un rojiblanco, revient à suggérer d’utiliser un gros trampoline pour atteindre la lune. Ridicule. Ainsi, les progrès d’Isco sont déjà un spectacle séduisant.

Il en va de même pour sa stratégie en dehors du terrain : après avoir délibérément évité les interviews avec les médias pendant des années, la nouvelle star du Betis a décidé de s’adresser à ses critiques. Il a récemment déclaré à Marca : « Je n’aime pas le comportement de nombreux journalistes sportifs. C’est ‘annoncer d’abord l’actualité et vérifier les faits ensuite' ». Cela peut causer des dommages aux joueurs et à nos familles. Nous sommes aussi des personnes.

« Je n’ai aucun problème à reconnaître le rôle que j’ai joué dans certains de ce qui s’est passé, mais je n’étais certainement pas responsable de tout. »

L’incident avec Monchi est fondamental dans la quête de rédemption d’Isco – ironiquement dans la même ville, Séville, mais au club « ennemi », le Betis, où les supporters qui le méprisaient autrefois scandent aujourd’hui son nom avec adoration. Et tout cela après seulement quatre matchs !

Isco, au milieu, ignore les mois sans club et après une sortie controversée de Séville pour réaliser le genre de performances qui l’ont rendu si apprécié du club et du pays. Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Isco a également choisi d’expliquer sa version de l’histoire et comment il est passé d’un bout à l’autre de la ville. « Julen Lopetegui est l’un des meilleurs entraîneurs avec lesquels j’ai travaillé et il me voulait à Séville. Même en gagnant quatre fois moins qu’à Madrid, j’étais content au début. C’était un super vestiaire et les supporters étaient géniaux avec moi. Mais dès le début, les gens m’ont prévenu que Monchi était contre ma signature.

« Quand ils ont renvoyé Lopetegui, les choses ont commencé à changer. Le club a contacté mon agent pour discuter de ma vente, sans m’en parler au préalable. Incroyable ! Après cela, Monchi a dit aux gens que c’était moi qui poussais à partir ! Puis il a commencé à m’appeler. ou mon avocat tous les jours, me faisant pression pour que je résilie mon contrat.

« Cela a atteint son paroxysme un jour après l’entraînement. Je l’ai défié, je lui ai dit qu’il était la personne la plus malhonnête que j’aie jamais rencontrée dans le football et il m’a attaqué, m’a attrapé à la gorge et a dû être emmené par la sécurité. Incroyable , personne du club ne s’est jamais excusé pour cet incident.

« Même si j’étais heureux au club, je ne pouvais plus rester après cela. J’étais déterminé à jouer un rôle important dans la riposte de l’équipe, mais avoir été agressé par le directeur sportif du club a rendu ma position complètement intenable. Les gros titres de la presse locale parlaient de mon abandon du navire en perdition, ce qui n’est pas du tout moi : je n’aurais jamais jeté l’éponge comme ça. »

Interrogé sur les paroles d’Isco, Monchi a répondu : « Chacun de nous est responsable de ce que nous disons et de ce sur quoi nous gardons le silence. S’il a pensé que c’était opportun d’en parler, il avait évidemment ses raisons. Je ne perds pas une minute. deuxième sur lui ou sur cet épisode.

Vous êtes libre de choisir à quelle version vous créditez et de quel côté vous prenez, mais il semble que le marché du football ait perdu confiance en Isco. En quête de rédemption, Isco a demandé de l’aide en matière de conseil et a travaillé frénétiquement dur lors de séances de fitness privées, ce qui signifie qu’il est désormais équipé pour éblouir. Alors que le Betis prépare le renversement de Séville dans son éternelle lutte de pouvoir intra-urbain et se prépare pour une campagne européenne, il est leur homme vedette et a commencé à parler de reconquérir sa place en Espagne.

Félicitations à lui : quand il brille, le football en Espagne est un peu plus magique.